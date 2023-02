Das war die NFL-Saison 2022/2023 Der Fluch des MVPs ist gebrochen und nach 23 Jahren gewinnt der wertvollste Spieler wieder einen Titel! Mit diesem würdigen Abschluss einer spannenden und ereignisreichen Saison beginnt dann automatisch auch die Vorfreunde auf die nächste Spielzeit, in denen die heutigen Akteure mit Sicherheit wieder eine große Rolle spielen werden. Ab September geht der wilde Ritt erneut los! Also Wecker stellen und Countdowns einrichten, es lohnt sich! Jetzt verabschieden wir uns aber erst einmal von der NFL und wünschen eine gute Nacht!

Zweite Halbzeit entscheidend Den Unterschied hat heute die zweite Halbzeit gemacht. Die Chiefs kamen mit viel mehr Willen und Druck aus der Kabine und konnten dann auch in den entscheidenden Situationen ihre Erfahrung ausspielen. Nicht zuletzt ganz zum Schluss, als man intelligent die Uhr runterticken ließ und damit den Eagles jede Chance zum Kontern nahm. Als X-Faktor trumpfte dabei Isiah Pacheco auf, der zwar auf dem Papier nicht unbedingt glänzte, aber fast im Alleingang das Laufspiel der Chiefs trug und in vielen ersten Versuchen den Grundstein für erfolgreiche Drives legte. Am Ende wird man sich aber wohl leider auch über die mitentscheidende Strafe unterhalten, die zwar regeltechnisch richtig war, aber in diesen Situationen von den Schiedsrichtern gerne auch mal nicht gegeben wird. So gesehen aber im Prinzip gut, dass sich die Männer in Schwarz nach ein paar kleinen Wacklern im Verlauf für Integrität entschieden haben.

Hurts mit großer Leistung, aber ohne Lohn Auf der Gegenseite sollte Hurts seinen Kopf ebenfalls hochhalten. Der Quarterback hat alles gegeben, war mit vier Touchdowns und insgesamt 374 Yards vielleicht sogar bester Mann der Partie, doch am Ende sollte es nicht reichen. Dass dem 24-Jährigen eine große Zukunft bevor steht, dürfte aber spätestens jetzt klar sein. Das Gleiche gilt für seinen jungen Coach. Auf dieser Saison gilt es trotz der bitteren Pleite aufzubauen.

Mahomes auf dem Weg zum Goat? Nun scheint für Mahomes viel möglich. Mit 27 hat er zwei Titel bei drei Finalteilnahmen. In diesen Playoffs war er zeitweise nur auf einem Bein unterwegs und konnte trotzdem triumphieren. Erst vor einer Woche hat Tom Brady sein endgültiges Karriereende bekannt gegeben und wenn einer in seine Fußstapfen treten kann, dann wohl dieser Mahomes. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg und wird heute im Champagner-Regen auch keine Rolle spielen.

60. Spielende Das Spiel ist aus! 35:38 heißt es am Ende zwischen den Eagles und den Chiefs.

Mahomes gibt das Lob zurück Der Quarterback gibt das Lob schnell zurück. An seinen Receiver Kelce, an den Coach, an das ganze Team, welches ja, das darf man nicht vergessen, viele neue Spieler und Rookies integrieren musste. Viele haben daher den Chiefs den ganz großen Wurf nicht zugetraut, aber wer zuletzt lacht, lacht ja bekanntlich am besten!

Andy Reid lobt seine offensive Linie Der Coach des Gewinners lobt im Interview in erster Linie seine offensive Linie. Denn die hat speziell im zweiten Durchgang einen mutmaßlich immer noch angeschlagenen Quarterback exzellent beschützt. Und zu Mahomes und seinem Willen hat der Altmeister nur ein Urteil: Das ist halt der MVP.

Ein letztes Play... Hurts bekommt den letzten Snap, bis zur Endzone sind es ca. 65 Yards. Aber das Leder erreicht die Endzone nicht mehr. Am Ende hat Hurts nach einem überragenden Abend nicht mehr die Kraft, den Ball die Distanz überbrücken zu lassen. Mahomes jubelt, Reid jubelt, ganz Kansas City jubelt. Die Chiefs gewinnen den zweiten Titel binnen vier Jahren!

Noch ist es nicht vorbei Noch ist es aber nicht ganz vorbei, denn acht Sekunden verbleiben. Also einen verzweifelten Versuch dürfte Hurts noch bekommen. Aber die leeren Blicke auf der Bank der Eagles lässt verraten: Das ist hier gelaufen sofern nicht noch ein Wunder geschieht.

60. Harrison Butker Chiefs Fieldgoal durch H. Butker (Chiefs) zum 35:38 Jaja, aber das Ding sitzt sowas von sicher. Die Stollen halten, die Nerven auch!

Das Field Goal wird die Entscheidung bringen Und genauso kommt es auch. Mit elf Sekunden Restzeit nimmt Reid die Auszeit. Harrison Butker hat heute schon vergeben, aber die Distanz war da deutlich größer. Aber: Der Boden ist ja auch so eine Sache. Jetzt bloß nicht wegrutschen...

Jerick McKinnon ist ein Fuchs Wie schlau ist denn Jerick McKinnon. Er hat links eigentlich Platz bis in die Endzone, aber bleibt davor stehen und kniet sich hin. Warum? Weil die Eagles keine Auszeit mehr haben und man jetzt nur noch die Uhr bis zum Field Goal runterticken lassen kann.

Bradberry zieht einmal zuviel Uff! Bradberry bekommt die Flagge für ein Zupfen am Trikot von JuJu Smith-Schuster. Das war für ein Super Bowl schon wenig für ein Foul, aber es war halt auch ein Foul. So gibt es neue Versuche für Kansas City.

Ganz entscheidendes Down Es folgt ein ganz entscheidendes Down. Die Chiefs müssen im dritten acht Yards überbrücken und Mahomes muss letztlich eher unkoordiniert in Richtung Endzone werfen. JuJu Smith-Schuster kommt da nicht mehr hin.

