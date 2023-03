34. Cedric Schiemenz Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:0 durch Cedric Schiemenz



32. Alexander Blank Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Alexander Blank

Die Führung für die DEG! Im Slot herrscht etwas Chaos, weder die Frankfurter noch die Düsseldorfer können den Puck kontrollieren. Da lässt sich Alexander Blank nicht zweimal bitten und zieht einfach mal ab. So überwindet der Ex-Krefelder Hildebrand flach im linken unteren Eck.

31. Gogulla bringt einen Konter über die linke Seite mit einem Schuss aus spitzem Winkel zu Ende. Er trifft allerdings nur das Außennetz.

30. Frankfurt feuert derweil öfter mal von der Blauen aufs Tor. Besonders Maginot versucht es oft – bislang ohne Erfolg.

29. Auf beiden Seiten gibt es viele Halbchancen oder eben der letzte Pass fehlt. Wer kann sprichwörtlich das Eis brechen und den ersten Treffer des Tages setzen?

28. Es gibt kaum Unterbrechungen in den letzten Minuten, aber auch eben kaum nennenswerte Aktionen in der Offensive. Trotzdem ist die Partie extrem gut anzuschauen.

26. Dass es bislang noch keine Hinausstellung gab, liegt auch an der großzügigen Linie der Unparteiischen. So sorgen sie für einen guten Spielfluss.

25. Rowney prüft Haukeland flach, der mit seiner Fuß Abwehr noch gerade so ein Eingreifen von Olsen verhindert. Auf der anderen Seite prüft Ehl Hildebrand vom Bully aus, der mit der Schulter pariert.

24. Die Gäste verpassen die Chance, einen schnellen Konter zur fahren, weil ein Pass zu Ranford zu lang gerät. Dennoch macht er den Puck im gegnerischen Drittel fest und spielt hoch zu Vandane, der rechts am Kasten vorbeischießt.

23. Frankfurt kommt jetzt mal gut ins Forechecking, doch auch dabei springt für die Gäste keine Tormöglichkeit heraus. In der Defensive machen beide Teams derzeit ihre Hausarbeiten.

22. Wieder sind es die Düsseldorfer, die aggressiver und wacher aus der Kabine kommen. Eine nennenswerte Chance gibt es bislang aber auf beiden Seiten noch nicht.

21. Hinein in den Mittelabschnitt! Die Gastgeber schnappen sich das Anspiel zu Beginn des zweiten Drittels.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten steht es noch 0:0 zwischen der Düsseldorfer EG und den Löwen Frankfurt! Zu Beginn der Partie stellte es sich so dar, dass Düsseldorf zunächst die Initiative ergriffen hat und deutlich offensiver agierte als Frankfurt. Die Gastgeber hatten mehrere gute Chancen, konnten aber noch kein Tor erzielen, auch weil Hildebrand stets höchst aufmerksam war. Die Löwen hingegen hatten in den ersten 13 Minuten Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Nach dem Powerbreak übernahmen dann die Gäste kurz das Geschehen, ehe die DEG gegen Ende wieder stärker agierte. Gleich geht es weiter.

20. Ende 1. Drittel

20. Ranford fängt einen langen Pass der Gastgeber an der gegnerischen Blauen Linie ab, kann aber im weiteren Verlauf nichts daraus machen. Immerhin gibt es kurz vor der Pause nochmal ein Bully für die Löwen im Drittel der DEG.

19. Düsseldorf hat wieder etwas die Oberhand. Passiert noch etwas vor der Pause?

18. Gogulla ist wieder zurück auf dem Eis und wie! Fischbuch schickt ihn halb rechts in die Schnittstelle und Gogulla prüft Hildebrand mit einem Flachschuss im langen Eck. Der Goalie fährt den Schoner aus und wehrt zur Seite ab.

17. Der Spielfluss der DEG wurde durch das Powerbreak merklich gestört. Vom Offensivfeuerwerk der Anfangsphase ist gerade kaum noch etwas zu sehen.

15. Nun die erste Topchance für die Gäste! Rowney findet Olsen mit einem scharfen Anspiel in den Slot. Olsen hält am zweiten Pfosten nur noch den Schläger hin und der Puck rauscht dann knapp am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Haukeland vermutlich nicht mehr herangekommen.

14. Tatsächlich kommen die Löwen besser aufs Eis zurück. Breitkreuz marschiert ins gegnerische Drittel, umkurvt den Kasten und versucht es mit dem Anspiel auf Schwartz im Slot. Dieses kommt aber nicht an.

13. Man muss es so sagen: Frankfurt übersteht die ersten Minuten hier in Düsseldorf. Vielleicht hilft ihnen das kurze Powerbreak, um besser in die Partie zu kommen.

12. Nächste gute Gelegenheit für die Hausherren! Maginot leistet sich einen beinahe folgenschweren Fehlpass in die Kelle von Eder. Dieser leitet sofort in den Slot weiter zu Ehl, der aus kürzester Distanz an Hildebrand scheitert.

