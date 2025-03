90. +1 Łukasz Kwasniok Paderborn Gelbe Karte für Łukasz Kwasniok (SC Paderborn 07)

Der Paderborner Trainer sieht die Gelbe Karte, weil er sich zu wehement über das Kölner Zeitspiel beschwert.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. Mikail Özkan hat doppelt Grund zur Freude: An seinem 22. Geburtstag verschafft ihm Struber sein Debüt in der 2. Bundesliga. Er kommt für den angeschlagenen Max Finkgräfe.

90. Mikail Özkan Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Mikail Özkan

90. Max Finkgräfe Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Max Finkgräfe

87. Grimaldi und Martel rauschen im Kölner Strafraum beim Luftzweikampf mit den Köpfen zusammen. Das Spiel läuft zunächst weiter, Ansah nimmt sicht den Abschluss aus 20 Metern. Schwäbe ist in der Ecke und pariert sicher.

85. Wieder wird Grimaldi von links gesucht, er köpft allerdings Martel an, bevor Schwäbe den Ball abfangen kann.

84. Zehnter mit seiner gefühlt 50. Flanke von links. Der eingewechselte Klaas kommt zum Kopfball, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Schwäbe taucht ab und hat das Leder sicher.

84. Der SCP schafft es nicht, für große Gefahr zu Sorgen. Alle Angriffe der Gastgeber werden nicht sauber zuende gespielt oder die Flanken von der FC-Abwehr entschärft. Viel Zeit bleibt den Ostwestfalen nicht mehr, um hier zumindest noch den Ausgleich zu erzielen.

81. Struber wechselt erneut. Für den bemühten, aber mittlerweile kraftlosen Lemperle kommt Tigges. Außerdem ist mit Neo Telle ein Spieler aus der eigenen Akademie auf Platz, er kommt für Jan Thielmann.

80. Neo Telle Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Neo Telle

80. Jan Thielmann Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

80. Steffen Tigges Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

80. Tim Lemperle Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Tim Lemperle

79. Ansah ist sofort in Aktion. Er treibt den Ball nach vorne und gibt links raus auf Zehnter, der Grimaldi mit seiner Flanke findet. Unter Bedrängnis von Martel bringt der erfahrene Angreifer den Ball aber nicht aufs Tor.

79. Paderborn tut sich spielerisch weiter schwer und flankt, was das Zeug hält. Für noch mehr Präsenz wechselt Kwasniok offensiv: Für Verteidiger und Eigentorschütze Götze ist nun Angreifer Ansah mit von der Partie.

78. Ilyas Ansah Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Ilyas Ansah

78. Felix Götze Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Felix Götze

75. Zehnter flankt erneut von links, Grimaldi geht jedoch zu hart in das Kopfballduell mit Martel - Stürmerfoul.

74. Jetzt wechselt auch Struber zum ersten Mal. Für den Torschützen zum 2:1, Denis Huseinbašić, bringt der österreichische Coach seinen Landsmann Florian Kainz.

74. Florian Kainz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

74. Denis Huseinbašić Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

72. Thielmann tankt sich über rechts durch und spielt von der Grundlinie auf den kurzen Pfosten. Dort bekommt Rondić unter Bedrängnis noch den Fuß dran, kann den Ball allerdings nur knapp am Tor vorbei platzieren.

71. Kwasniok wechselt erneut und nimmt den ausgepumpten Torschützen Mehlem vom Feld. Für ihn ist nun Klaas auf dem Rasen.

71. Sebastian Klaas Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

71. Marvin Mehlem Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marvin Mehlem

70. Noch 20 Minuten in Paderborn! Der 1. FC Köln zieht in der Live-Tabelle am HSV vorbei und grüßt mit diesen drei Punkten eingerechnet vom Platz an der Sonne. Die Ostwestfalen hingegen würden den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpassen und könnten sogar vom 1. FC Kaiserslautern überholt werden. Aber: Noch ist nicht Schluss!

69. Sven Michel Paderborn Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel kommt zu spät in den Zweikampf mit Schmied und sieht dafür eine Verwarnung.

67. Paderborn wird wieder aktiver, das müssen sie auch. Flanke um Flanke segelt in den Kölner Strafraum, allerdings bisher noch ohne, dass daraus eine gute Tormöglichkeit entsteht.