Jetzt schauen die Chiefs auf die Uhr Klar, dass die Chiefs jetzt auch die Uhr im Blick haben. Denn mit den vermeintlich sicheren Punkten vor Augen will man Hurts natürlich so wenig Zeit wie möglich für eine Antwort geben. Aber wird es am Ende ein Field Goal oder der Touchdown?

Mahomes bist du Irre?! Kaputter Knöchel von wegen! Mahomes unter Druck, aber er entwischt über die Mitte. Und er entwischt nicht nur, sondern hebt ab und holt 25 Yards raus. So finden sich die Chiefs während der Two-Minute-Warning in der Red Zone wieder.

Mal wieder Kelce! Wo ist eigentlich Kelce? Hier mal wieder in der Mitte und fängt das Leder für ein erneutes First Down. Wo sind wir? An der Mittellinie! Isiah Pacheco ist übrigens wieder da und hat links ganz viel Platz. Er hat den Hit eben also offenbar gut verkraftet.

Crunch-Time, Baby! So mögen wir das natürlich, dass hier höchstwahrscheinlich erst der letzte Drive die Entscheidung bringen wird. Das sind die Heldensagen, die der Super Bowl jedes Jahr schreibt.

Gardner-Johnson mit viel Wucht Oha! JuJu Smith-Schuster besorgt ein neues First Down und danach muss Pacheco kurz durchatmen, weil sein nächster Run resolut von Gardner-Johnson gestoppt wird. Bringt zwei Yards, tut aber vor allem weh.

Fünf Minuten sind noch auf der Uhr Mahomes kann nun wieder vorlegen und mit fünf Minuten auf der Uhr beginnt nun die ganz entscheidende Phase. Pacheco darf als erster dran und erläuft drei Yards. Na klar will man jetzt auch die Uhr laufen lassen, aber man muss auch punkten. Ein gefährlicher Drahtseilakt.

55. Jalen Hurts Eagles 2P-Conversion durch J. Hurts (Eagles) zum 35:35 Und die Two-Point-Conversion übernimmt der Quarterback auch höchst selbst, wuchtet sich am Ende noch entscheidend nach vorne in die Endzone. Was für ein Spiel von Hurts! Schaut euch mal die Zahlen an: Für über 300 Yards geworfen, drei Touchdown erlaufen und jetzt noch diese wichtige Conversion zum Ausgleich! Das ist schon großes Kino.

55. Jalen Hurts Eagles Touchdown durch J. Hurts (Eagles) zum 33:35 Aber klar, der Sneak bringt den Touchdown. Das ist so langweilig und so effektiv. Und damit halt einfach auch geil.

Smith völlig offen! Hier verlieren die Chiefs den Überblick: DeVonta Smith geht links steil und sein Gegenspieler rennt einfach weg. Hurts ballert das Leder ganz tief und Smith wird sich ärgern, dass er den Ball an der 2-Yard-Linie nicht im Spiel halten kann.

Aber es läuft nicht mehr so rund Nur irgendwie wirkt das alles aktuell nicht mehr so potent. Erneut muss Hurts gegen den Druck ausweichen und rennt ohne Raumgewinn ins Aus. Danach aber wieder klasse: Gegen den anstürmenden Defensiven wird der Quarterback das Leder schnell los und gewinnt fünf Yards. Der nächste Pass bringt den Drive über die Mittellinie.

Per Laufspiel zum First Down Die Eagles bleiben ihrem Stil treu und erlaufen das First Down. Das letzte Yard bringt, na klar, der Sneak!

Nochmal: Die Eagles kennen diesen Druck nicht Spielt es jetzt doch eine Rolle, dass die Eagles in den Playoffs noch nicht in der Form gefordert waren? Die Defensive wirkt plötzlich hilflos und die Offensive auch nicht mehr so durchschlagskräftig. Noch sind aber neun Minuten und es kann noch alles passieren. Aber nun müssen wir den Spieß umkehren: Einem Mahomes hinterherzulaufen macht auf keinen Spaß.

Die Partie hat sich komplett gedreht! Was ist denn jetzt nach der Pause mit den Eagles los? Ein mageres Field Goal steht zu Buche und aus dem Zehn-Punkte-Vorsprung ist ein Rückstand geworden. Klar, noch können sie mit einem Touchdown plus Two-Point-Conversion ausgleichen, aber diese Entwicklung war so nach der Pause nicht zu erwarten. Zumal Mahomes ja schon humpelnd vom Feld ging... Wahnsinn! Egal wie das ausgeht wird sich der Quarterback freuen, das lädierte Bein endlich hochlegen zu können.

51. Harrison Butker Chiefs Extrapunkt durch H. Butker (Chiefs) zum 27:35 Der Extrapunkt-Versuch von H. Butker ist gut!

51. Skyy Moore Chiefs Touchdown durch S. Moore (Chiefs) zum 27:34 Und wenn du Mahomes in der Red Zone beginnen lässt, hast du einfach keine Chance. Aber auch hier ist letztlich Moore komplett blank, weil die Chiefs mit kleinem Trick die Defensive komplett aushebeln.

Toney der Teufelskerl! Antwort: Nein trauen sie sich nicht! Der Punter kommt und schießt das Leder in die Hände von Toney, der nach Touchdown eben jetzt den nächsten Geniestreich auf Lager hat. Beim Return entkommt er einem Tackle und wechselt einmal diagonal die Seiten. Auf rechts haben die Chiefs plötzlich Überzahl und Toney tankt sich bis an die 10-Yard-Linie der Eagles durch! Die Partie dreht sich gerade komplett!

Vierter Versuch? Oha! Beim dritten Versuch sind noch zwei Yards zu gehen, aber der Druck der Chiefs kommt durch und Hurts muss das Leder ins Aus werfen. Trauen sich die Eagles hier wieder den vierten Versuch tief in der eigenen Hälfte?

Dallas Goedert fängt heute alles Hurts ist direkt unter Druck und schlingert das Leder irgendwie in Richtung Dallas Goedert. Aber der fängt heute alles und macht auch nichts noch drei Yards.

Interessante Stats Interessant ist, dass die Zahlen der Eagles weiterhin besser aussehen. Auch das Duell der Quarterbacks geht an Hurts, aber das Scoreboard spielt nicht mit.

