20. Ende 1. Drittel

20. Erneut schnuppert Mannheim am Ausgleich! Matthias Plachta legt für Ryan MacInnis ab, dessen One-Timer von links knapp am gegnerischen Gehäuse vorbeirauscht.

19. Denis Reul räumt im eigenen Drittel mal ordentlich auf und fährt zwei harte Checks zu Ende – das gibt Szenenapplaus.

18. Köln arbeitet nun konzertiert in der Defensive und hält das Hartgummi von KEC-Goalie Mirko Pantkowski fern.

17. Jetzt sind die Haie wieder an der Reihe: Nick Bailen setzt Mark Olver in Szene, der links recht blank steht, aber mit seinem Pass in den Slot keinen Abnehmer findet.

16. Allmählich kommen die Adler in Schwung! Ein Fernschuss von Joe Cramarossa zischt am rechten Pfosten vorbei.

15. Mannheim lässt die Scheibe schön laufen, ehe Robin van Calster klärt und die Rheinländer wieder auffüllen dürfen.

14. Das Team von Bill Stewart benötigt einen Augenblick, bis die Aufstellung gefunden ist. Dann verfrachtet Stefan Loibl das Hartgummi aus der Ferne in die Fanghand von Mirko Pantkowski, der trotz leicht versperrter Sicht ohne Probleme zupackt.

13. Aber aufgepasst, Adler: In Unterzahl gelangen den Kölnern schon satte sieben Treffer. Zusammen mit dem Hauptrundensieger aus München ist das die absolute Ligaspitze.

12. Ryan Stanton Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Ryan Stanton (Kölner Haie)

Nun darf auch Mannheim zum ersten Mal im Powerplay ran, weil Ryan Stanton das Bein gegen Taro Jentzsch stehen lässt.

11. Insgesamt gibt es in einem intensiven Spiel bisher wenige Schüsse. Die Adler sammeln gerade etwas Puckbesitz.

10. Im Anschluss befreit sich die Mannschaft von Uwe Krupp aus der kurzzeitigen Umklammerung, ehe es ins erste Power-Break dieser Begegnung geht.

9. Mannheim bleibt am Drücker: Thomas Larkin pfeffert die Scheibe von der rechten Bande über den Querbalken.

8. Fast die perfekte Antwort der Hausherren! Vom Bully weg laufen die Adler einen Zwei-auf-Eins-Konter, aber das Zuspiel von Markus Eisenschmid auf Tim Wohlgemuth kommt nicht an.

7. David McIntyre Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch David McIntyre

Und jetzt zappelt der Puck zum ersten Mal im Netz! Über Jon Matsumoto und Landon Ferraro läuft der Puck schnell an die blauen Linie zu Stanislav Dietz, der wiederum den freistehenden David McIntyre am linken Bullykreis bedient. Dort verzögert der Kanadier einen kurzen Moment und platziert seinen Schuss dann im rechten unteren Eck – diesmal kommt Felix Brückmann mit dem Schoner nicht mehr dran.

6. Das war nicht ungefährlich! Aus halbrechter Position bringt Andreas Thuresson das Hartgummi flach auf das rechte Eck und findet dabei den Schoner von Felix Brückmann.

5. Joe Cramarossa Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Joe Cramarossa (Adler Mannheim)

Erstmals öffnet sich die Tür zur Strafbank. Joe Cramarossa checkt Nick Bailen von hinten gegen die Bande und wird vom Eis geschickt.

4. Das Duell zwischen den beiden Traditionsklubs ist auch der Vergleich der zweitbesten Defensive (Mannheim) und der zweitbesten Offensive (Köln). Beide Bestwerte hat München inne.

3. Köln startet den ersten zaghaften Angriffsversuch: Robin van Calster zieht aus spitzem Winkel von rechts per Rückhandschuss ab. Adler-Goalie Felix Brückmann ist auf seinem Posten.

2. Beide Mannschaften legen sofort eine aggressive Gangart an den Tag und setzen die ersten physischen Zeichen.

1. Los geht’s in der SAP-Arena! Als Schiedsrichter stehen Andris Ansons sowie Gordon Schukies auf der Eisfläche, die an den Linien von Joep Leermakers und Kai Jürgens unterstützt werden.

1. Spielbeginn

Die Starting-Six der beiden Teams sind bereits bekannt: Thomas Larkin, Matt Donovan, Tim Wohlgemuth, Tyler Gaudet und Markus Eisenschmid beginnen für Mannheim. Bei den Haien sind Jan Luca Sennhenn, Brady Austin, Nick Baptiste, Jon Matsumoto sowie Landon Ferraro für den ersten Wechsel zuständig. Felix Brückmann und Mirko Pantkowski werden zwischen den Pfosten stehen.

Auch Haie-Coach Uwe Krupp nimmt das Duell mit viel Zuversicht in Angriff, da seine Mannschaft ebenso einen positiven Trend hinlegte und die Chemie gut sei. „Es wird eine enge Serie und ich hoffe, dass sie hält, was sie auf dem Papier verspricht”, kündigte der 57-Jährige an und fügte hinzu: „Wenn wir unser Eishockey spielen, gute Entscheidungen treffen und unseren Fokus haben, dann sind wir eine Mannschaft, die schwer auszurechnen ist und die gegen jede Mannschaft bestehen kann.” Mit drei Siegen und 12:8 Toren fiel Hauptrundenbilanz zwischen den beiden Klubs zugunsten der Rheinländer aus.

Im Februar strauchelten die Adler teilweise gewaltig, doch dank den beiden Erfolgen gegen Ingolstadt und Düsseldorf machte Mannheim den dritten Platz auf den letzten Metern perfekt. „Die beiden letzten Hauptrundenpartien haben gezeigt, wo wir stehen, wer wir sind und was wir können. Dieses Team hat in den vergangenen zwölf Monaten eine starke Entwicklung hingelegt“, sagte Trainer Bill Stewart im Vorfeld und verdeutlichte, dass die Playoffs immer speziell seien. „Am Ende gibt es einen Sieger, alle anderen sind Zweiter“, erklärte der 65-Jährige.

Endlich fällt der Startschuss in die heiße Phase der Saison. Mannheim und Köln messen sich im Modus „Best of Seven“. Heißt: Das Team, das zuerst vier Spiele in der Serie gewinnt, zieht in das Playoff-Halbfinale ein. Die Adler beendeten die reguläre Saison auf Platz 3 und haben sich damit das Heimrecht gesichert. Bei den Haien führte ein starker Schlussspurt dazu, dass sich die Mannschaft von Uwe Krupp am letzten Spieltag noch auf den sechsten Rang schieben konnte.