63. Lukas Kwasniok reagiert umgehend auf den Rückstand, der sich nicht wirklich angebahnt hat, aber dennoch nicht unverdient ist. Mit Grimaldi bringt er einen bulligen Stürmer, der für mehr Präsent im FC-Strafraum sorgen soll. Zudem ist Hansen neu mit dabei.

62. Mattes Hansen Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Mattes Hansen

62. Filip Bilbija Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Filip Bilbija

62. Adriano Grimaldi Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

62. Casper Terho Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Casper Terho

61. Denis Huseinbašić Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:2 durch Denis Huseinbašić

Köln führt! Waldschmidt behauptet den Ball vor dem gegnerischen Strafraum und gibt ab auf Denis Huseinbašić, der in den Strafraum eindringt und aus halbrechter Position abzieht. Der Schuss ist eigentlich gar nicht gefährlich, wird jedoch noch von Scheller abgefläscht und kullert anschließend unhaltbar für Riemann in die lange Ecke.

60. Jetzt mal wieder der SCP! Zehnter flankt fast von der Eckfahne auf Bilbija, der ziemlich frei zum Kopfball kommt. Da passt allerdings das Timing nicht, sodass er den Versuch völlig verzieht und einige Meter über das Gehäuse köpft.

56. Einen langen Ball auf Lemperle faustet Riemann mit einer Hand weg, der Ball landet bei Rondić, der aus etwa 30 Metern sofort schießt. Der Abschluss des Angreifers geht allerdings gut einen Meter über das leere Tor des SCP. Der Bosnier realisiert erst im Nachhinein, dass das eigentlich eine großartige Torchance war.

52. Leart Paçarada schießt aufs Tor, sein Abschluss ist jedoch zu zentral und dadurch einfache Beute für Manuel Riemann.

51. Filip Bilbija Paderborn Gelbe Karte für Filip Bilbija (SC Paderborn 07)

Bilbija kommt gegen Huseinbašić deutlich zu spät und sieht dafür die Gelbe Karte. Gute Freistoßposition für die Gäste aus etwas mehr als 20 Metern Torentfernung.

48. Pacarada bringt den Ball mit Tempo in Richtung Tor, der SCP klärt zur Ecke. Auch diese wird vom kosovarischen Nationalspieler ausgeführt und findet Rondić am kurzen Pfosten. Im Duell mit Götze setzt sich der Bosnier stark durch, köpft aber nur an das Außennetz. Ein guter Start in die zweite Hälfte für die Gäste.

47. Thielmann fängt an der Mittellinie einen zu kurz geratenen Pass ab und läuft über rechts in Richtung gegnerischer Strafraum. Dann muss er abbrechen und will nach hinten umdrehen, wobei er gefoult wird. Freisoß für den FC von der rechten Seite.

46. Ohne Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter mit dem zweiten Durchgang. Paderborn mit dem Anstoß.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in Paderborn! Mit einem gerechten 1:1 gehen die Mannschaften in die Kabinen. Nach anfänglichem Abtasten übernimmt der Gastgeber das Kommando und erarbeitet sich einige Chancen, die jedoch nicht zwingend genug sind. Aus einer eigentlich ungefährlichen Situation entsteht dann die Großchance für den SCP, weil Schmied im Strafraum zu ungestüm gegen Michel zu Werke geht - den fälligen Strafstoß hält Schwäbe allerdings gegen Obermair. Der FC wacht auf und spielt jetzt selbst nach vorne, nur um dann nach einem Konter doch das 0:1 durch Marvin Mehlem zu kassieren. Trotz des Gegentreffers spielt das Team von Gerhard Struber weiter nach vorne und verdient sich kurz vor der Pause den Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Felix Götze.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Kurz vor der Pause kommt der 1. FC Köln also zurück ins Spiel. Den Treffer haben sie förmlich erzwungen, vom SCP kommt seit dem Führungstreffer nichts mehr.