Was macht Hurts nun? Wie gesagt, ganz viel Erfahrung mit Rückständen haben die Eagles jetzt nicht. Die Chiefs haben insgesamt als Team auch mehr Erfahrung im Super Bowl, wobei das nicht unbedingt auf alle Akteure auf dem Rasen zutrifft. Fakt ist: Philadelphia muss zum ersten Mal antworten und beginnt an der eigenen 25-Yard-Linie.

48. Harrison Butker Chiefs Extrapunkt durch H. Butker (Chiefs) zum 27:28 Der Extrapunkt-Versuch von H. Butker ist gut!

48. Kadarius Toney Chiefs Touchdown durch K. Toney (Chiefs) zum 27:27 Wer deckt Kadarius Toney? Niemand! Der Receiver täuscht das Motion-Play an und narrt die Defensive. Der Ball geht links raus und Toney spaziert in die Endzone. Zuvor hatte Jerick McKinnon mit einem kraftvollen Lauf auch noch ein paar Yards gutgemacht. Die Chiefs führen zum ersten Mal!

Smith-Schuster wird zum Faktor Es sind Kleinigkeiten, aber Mahomes lenkt mit seinem Blick die Defensive auf die falsche Fährte und schon ist links wieder Smith-Schuster frei. Auch danach ist es der Receiver, der das Leder an die 9-Yard-Linie trägt. Es riecht nach Touchdown.

Mahomes bekommt Zeit Erneut findet Mahomes über die Mitte JuJu Smith-Schuster, weil von seiner offensiven Linie gut gearbeitet wird und der Quarterback viel Zeit bekommt. Danach leisten sich die Eagles noch einen Fehlstart. Wir sind an der 25-Yard-Linie.

46. Beginn 4. Viertel Das entscheidende Viertel geht gleich los und es ist weiterhin so spannend, wie wir uns das als neutraler Zuschauer erhofft hatten. Aktuell haben die Chiefs sogar die Chance auf eine erste Führung, was die Eagles durchaus in eine ungewohnte Situation bringt. Denn richtig vielen Rückständen mussten sie in dieser Saison nicht hinterherlaufen.

45. Ende 3. Viertel Der dritte Abschnitt ist nun vorbei.

Mahomes verteilt weiter gut Die Chiefs verteilen die Bälle weiterhin gut. Hier bekommt mal JuJu Smith-Schuster das Leder. Das macht die Offensive natürlich unberechenbarer. Und dann auch immer wieder dieser kraftvolle Isiah Pacheco! Kelce ist aktuell kein Thema, das ist aber nicht wirklich schlimm. Denn allein seine Präsenz öffnet Räume für die Kollegen.

44. Jake Elliott Eagles Fieldgoal durch J. Elliott (Eagles) zum 27:21 Am Ende stehen also "nur" drei Punkte für die Eagles, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist: Erneut hat man die Defensive des Gegners lange übers Feld getrieben und Kraft geraubt.

Nick Sirianni hellwach

Nick Sirianni bewahrt sein Team vor einer weiteren Strafe, in dem er vor Ablauf der Playclock noch eine Auszeit nimmt. Trotz dieser Schützenhilfe von außen schaffen die Eagles kein neues First Down und die Field-Goal-Unit kommt aufs Feld. Ein neuerliches 4th Down traut sich der Coach dann in dieser Situation doch nicht.

4th & 1 und was kommt? Einmal mehr können die Eagles den vierten Versuch ausspielen, weil der Sneak einfach nicht zu stoppen ist. Das könnte hier durchaus den Unterschied ausmachen, dass Philadelphia ohne viel Risiko konsequent vier Versuche für ein First Down nehmen kann.

Diesmal bleibt die Entscheidung bestehen Hier bleibt die Entscheidung aber bestehen und es geht mit dem Drive an der 30-Yard-Linie der Chiefs weiter. Klassisches 50:50-Ding, welches die Refs wohl auch zugunsten der Eagles entscheiden, weil sie vorhin den Catch zurücknehmen mussten. Ist aber ok, weil Dallas Goedert wohl ganz knapp die Fußspitzen noch ins Feld bekommen hat.

Die Schiedsrichter bleiben Thema Es wird kurios: Hurts findet mit einem perfekten Pass Dallas Goedert, der eigentlich von zwei Mann gedeckt war, aber seine Größe ausspielt und die Pille fängt. Aber wie in der ersten Halbzeit Smith hatte er wohl nicht die komplette Kontrolle über das Leder, doch die Schiedsrichter sehen es auch hier nicht. Die Eagles wissen Bescheid und wollen den nächsten Spielzug schnell ausführen, aber warten die Auswechslungen nicht ab. So bekommt Reid genug Zeit sich das nochmal anzuschauen und offiziell anzuzweifeln. Die Schiedsrichter gehen an den Monitor.

Quez Watkins verpasst das Big-Okay Puh! Hurts wird geblitzt und wirft das Leder weit nach vorne. Quez Watkins hat eigentlich den Vorteil gegenüber seinem Verteidiger und der Pass ist perfekt, doch das Leder rutscht dem Receiver durch die Pfoten. Umso ärgerlicher, weil die Eagles es danach nicht schaffen, den Snap rechtzeitig durchzuführen und nochmal fünf Yards zurück müssen.

Eagles spielen die Defensive mürbe Einmal mehr bleibt die Offensive der Eagles lange auf dem Feld und tankt sich mit vielen Läufen nach vorne. Dieses Zermürben von Kansas City dürfte Andy Reid kaum passen, gehört aber halt mit zu den Aufgaben, die es gegen dieses Philadelphia zu lösen gilt.

Starkes Ding von Hurts Boah! Im dritten Versuch hat Hurts nur ein kleines Fenster, um Dallas Goedert zu erreichen. Safety Justin Reid ist eigentlich dran, aber streckt sich am Ende gegen den perfekt geworfenen Pass vergeblich.