11. Harper fälscht zweimal hintereinander eine Scheibe vor das Tor gefährlich ab. Beim ersten Mal fliegt das Spielgerät noch rechts am Kasten vorbei, beim zweiten Mal pariert Hildebrand.

10. Davis Vandane feuert von der Blauen mal aufs Tor von Henrik Haukeland. Sein Schuss wird allerdings geblockt, sodass der Keeper gar nicht eingreifen muss.

9. Bislang haben die Rheinländer auch noch keine Schwierigkeiten mit dem Forechecking der Gäste. Da gibt es weiteren Anpassungsbedarf.

8. Im Zuge der Unterbrechung wegen des Gogulla-Zwischenfalls ist vorerst auch der Druck der Hausherren unterbrochen. Trotzdem wird Frankfurt selbst noch nicht gefährlich in der Offensive.

7. Gogulla setzt an der Bande zum Check gegen McNeill an, der sich geschickt wegdreht. Trotzdem berühren sich beide und so fällt Ersterer unglücklich mit dem Hinterkopf voraus gegen die Bande. Mal sehen, ob es für ihn weitergeht. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag für die DEG.

6. Joonas Järvinen bringt die Scheibe aus der Distanz auf den Kasten. Jake Hildebrand wehrt ab und Josef Eham verpasst zunächst den Rebound. Alexander Blank kommt dann aber angerauscht und bringt das Hartgummi aufs Tor, doch auch er kann den Goalie nicht überwinden.

5. Die Gastgeber werden in den Anfangsminuten auch von ihrem lautstarken Publikum getragen. Es wird deutlich, was es bedeutet, den Heimvorteil in dieser Playoff-Serie zu haben.

4. Nun zeigen sich auch mal die Gäste offensiv. Rowney möchte Ranford im Slot bedienen, jedoch geht vorher noch ein Düsseldorfer Schläger dazwischen.

3. Die DEG macht weiter. Von der Bande springt der Puck genau vor den Kasten. Eham steht da und spitzelt die Scheibe mit der Rückhand aufs kurze Eck. Hildebrand ist rechtzeitig da.

2. Düsseldorf setzt die ersten Akzente in diesem Spiel. Bernhard Ebner feuert gleich zweimal von der Blauen Linie aufs Tor, Jake Hildebrand ist beide Male zur Stelle.

1. Los geht's! Düsseldorf spielt in roten Trikots, während Frankfurt mit weißen Jerseys aufläuft.

1. Spielbeginn

Übrigens: Die vier Duelle der beiden heutigen Gegner während der Hauptrunde waren bislang auch die einzigen vier überhaupt. Sowohl Düsseldorf als auch Frankfurt konnten jeweils zwei Partien für sich entscheiden.

Insbesondere die Sturmreihe um Dominik Bokk, Brendan Ranford und Carter Rowney der Mainstädter unterstrich Woche für Woche ihre Qualität. Zusammen kommen die drei auf 153 Scorerpunkte in der regulären Saison. Auf Bokk werden die Gäste aber wohl auch heute verzichten müssen – ein herber Verlust, den sie zuletzt aber durch mannschaftliche Geschlossenheit zu kompensieren wussten.

Frankfurt hat eine hervorragende Saison als Aufsteiger absolviert und konnte diese mit dem Einzug in die erste Playoff-Runde krönen. Im Fernduell mit den Eisbären Berlin setzten sich die Löwen durch den Sieg in Overtime gegen die Augsburger Panther am Sonntag in einem Herzschlagfinale vor heimischer Kulisse durch.

Die Rheinländer sind in der dieser Spielzeit für ihre gute Defensive bekannt. Mit 137 Gegentreffern stellen sie die drittbeste Abwehr der Liga. Allerdings erzielten sie auch nur 13 mehr eigene Tore, lediglich die letzten vier Teams der Liga trafen noch weniger.

Ausgerechnet der Erzrivale aus Köln schnappte der DEG am Sonntag noch auf den letzten Metern der Hauptrunde Platz sechs weg. So bleibt „nur“ der Umweg über die Pre-Playoffs, für die man sich immerhin den Heimvorteil und als Siebter auch die nominell beste Ausgangslage sicherte. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Gastgeber die Enttäuschung abschütteln und wieder Vollgas auf dem Eis abliefern.

Damit beginnt nun endlich offiziell die spannendste Zeit des Jahres – zumindest für alle Eishockey-Begeisterten. Doch bevor es mit den „richtigen“ Playoffs losgeht, geht es für vier Teams noch darum, die erste Playoff-Runde zu überstehen. Den Anfang macht das Match zwischen Bremerhaven und Nürnberg (19 Uhr), bevor hier im PSD Bank Dome das Spektakel beginnen kann. Im Modus „Best of Three“ geht es dann um den Einzug in die nächste Runde.