42. Felix Götze Paderborn Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Felix Götze (Eigentor)

Köln gleicht aus! Finkgräfe kommt nach schöner Kombination aus 20 Metern zum Abschluss, den Riemann nur nach vorne parieren kann. Rondić schnappt sich den zweiten Ball und schließt aus acht Metern ab, trifft aber nur den Pfosten. Von dort springt der Ball an den Rücken des kurz vor dem Tor liegenden Felix Götze, von wo er letztendlich über die Linie rollt. Bitter für Götze, der sich zuvor in die Abschlüsse der Kölner hineingeworfen hatte und den Ball überhaupt erst an den Pfosten lenkte.

42. Der FC macht Druck! Pacarada bringt eine Flanke von der linken Seite, Riemann kommt aus seinem Kasten und faustet den Ball mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

40. Rondić an den Pfosten! Einen Freistoß aus halbrechter Position bringt Waldschmidt an den langen Pfosten, wo der Stürmer am höchsten steigt und den Ball per Kopf aufs Tor bringt. Der wuchtige Kopfball klatscht gegen den Pfosten und zurück ins Feld, Riemann blieb regungslos auf seiner Linie stehen.

39. Tim Lemperle wird von Thielmann in die Tiefe geschickt, der Stürmer lässt sich aber ein bisschen zu weit nach rechts drängen. Dennoch kommt er freistehend zum Abschluss und will über den herauslaufenden Riemann hinweglupfen. Die Aktion bleibt aber beim Versuch, der Ball landet direkt in den Armen des Paderborner Schlussmanns.

37. Keine zehn Minuten sind es mehr bis zur Pause. Kommen die Kölner noch vor der Halbzeit zurück in die Partie?

35. Der 1. FC Köln kommt deutlich besser in die Partie, doch dann schlagen die Gastgeber zu. Mit der ersten Offensivaktion seit dem verschossenen Elfmeter stellt der SCP auf 1:0 und zieht dadurch in der Live-Tabelle am heutigen Gegner vorbei auf den 2. Tabellenplatz.

34. Marvin Mehlem Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Marvin Mehlem

Und dann führt Paderborn doch! An der Mittellinie verliert Denis Huseinbašić den Ball, Bilbija verschafft sich fair gegen Olesen platz auf der rechten Seite und läuft bis zur Grundlinie durch. Von dort legt er zurück auf den mitgelaufenen Marvin Mehlem, der sich den Ball aus zehn Metern einmal zurechtlegt und satt in die lange Ecke einschweißt.

33. Erneut der FC. Waldschmidt versucht es unter Bedrängnis aus 25 Metern, sein Abschluss aus Rücklage segelt einige Meter über das Tor der Gastgeber. Der gehaltene Elfmeter weckt den FC hier sichtlich auf.

32. Die Ecke von Pacarada wird am ersten Pfosten von Schmied verlängert, am langen Pfosten kann ein SCP-Verteidiger den Ball erstmal ins Seitenaus klären.

32. Olesen wird über rechts im Strafraum angespielt und will zurücklegen, durch den Block eines Verteidigers gibt es jetzt den nächsten Eckball für die Gäste aus dem Rheinland.

29. Tim Lemperle macht den Ball auf Höhe des Strafraums gut fest und legt auf Imad Rondić ab. Der Winterneuzugang schießt aus der Drehung, Riemann hat den Ball im Nachfassen sicher.

29. Nach anfänglichem Abstasten sehen die Fans seit ein mittlerweile hochklassiges Zweitligaspiel. Auch der 1. FC Köln nimmt nun etwas aktiver an der Partie teil, während die besseren Chancen bis dato beim SCP liegen.

27. Lemperle bekommt im Kopfballduell einen Schlag auf den Kopf und muss kurz behandelt werden. Für ihn geht es jedoch sofort weiter.

25. Raphael Obermair Paderborn Elfmeter verschossen von Raphael Obermair, SC Paderborn 07

Obermair tritt an und schießt in die aus seiner Sicht linke Ecke. Schwäbe ist in der richtigen Ecke und pariert den Strafstoß, der mit zu wenig Wucht, vor allem aber auch zu unplatziert geschossen ist.

24. Elfmeter für Paderborn! Schmied geht unclever in den Zweikampf mit Michel und stößt seinen Gegenspieler klar um, trifft ihn zudem auch am Fuß. Willenborg zögert überhaupt nicht und zeigt sofort auf den Punkt. Der VAR überprüft kurz, bestätigt dann aber die Entscheidung des Schiedsrichters.