Bolten schon wieder in der Endzone?! Die Eagles haben schon wieder Probleme! Direkt beim ersten Play des Drives wird Sanders das Leder aus der Hand gestoßen und Bolten rennt mit dem Spielgerät erneut in die Endzone. Doch der Jubel hält sich in Grenzen, denn die Chiefs wissen: Das war kein Fumble sondern eher ein nicht gefangener Pass. Und so bewerten es die Schiedsrichter dann auch.

Wegrutschen nicht erst nach der Hälfte ein Thema Die amerikanische Regie spielt noch ein paar Szenen vor der Pause ein, wo auch Akteure Schwierigkeiten mit dem Stand hatten. Also der Rasen ist hier offenbar ein Thema und die Halbzeitshow hat das nochmal verschärft.

Wichtig für die Chiefs Klar, die Partie war längst nicht entschieden, aber gegen diese Eagles ist jeder Rückstand schwer aufzuholen. Dranbleiben ist also Pflicht!

36. Harrison Butker Chiefs Extrapunkt durch H. Butker (Chiefs) zum 24:21 Der Extrapunkt-Versuch von H. Butker ist gut!

36. Isaih Pacheco Chiefs Touchdown durch I. Pacheco (Chiefs) zum 24:20 Also das lässt sich doch sehen! Am Ende braucht Pacheco nur noch ein Yard, bekommt die Blöcke und hat links ganz viel Platz.

Mahomes Füße? Scheinen Ok! Mahomes findet in der Folge keinen Receiver und geht selber, riskiert sogar ein Tackle. Die Füße scheinen erst einmal OK. Die Chiefs stehen bei 1st & Goal.

Die Offensive sieht gut aus Mahomes verteilt die Bälle aktuell gut, hier fängt Justin Watson den Ball und danach ist wieder das Laufspiel dran. Auffällig ist aktuell, dass ein paar Spieler immer wieder wegrutschen. Hat das etwa mit der Bühne zu tun, die in der Halbzeit aufgebaut wurde?

Mahomes-Magie Zum ersten Mal zeigt Mahomes heute seine Magie im Passspiel und das brauchen die Chiefs jetzt auch. Unter Druck bringt der im Fallen das Leder noch irgendwie zu Kelce, der das Leder dann auch höchst gekonnt knapp über dem Boden sichert.

Jerick McKinnon erledigt das und mehr Jerick McKinnon, von dem noch nicht viel zu sehen war, bricht durch die Mitte durch und besorgt das First Down und mehr.

Auf gehts! Kansas City muss jetzt liefern und Isiah Pacheco legt mit sieben und zwei Yards schon einmal gut vor. Aber ein Yard fehlt noch zum neuen First Down.

31. Beginn 3. Viertel Die Teams sind wieder auf dem Feld. Weiter geht's.

Mahomes ist zurück Mahomes ist zurück und der erste Eindruck ist gut. Er hat ein Lächeln auf dem Gesicht und wohl auch die ein oder andere Schmerztablette im System. Wäre auch wirklich schade, wenn der Super Bowl so entschieden würde.

Wo sind die Zuschauer? Ein bisschen schade: Sonst konnten Fans bei den Shows auch immer bis an die Bühne und mit ihrem Idol feiern. Heute ist der gesamte Rasen den Tänzern vorbehalten. Gelungen ist allerdings, dass einige Akteure auf scheinbar schwebenden Plattformen tanzen. Zum großen Finale schwebt Rihanna dann sogar höchst selbst nach oben während sie ihren Hit "Diamonds" zum Besten gibt.

Rihanna in rot Mittlerweile ist Rihanna auf der thematisch in rot und weiß gehaltenen Bühne angekommen. Mit einer Vielzahl von Tänzern liefert sie eine sehr erhabene und erwachsene Show ab. Es gab schon mal mehr Knalleffekt und Überraschung, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau.

Mann der Partie ist Hurts Der Mann der Partie bislang ist natürlich klar Jalen Hurts. Nicht nur wegen seiner zwei Touchdowns, sondern vor allem, weil er nach seinem Fehler die Ruhe bewahrt hat und sofort zurückschlagen konnte. Das sind die Qualitäten, die Super-Bowl-Sieger ausmachen.

Alles wartet auf Rihanna Nun muss der Sport kurz pausieren und es geht mit musikalischer Show weiter. Die Bühne für Rihanna wird eifrig aufgebaut und wir sind gespannt!

30. Ende 2. Viertel Es geht in die Halbzeit und wir atmen einmal durch. Lange Zeit war die Partie absolut ausgeglichen, aber im Verlauf war sukzessive zu spüren, dass die Defensive der Eagles Mahomes und Co. immer mehr unter Druck setzen konnten. Am Ende stand für den Quarterback nur ein Touchdown zu Buche und seine Offensive muss sich nach der Pause klar steigern. Auch die Verteidigung der Chiefs baute ab, leistete sich einige Fehler zur Unzeit und hätte mit mehr Cleverness Hurts zweimal abfangen können. Aber gegen diese starke offensive Linie ist der Verschleiß hoch und die Defensive von Kansas City musste im ersten Durchgang eventuell auch etwas zu viel schultern. Am Ende stand dann auch noch der große Schock, weil Mahomes seinen angeschlagenen Knöchel noch einmal lädierte. Damit bleibt festzuhalten, dass Philadelphia zur Pause die Partie klar dominiert und im Prinzip einen kapitalen Bock von Hurts davon entfernt war, noch höher zu führen. Jetzt ist Andy Reid gefragt, während der langen Pause Antworten zu finden und sein Team zurück ins Spiel zu bringen.

30. Jake Elliott Eagles Fieldgoal durch J. Elliott (Eagles) zum 24:14 Und so gehen die Eagles mit einem Vorsprung von zehn Punkten in die Kabine. Ein erfolgreicher Drive wird den Chiefs also nach der Pause nicht reichen, um die Partie zu drehen.

A.J. Brown mit Finten an die Red Zone Hurts findet in der Folge seinen Topreceiver Brown und der entgeht mit Finten einigen Defensiven und bringt sein Team an die 20-Yard-Linie. Das ist stark! Zum Tochdown reicht es trotzdem nicht, aber das Field Goal ist aus dieser Distanz eigentlich nur noch Formsache.

Mahomes noch an der Seitenline Ein gutes Zeichen für alle Chiefs-Fans: Mahomes ist noch an der Seitenlinie, musste also nicht sofort zur weiteren Behandlung in die Kabine. Letztlich wird man aber erst nach der Halbzeit wissen, ob da seine Verletzung wieder aufgebrochen ist.

Keine Chance gegen den Sneak Also dieser Sneak ist einfach unglaublich! Bei 3rd & 1 kannst du gegen die Eagles einfach nichts machen! Danach ist Hurts unter Druck und muss das Leder ins Aus wegwerfen. Ein paar Yards braucht Philadelphia noch bis zum Field Goal.

Schwierige Entscheidung, am Ende aber wohl richtig Die Zeitlupe zeigt, dass es doch nicht so klar war. Smith klemmt sich das Leder mit der Hand an den Helm und stolpert damit ins Aus. Die Frage ist nun: Wie viel bewegt sich der Ball noch? Am Ende geben die Schiedsrichter dem Receiver den Catch nicht und revidieren damit zum Glück die falsche Entscheidung.

Eine Minute und zwei Auszeiten verbleiben Hurts muss sich beeilen, hat aber auch noch zwei Auszeiten und leider auch wieder die Schiedsrichter auf seiner Seite. Denn bei einem langen Pass hat DeVonta Smith zur keiner Zeit Kontrolle über den Ball. Schwer zu sehen, aber die Refs geben den Catch, so dass die Chiefs die rote Flagge zücken müssen.

Die Chiefs müssen sich in die Halbzeit retten! Was für ein Super-GAU für die Chiefs! Erst leisten sie sich die entscheidende Strafe, dann verletzt sich Mahomes und jetzt hat Hurts nach einem guten Return bis an die 40-Yard-Linie tatsächlich die Chance nochmal nachzulegen. Ganz entscheidende Phase kurz vor der Pause gerade...

Mahomes verletzt sich! ... Bei dieser Distanz könnte Kansas City jetzt auf Sicherheit gehen und mit dem Ball laufen, aber Mahomes will offenbar passen, aber findet gegen den Druck keinen Abnehmer. Schlimmer noch: Er wird zu Boden gebracht und geht humpelnd vom Feld, weil er am verletzten Fuß vom Defensiven festgehalten wurde.

Mahomes versucht das Big-Play Die Chiefs visieren direkt ein Big-Play an, aber Valdes-Scantling hat links keine Chance an den Ball zu kommen. Danach leisten sich die Chiefs erneut einen Fehlstart und stehen unter Druck. Bei 1:51 auf der Uhr könnte auch Hurts nochmal an den Ball kommen. 3rd & 15 nun...

Two-Minute-Warnung Zwei Minuten vor der Halbzeit wird die Uhr noch einmal angehalten und Mahomes findet mit Kelce ein neues First Down. Interessant übrigens, dass die Eagles-Offensive bislang viel länger auf dem Feld war. Das könnte durchaus noch ein Faktor werden, weil die Defensiven natürlich im Verlauf eines Spieles verschleißen. Da sind die Chiefs aktuell deutlich im Nachteil.

Die Uhr wird zum Faktor Wir schauen nun auch auf die Uhr, während der Kick mal wieder zum Touchback führt. Mahomes bleiben 2:20, um noch etwas Zählbares in der Halbzeit einzufahren. Das ist für eine Offensive wie die der Chiefs absolut machbar.

Verpasste Chancen für die Chiefs Damit ist es auch die Halbzeit der verpassten Chancen für Kansas City. Denn zweimal hätte man mit etwas mehr Cleverness Hurts abfangen können. Stattdessen gab es einen Touchdown. Und bei zwei vierten Versuchen eben agierte man erst inkonsequent und danach zu hektisch und schenkt so weitere sieben Punkte her. Wobei "herschenken" natürlich nicht die Leistung der Eagles schmälern soll, zu deren Stärken absolut gehört, den Gegner mit dem Ausspielen der vierten Versuche unter Druck zu setzen.

28. Jake Elliott Eagles Extrapunkt durch J. Elliott (Eagles) zum 21:14 Der Extrapunkt-Versuch von J. Elliott ist gut!

28. Jalen Hurts Eagles Touchdown durch J. Hurts (Eagles) zum 20:14 Und damit bringen sich die Chiefs um den Lohn der eigenen Arbeit. Zweimal überstehen die Eagles vierte Versuche und den Mumm musst du auch erstmal haben. Letztlich reißt die offensive Linie ein riesiges Loch und Hurts spaziert durch.

Erneut vierter Versuch oder Field Goal? Wieder stoppen die Chiefs den Gegner, doch der vierte Versuch wird erneut ausgespielt! An der Line of Scrimmage ist viel Bewegung und die Flagge fliegt. Die Chiefs haben sich zu früh bewegt. Damit neue erste Versuche an der 4-Yard-Linie.

Wow! 4th & 5 ?! Die Eagles sind bekannt, sehr aggressiv vierte Versuche auszuspielen und bei 4th & 5 an der Mittellinie setzen sie erneut an. Hurts geht selber und wie! Er entgeht einem Tackle und sprintet bis in die Red Zone durch. Was für ein Big-Play!

Wieder ein langer dritte für die Eagles Hurts will im zweiten Versuch wieder selbst gehen, aber die Defensive hat das gerochen und begleitet den Quarterback ins Aus. Damit müssen die Eagles einen dritten Versuch meistern und wählen bei sieben zu überbrückenden Yards ein konservatives Laufspiel, was schnell gestoppt wird.

Scott und Sneak Mit dem nächsten Play ist es aber schon wieder vergessen, weil Scott nach schnellem Pass neun Yards erläuft und der Quarterback-Sneak den Rest erledigt.

Zuviel Risiko In der Folge sucht Hurts wieder mit einer langen Bombe A.J. Brown. Wieder ist es riskant und hier passt die Defensive gut auf und wehrt den Fangversuch ab. Aber das roch schon wieder nach einer Interception. Diese langen Dinger sind nicht ohne Risiko.