23. Und aus der Ecke von der rechten Seite entsteht die erste große Chance für Köln! Imad Rondić kommt im Gedränge vor dem Tor an den Ball und schließt direkt ab, Riemann pariert mit einem guten Reflex.

22. Martel versucht es aus 20 Metern, sein Versuch wird zum Eckball für Köln abgefälscht.

21. Diesmal legt Schmid seinen Gegner Mehlem. Ähnliche Freistoßposition wie vor wenigen Minuten, doch diesmal kommt der Ball als Flanke vor das Tor. Der FC kann zunächst klären, doch sofort bekommt der SCP wieder den Ball. Zehnter flankt nochmal von links, fünf Meter vor dem Tor kommt Felix Götze frei zum Kopfball, setzt das Leder aber knapp über das Tor.

19. Wieder segelt eine Flanke von links in den Strafraum der Kölner, Bilbija kommt recht frei zum Kopfball. Allerdings musste er einige Schritte rückwärts gehen, um den Ball zu erreichen - dadurch fehlt dem Versuch des Offensivspielers die nötige Wucht hinter dem Ball. Schwäbe hält sicher.

18. Einen erneuten Freistoß aus 25 Metern halblinker Position versucht SCP-Kapitän Obermair direkt aufs Tor zu bringen, zielt allerdings zwei Meter zu hoch.

17. Nach etwas mehr als einer viertel Stunde hat der SC Paderborn das Kommando über die Partie übernommen. Der FC begeht viele, einfache Fouls in der eigenen Hälfte und hat Probleme, sich aus dem hohen Pressing der Gastgeber zu befreien.

16. Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Mehlem zum Kopfball und will auf Obermair ablegen. Sechs Meter vor dem Tor bekommt Martel gerade noch das lange Bein dazwischen, ansonsten wäre das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Führung für den SCP gewesen.

15. Michel stellt gegen Schmied gut den Körper rein und lässt den Verteidiger ins leere laufen. Eigentlich hat der Angreifer viel Platz über links, gibt aber etwas schnell in die Mitte auf Bilbija, der diesmal Probleme bei der Ballkontrolle hat. Martel und Pacarada verteidigen die Situation mit vereinten Kräften.

13. Zehnter spielt von links in die Mitte auf Bilbija, der den Ball zunächst gut mitnimmt. Aus etwa 25 Metern Torentfernung sucht er Michel, sein Steilpass ist allerdings zu weit, sodass Schwäbe ihn ohne Probleme abfangen kann.

11. Waldschmidt kommt deutlich zu spät in den Zweikampf mit Castaneda. Foulspiel und damit Freistoß für den SCP aus halblinker Position. Die Hereingabe von Zehnter klärt Finkgräfe mit dem Kopf.

9. Erneut ist es Finkgräfe auf seiner linken Seite, der den Ball als Flanke auf den zweiten Pfosten bringt. Dort fehlen Rondić jedoch ein paar Zentimeter, um zum Kopfball zu kommen.

8. Den fälligen Freistoß von der rechten Seite zieht Zehnter halbhoch vor das Tor, wo die Kölner im Verbund klären können.

7. Marvin Schwäbe Köln Gelbe Karte für Marvin Schwäbe (1. FC Köln)

Schwäbe fängt einen langen Ball knapp außerhalb des Strafraums ab. Michel läuft ihn da an und macht Druck, sodass sich der FC-Schlussmann nicht anders zu helfen weiß. Dafür zeigt ihm Willenborg zurecht die Gelbe Karte. Für ihn ist es die dritte Verwarnung der laufenden Saison.

4. Olesen verliert im Aufbauspiel den Ball knapp in der gegnerischen Hälfte. Michel bietet Obermair einen Laufweg in die Spitze an, doch dessen Pass ist zu ungenau und kann von Martel abgefangen werden.

2. Finkgräfe taucht zum ersten Mal über links im Strafraum der Gastgeber auf, findet mit seinem Zuspiel in die Mitte aber nur einen Verteidiger.