Wie gut steckt Hurts den Fehler weg? Das Gute für Hurts: Er kann sich schnell rehabilitieren, weil die Offensive natürlich auf dem Feld bleibt. Er startet solide und erläuft direkt mal ein First Down. Das spricht auch für seinen Coach, der seinem Quarterback sofort wieder das Vertrauen ausspricht.

So schnell kann es gehen Tja und so schnell kann es gehen. Eben noch wirkten die Chiefs gegen die Defensive ein wenig ratlos und schon steht es 14:14. Mahomes klatscht draußen seine Verteidiger ab. Der Quarterback weiß, bei wem er sich zu bedanken hat!

21. Harrison Butker Chiefs Extrapunkt durch H. Butker (Chiefs) zum 14:14 Der Extrapunkt-Versuch von H. Butker ist gut!

21. Nick Bolton Chiefs Touchdown durch N. Bolton (Chiefs) zum 14:13 Ach du dickes Ei! Jaja, das ist leider bei Hurts eine der großen Makel: Der Quarterback hat oft Butterfinger und lässt hier das Leder gegen den Druck der Defensive fallen. Die Chiefs sind sofort mit drei Mann da, Bolton nimmt die Pille auf und kann in die Endzone spazieren.

Gainwell geht für 8 Gainwell ist danach erneut im Fokus, diesmal als Läufer. Er erläuft zwar neun Yards, aber die Offensive startet zu früh und so geht es wieder fünf Yards zurück.

Hurts muss über den Dritten gehen Sanders wird im Lauf schnell gestoppt, danach kommt auch Dallas Goedert nach Pass nicht weit. Aber die Eagles lösen das 3rd & 8, weil Hurts gegen den Druck entweicht und genug Zeit gewinnt, um links Gainwell für ein neues First Down zu finden.

Kleinigkeiten entscheiden Und so bewahrheitet sich einmal mehr, dass es um Kleinigkeiten geht. Eben führte ein schlechtes Stellungsspiel statt Interception zum Touchdown, hier führt eine fehlende Flagge zum schnellen Ende des Drives. Hurts wird es egal sein. Er kann nun die Führung ausbauen.

Three and Out! Nach drei Versuchen ist schon wieder Schluss für die Chiefs-Offensive, die aktuell mehr Druck bekommen von den Eagles. Hier beschwert sich Smith-Schuster aber zurecht, weil es eine Flagge für Behinderung hätte geben müssen. Hoffen wir mal, dass die Schiedsrichter im Laufe der Partie nicht durch Fehler zu sehr in den Mittelpunkt rücken. Es gehört ja leider auch zur NFL, dass die Herren in schwarz-weiß nicht immer das Topniveau der Athleten erreichen.

Wie antwortet Mahomes? Kann Mahomes wieder antworten? So schön der Pass von Hurts war. Der Eindruck bleibt, dass da der Defensive Trent McDuffie eigentlich besser postiert war, aber ein wenig den Überblick verliert. Sonst hätte er das Ding abfangen können.

16. Jake Elliott Eagles Extrapunkt durch J. Elliott (Eagles) zum 14:7 Der Extrapunkt-Versuch von J. Elliott ist gut!

16. A.J. Brown Eagles Touchdown durch A. Brown (Eagles) zum 13:7 Wahnsinn! Hurts beginnt das Viertel mit einem Paukenschlag. Er hat ganz viel Zeit und schleudert das Leder von der Mittellinie bis in die Endzone. Dort wirkt die Defensive unsortiert, so dass Brown trotz Doppeldeckung das Leder über 45 Yards zum Touchdown fängt.

16. Beginn 2. Viertel Der Ball ist wieder im Spiel. Weiter geht es mit dem zweiten Quarter.

15. Ende 1. Viertel Also hier war doch schon viel drin! Die ersten beiden Drives glitten durch die Defensiven wie ein heißes Messer durch Butter, doch seither konnte auch die Verteidigung auf beiden Seiten ein Ausrufezeichen setzen. Etwas überraschend: Das Laufspiel der Eagles ist noch nicht so dominant. Wenig überraschend: Travis Kelce hat schon 60 Receiving-Yards und einen Touchdown.

Hurts auf A.J. Brown Die Chiefs blitzen gegen Hurts, aber der wird denn Ball schnell und routiniert los und Brown beendet das erste Viertel mit einem neuen First Down.

Frank Clark startet zu früh ... Die Eagles müssen sich darüber aber keine Sorgen machen, denn Frank Clark startet zu früh und schenkt dem Gegner das First Down.

Eagles-Offense zurück auf dem Feld Hurts ist zurück und geht direkt mal selbst. Oft macht der Quarterback das nach Gefühl, hier war das aber wohl intendiert. Im zweiten Versuch der zweite Verusch, aber es ist wieder schnell Schluss. Bei 3rd & 4 ist Philadelphia wieder unter Druck...

13. Harrison Butker Chiefs Fieldgoal verschossen! Bitter! Butker trifft die linke Stange und das ist doppelt schlecht: Zum einen bleibt die Führung aus, zum anderen übernimmt die Eagles-Offensive jetzt vom Punkt des fehlgeschlagenen Kicks an der 32-Yard-Linie.

Erster dritter Versuch der Chiefs geht schief Endlich bekommt Mahomes auch mal Druck, muss einen Pass wegwerfen und bei 3rd & 3 findet er auch keinen Abnehmer. Nachdem Jerick McKinnon gut vorgelegt hatte bleibt nun nur das Field Goal.

Strafen als Faktor und zuviel Zeit für Mahomes Strafen können natürlich auch entscheidend sein. Die Eaglers fangen sich die nächste ein, weil Pacheco am Helm runtergerissen wird. Danach ist Kelce schon wieder frei und weil Mahomes viel Zeit bekommt findet er seinen Lieblings-Receiver über die Mitte spielend.

Screen-Pass für die Chiefs Die Chiefs starten den Drive mit einem Screen-Pass, also ein kurzer Pass auf einen Tight-End. Gray erläuft vier Yards und danach fletscht Pacheco für ein paar Yards schon wieder die Zähne.

Kansas-Defensive meldet sich an Damit meldet sich nun auch zum ersten Mal eine Defensive an, auch wenn das natürlich begünstigt durch die Strafe war. Aber auch so hätten die Eagles hier die zehn Yards nicht überbrückt. Der Return geht über die 30-Yard-Linie.

Hurts unter Druck Smith bekommt den nächsten Pass, kann aber auch nur fünf Yards gewinnen. Bei 3rd & 14 macht Kansas Druck und bricht zum ersten Mal in Richtung Hurts durch. Der geht rechts raus, um Zeit zu gewinnen, muss aber gegen den heranstürmenden Defensiven das Leder letztlich einfach ins Aus werfen.

Gainwell für sechs Yards, aber eine Flage Oha! Hurts passt diagonal auf Gainwell, der ein paar Yards gutmacht, aber zurückgepfiffen wird. Denn es gibt die Behinderung gegen die Offensive. Mit 1st & 20 wartet nun die erste echte Aufgabe auf die Hurts zumal der Lauf darauf schnell gestoppt wird.

Nächster Touchback Das kennt man: Die Kicks gegen bislang ausnahmslos in die Endzone. Die Taktik scheint zu sein, dem Gegner keine Chance für einen großen Return zu geben. Das kennt man aus dem bisherigen Verlauf der Playoffs.

Das ging zu einfach Auch hier muss man sagen: Das ging zu einfach. Gegen Kelce müssen sich die Eagles etwas einfallen lassen. Der Receiver konnte sich in diesem Drive viel zu einfach absetzen.

9. Harrison Butker Chiefs Extrapunkt durch H. Butker (Chiefs) zum 7:7 Der Extrapunkt-Versuch von H. Butker ist gut!

8. Travis Kelce Chiefs Touchdown durch T. Kelce (Chiefs) zum 7:6 Eagles: Keine Probleme. Chiefs: Überhaupt keine Probleme! Nur sechs Plays brauchen Mahomes und Kelce, um den Touchdown des Gegners zu egalisieren. Der Quarterback wirft das Leder butterweich in die Endzone, wo der Receiver schon wartet und kaum Gegenwehr vorfindet.

Mahomes läuft auch! Oha! Mahomes macht danach den Hurts und läuft über rechts selber neun Yards gutmacht. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach einem lädierten Fuß aus. Und danach ist Isiah Pacheco wieder dran, dem man ja nachsagt, dass er mit ganz viel Aggressivität läuft. Und das zeigt er hier mit 24 Yards Raumgewinn und einem bösen Tackle gegen den Defensiven am Ende.

Chiefs starten mit einem Lauf Auch die Chiefs lassen erst einmal den Lauf los über Isiah Pacheco, der drei Yards erläuft. Aber dann geht es schon los: Mahomes auf Kelce, der gegen die Zonendeckung freien Raum findet und zack ist Kansas City über die Mittellinie.

Erneut Touchback Auch Jake Elliott schießt das Leder in die Endzone und Mahomes übernimmt an der eigenen 25-Yard-Linie.

Stimmung? Passt! Die über 63.000 Fans vor Ort machen ordentlich Stimmung. Das ist einem Endspiel mehr als würdig!

Beeindruckender erster Drive Damit kann man festhalten: Dominanter und beeindruckender Auftakt der Eagles, die hier überhaupt keine Probleme hatten. Nun warten wir auf die Antwort der Chiefs.

5. Jake Elliott Eagles Extrapunkt durch J. Elliott (Eagles) zum 7:0 Der Extrapunkt-Versuch von J. Elliott ist gut!

5. Jalen Hurts Eagles Touchdown durch J. Hurts (Eagles) zum 6:0 Ja das ist dann einfach bockstark. Die Eagles drücken die Defensive komplett in die Endzone und Hurts gleitet mit zum ersten Touchdown. Die Power dieser offensiven Linie ist einfach legendär!

Gainwell drin? Eher nicht! Das ist dann nicht mehr zu verteidigen! Gainwell bricht durch und die Schiedsrichter zeigen Touchdown an. Aber die Zeitlupe verrät: Der Running Back war Zentimeter zu kurz. Aber es gibt neue erste Versuche und damit dürfte der berüchtigte Sneak nun zur Anwendung kommen.

Der Touchdown naht! Die Offensive läuft, das nächste Laufspiel geht an die 3-Yard-Linie und aktuell scheint die Defensive nicht viel entgegenzusetzen haben.

Die nächsten Pässe sitzen Philadelphia wirkt sicher, Hurts hat Zeit und trifft erst Goedert und dann erneut Smith. Der Receiver entweicht sogar noch einem Tackle und die Red Zone ist erreicht.

Hurts geht selber Kurz darauf zeigen die Eagles ihre Unberechenbarkeit dank Hurts. Der sieht links die Lücke und geht kurzerhand selber, bekommt einen Block und erläuft das nächste First Down. Die Eagles sind über die Mittellinie.

Nochmal Smith! Danach passt die Verbindung Hurts auf Smith erneut! Das erste First Down ist geschafft, aber das war schmerzhaft. Denn der Receiver wird knallhart aber fair ins Aus gecheckt.

Das erste Play Das erste Play ist, Überraschung, ein Laufspiel. Miles Sanders prescht los, aber wird noch vor der Line of Scrimmage gestoppt. Auch danach ist die Defensive zur Stelle. Hurts passt zum vielleicht besten Receiver Smith und der kann immerhin sechs Yards gutmachen.

1. Spielbeginn Und ab dafür! Harrison Butker ballert das Leder in die Endzone. Bedeutet, dass die Eagles an der 25-Yard-Linie ihren ersten Drive starten.

Coin Toss Zunächst: Der Münzwurf, der entscheidet wer den Ball erhält. Fast schon eine Kuriosität für sich, weil er zumindest in der Verlängerung einen viel zu hohen Stellenwert besitzt und damit der Zufall übernimmt. Aber dazu bei Gelegenheit mehr. Kansas City gewinnt den Münzwurf und wird den Ball zunächst zum Gegner kicken.