1. Der Ball rollt! Köln stößt in den weißen Trikots an. Der SCP spielt wie gewohnt in Schwarz-Blau.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten, angeführt vom Schiedsrichtergespann, den Rasen der Home-Deluxe-Arena. 15.000 Fans sind bei bestem Fußballwetter gekommen, davon etwa 2.000 aus Köln. Das Stadion ist für dieses Spitzenspiel selbstverständlich ausverkauft.

Der Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Frank Willenborg. Er wird assistiert von Mark Borsch und Christian Leicher, der Vierte Offizielle heißt Mario Hildenbrand. In Köln-Deutz sitzt der VAR Johann Pfeifer mit seinem Assistenten Patrick Kessel.

Auch der 1. FC Köln absolvierte in der Länderspielpause ein Testspiel, verlor jedoch 1:2 gegen den Drittligisten SC Verl. Vor der Pause gewann der FC zwei Spiele in Folge: 1:0 beim SSV Ulm und zuletzt 2:1 zuhause gegen den SV Darmstadt 98. Gerhard Struber weiß um die Wichtigkeit der heutigen Partie: "Es ist eine spannende Phase und jedes Spiel ist wichtig. Wir rücken vom Plan, von Spiel zu Spiel zu blicken, nicht ab. Wir wissen, dass Paderborn nah dran ist, dass es ein Spiel ist, in dem wir uns ein Stück weit absetzen könnten. Gleichzeitig gibt es auch nicht mehr als drei Punkte. Wir werden es extrem professionell angehen." Mit dem SCP erwartet er zudem einen harten Brocken: "Das ist eine Mannschaft, die in allen Phasen gut organisiert ist, pragmatisch ist und extrem viel investiert. Sie werfen in puncto Laufbereitschaft alles in die Waagschale und machen wenige Fehler." Der österreichische Trainer verändert seine Startelf auf fünf Positionen: Für Hübers, Gazibegović, Heintz, Kainz und Tigges beginnen heute Schmied, Huseinbašić, Pacarada, Rondić und Lemperle.

Der SC Paderborn nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Hannover 96. Beim 1:0-Erfolg des SCP erzielte Filip Bilbija den einzigen Treffer. Auch in der Liga läuft es für die Mannschaft von Lukas Kwasniok gut. Die letzte Niederlage datiert vom 2. Februar beim 1:2 gegen die SpVgg Fürth. Seither ist das Team sechs Spiele ungeschlagen geblieben, wovon vier Partien gewonnen wurden. Zuletz gab es an Ort und Stelle ein aufregendes 5:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern, den der SCP mit dem Sieg von Platz drei verdrängte. Der 43-Jährige Trainer sagt vor der Partie gegen Köln: "Es ist ein Top-Spiel, beide Mannschaften sind gut drauf. Wir gehen diese Aufgabe demütig, aber mit Überzeugung an. Die größte Stärke des FC ist allerdings, dass sie Ausfälle gut kompensieren können. Köln und der Hamburger SV sind die besten Mannschaften der 2. Bundesliga". Im Spitzenspiel muss er auf den gelbgesperrten Laurin Curda verzichten und verändert seine Startelf auch deshalb auf drei Positionen: Scheller ersetzt Curda, Terho und Michel spielen anstatt Ens und Ansah.

Spitzenspiel in Paderborn! Der SCP 07 steht mit aktuell 45 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und hat heute den Tabellenzweiten aus Köln zu Gast. Die Geißböcke haben 47 Punkte auf dem Konto und können mit einem Dreier am heutigen Tage die Tabellenführung übernehmen, weil der Hamburger SV gestern nur Unentschieden gegen die SV Elversberg gespielt hat. Auf der anderen Seite kann der FC aber auch auf Platz drei abrutschen und der heutige Gegner an ihm vorbeiziehen, sollten die Gastgeber als Sieger vom Platz gehen. Das Hinspiel gewann der SC Paderborn mit 2:1 in Müngersdorf, obwohl Jan Thielmann die Kölner in Führung brachte. Innerhalb von nur vier Minuten drehte Sven Michel mit einem späten Doppelpack die Partie zugunsten der Gäste. Es darf heute also ein spanndendes Spiel erwartet werden, in dem beide Teams versuchen werden, ihre Aufstiegsambitionen zu verdeutlichen.