Kenneth Gainwell vs. Travis Kelce Wie erwähnt müssen die Chiefs heute irgendwie den Lauf der Eagles stoppen. Und dort geht es mitnichten nur um Hurts. In zwei Spielen erlief das Team wahnsinnige 416 Yards! Kenneth Gainwell war der beste Akteur, aber es gibt auf den Seiten von Philadelphia drei, vier starke Läufer. Auf der Gegenseite muss Kansas City ihren besten Receiver Kelce gewinnbringend einsetzen. Natürlich wird er von Mahomes auch Bälle bekommen, aber er kann vor allem Lücken reißen für seine Kollegen. Wir lassen uns überraschen und warten gespannt auf den Kickoff!

Es geht auf den Kickoff zu! Der Super Bowl findet in diesem Jahr übrigens State Farm Stadium in Arizona statt. Minuten vor dem Kickoff beginnt das übliche Zeremoniell inklusive Nationalhymne. Die Gänsehaut wird stärker, denn gleich geht es los!

Auf was wird es ankommen? Vor dem Super Bowl lässt sich bestens über Faktoren diskutieren, die Sieg und Niederlage ausmachen werden. Fakt ist aber, dass vor allem die Tagesform entscheidet. Das macht den Reiz der Partie aus. Wer schafft es am Besten die Nerven zu behalten und unter enormen Druck in Sekundenschenlle die richtigen Entscheidungen zu treffen? Darüberhinaus geht es, klar, um das Duell der Quarterbacks. Die Eagles sind vor allem am Boden erfolgreich, weil Hurts als zusätzliche Waffe ein kraftvolles Laufspiel zu bieten hat. Bereits 13x trug er heuer das Leder in die Endzone, meistens per sogeannnten "Sneak", bei dem seine offensive Linie den Gegner einfach übermannt und den Quarterback samt Ball in die Endzone schiebt. Auf der anderen Seite steht die gewaltige Wurfkraft- und Kreativität von Mahomes. Er kann aus dem Lauf, aus der Hüfte, aus allen Situationen passen und ist in dieser Hinsicht der mit Abstand stärkster Akteur der Liga.

Jungspund gegen Legende An der Seitenline kommt es derweil zum Duell Jungspund gegen Legende. Nick Sirianni ist erst im zweiten Jahr Head-Coach bei den Eagles und könnte sofort Super-Bowl-Gewinner werden. Sein Gegenüber Andy Reid war ausgerechnet beim heutigen Gegner lange Zeit an der Seitenlinie zwar sehr erfolgreich, der ganz große Wurf bliebt ihm aber von 1999 - 2012 verwehrt. Er wechselte zu Kansas City und holte mit Mahomes vor drei Jahren den Titel und scheiterte vor zwei Jahren gegen Tom Brady und die Bucs im Finale. Heute kann das Duo seinen zweiten Titel in vier Jahren einsacken. Die Eagles gewannen zuletzt 2018 mit anderem Coach und Quarterback.

Was ist sportlich zu erwarten? Eine Prognose zum Ausgang fällt derweil schwer. Es treten konsequenterweise die in ihren Conferences besten Teams der regulären Saison gegeneinander an. Die Eagles sind wohl das kompletteste Team der Liga und sind durch die Playoffs marschiert. Einziges Manko: Gefordert wurden sie nicht. Die Giants als Überraschungsteam hatten letztlich nicht viel zuzusetzen und das NFC Championship Game war im Prinzip aufgrund des Verletzungspechs der 49ers ein Freilos. Die Chiefs mussten sich in zwei engen Partien schon mehr strecken, tragen als große Hypothek aber die Verletzung ihres Quarterbacks mit sich herum. Mahomes zerrte sich das obere Sprunggelenkt und war vor zwei Wochen noch sichtlich angeschlagen. Er biss aber auf die Zähne und laut Medienberichten ist er mittlerweile bei fast wieder 100%. Sollte die starke Eagles-Defensive den 27-jährigen aber in ähnlicher Manier unter Druck setzen können wie vor zwei Jahren Tampa Bay, wird man sehen wie gut verheilt der Fuß wirklich ist.

Rihanna und zwei schwarze Quarterbacks Die Geschichten, die es um den Super Bowl zu berichten gibt, sind unzählig. Klar gibt es auch heute eine Mega-Halbzeitshow mit einem Superstar. Rihanna wird nicht nur eine Auswahl ihrer Hits zum Besten geben, sondern sicherlich auch eine Performance der Superlative aufbieten. Beim "Kelce Bowl" treten zum ersten Mal in der Geschichte zwei Brüder (Jason und Travis Kelce) gegeneinander an, das traditionalle "Flyover" feiert mit ausnahmslos weiblichen Kampfjetpilotinnen ebenfalls eine Premiere. Und da wären dann noch die Quarterbacks Mahomes und Hurts: Zwei schwarze Kontrahenten stellen ein Novum da, die Position ist in der NFL weiterhin von weißen Athleten dominiert. Auch hier sendet die Liga heuer ein wichtiges Zeichen für Diversität. Ersterer muss übrigens einen kuriosen Fluch brechen: Mahomes wurde jüngst zum wertvollsten Spieler der Saison gekührt und seit 23 Jahren wartet der soganannte "MVP" auf einen Super-Bowl-Sieg in der gleichen Saison.

Zahlen, Fakten, Kuriositäten Dass der Super Bowl DAS Sportereignis in den USA ist, ist unbestritten. Aber auch weltweit ist der Termin bei vielen im Kalender rot markiert. Nicht nur für Sportliebhaber ist das NFL-Finale längst zur Pflicht geworden. Das belegen die Zahlen. Auch heute Nacht werden insgesamt über 800 Millionen Zuschauer das Ereignis live verfolgen. Damit hinkt der Super Bowl zwar noch deutlich hinter einem WM-Finale im Fußball hinterher (1.5 Millarden Zuschauer), lässt sich aber dennoch bestens vermarkten. Über 200.000 Dollar die Sekunde zahlt ein Werbetreibender pro Sekunde für Spots. Die teuren Clips sind legendär, weil sie jedes Jahr extra nur für den Super Bowl angefertigt werden und oft entsprechend witzig und krativ daherkommen. Rund 1,4 Milliarden Chickenwings verputzen allein die US-Amerikaner an diesem Abend, dazu über 10.000 Tonnen Chips, 5.000 Tonnen Popcorn und 20 Millionen Liter Bier.