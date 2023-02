43. Zach Sill Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Sill (Kölner Haie)

Können die Adler in Überzahl den Anfang zu einem möglichen Comeback machen? Zach Sill sitzt für einen Stockschlag ein.

43. Die Haie spielen es bisher sehr klar, nehmen auch mal ein Icing und lassen sich gar nicht in irgendwelche wilden Situationen verwickeln.

42. Bisher passt auf dem Eis so gut wie gar nichts und die Partie ist alle paar Sekunden unterbrochen.

41. Weiter geht's! Kommt von den Adlern jetzt nochmal eine Reaktion?

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

Mit einem gellenden Pfeifkonzert geht es für die Adler in die Kabine. Mannheim liegt nach zwei Dritteln gegen Köln mit 1:5 zurück und hat sich im zweiten Abschnitt von den Rheinländern phasenweise vorführen lassen. Die Hausherren waren überhaupt nicht bei der Sache und eiskalte Haie nutzten fast jede gute Torchance. Auch nach Akdağs zwischenzeitlichem Anschlusstreffer zum 1:3 kamen die Kurpfälzer nicht wirklich in Fahrt und Köln schlug sofort wieder zu. Vor allem Jason Bast ist gut aufgelegt und hat schon drei Scorerpunkte auf dem Konto. Bis gleich!

40. Ende 2. Drittel

40. Lean Bergmann Mannheim Große Strafe (5 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Bergmann lässt seinen Frust raus und verwickelt Carter Proft in eine Keilerei. Auch hier wird ordentlich ausgeteilt und beide bekommen eine 5-Minuten-Strafe aufgebrummt.

40. Langsam wird das hier richtig übel für die Adler! Köln spielt ganz stark auf und ist vor dem Tor eiskalt.

39. Stanislav Dietz Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:5 durch Stanislav Dietz

Als Mannheim gerade wieder auffüllen darf, treffen die Haie doch noch! Matsumoto bringt den Puck rein, dann legt Bast schön für Dietz ab. Aus dem rechten Bullykreis schlenzt der 32-Jährige das Ding über der Tiefensees Stockhand an den Innenpfosten und ins Tor. 1:5!

37. Nachdem die Haie vorhin einmal in Überzahl getroffen haben, ist nun wieder Flaute angesagt. Die Gäste kommen bisher überhaupt nicht zum Zug.

36. Lean Bergmann Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Die nächste Strafe hilft den Hausherren kaum bei einer Aufholjagd. Bergmann muss wegen Hakens in die Box.

36. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:4 durch Louis-Marc Aubry

Schon ist der alte Abstand wiederhergestellt! Louis-Marc Aubry zieht mit dem Puck ins Angriffsdrittel, setzt sich robust gegen zwei Mannheimer durch, versetzt dann Arno Tiefensee mit einem starken Move und schiebt dem Goalie die Scheibe zwischen den Schonern durch.

33. Sinan Akdağ Mannheim Tor für Adler Mannheim, 1:3 durch Sinan Akdağ

Da ist der Anschlusstreffer! Sinan Akdağ wirft die Scheibe von der Blauen einfach mal Richtung Tor. Vor Mirko Pantkowski macht unter anderem Thomas Larkin Betrieb und nimmt dem Goalie komplett die Sicht. Im rechten Eck schlägt das Hartgummi ein, ohne dass noch jemand dran war.

32. Mannheim hält nun zumindest körperlich wieder ordentlich dagegen.

31. Tyler Gaudet bricht links mal durch und kann in Ruhe aufziehen, landet mit seinem Schlagschuss aus dem Anspielkreis aber einmal mehr bei Mirko Pantkowski.

30. Bill Stewart ruft zur Auszeit! Seine Adler sind hier völlig von der Rolle und in diesem zweiten Abschnitt bisher chancenlos.

30. Jason Bast Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:3 durch Jason Bast

Diesmal schlagen die Haie in Überzahl sofort zu und erhöhen auf 3:0! Jon Matsumotos Fernschuss geht vorbei, klatscht an die Bande und landet zufällig perfekt auf dem Schläger des am Torraum lauernden Jason Bast. Der Deutsch-Kanadier netzt ganz entspannt ein.

29. Borna Rendulić Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Borna Rendulić (Adler Mannheim)

Kurz bevor es ins Powerbreak geht, haben die Adler plötzlich zu viele Spieler auf dem Eis. Rendulić sitzt die Strafe ab.

28. Mannheim schwimmt! Die Fans fangen langsam an zu pfeifen, weil die Adler sich einfach nicht vom Kölner Druck befreien können.

27. Das 0:3 liegt in der Luft! Mannheim wirkt leicht geschockt und die Haie ziehen bei Gleichzahl ein regelrechtes Powerplay auf. Mehrfach ist die Scheibe schon fast hinter der Linie, doch Arno Tiefensee und Mark Katic arbeiten sie in höchster Not noch raus.

25. Andreas Thuresson Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:2 durch Andreas Thuresson

Wieder treffen die Gäste nach fünf Minuten! Andreas Thuresson fährt mit dem Puck rechts ins Angriffsdrittel und hält sich Sinan Akdağ erfolgreich vom Leib. Der Schwede schaufelt die Scheibe etwas unorthodox an Arno Tiefensee vorbei und über die Schulter von Thomas Larkin findet das Ding ins Netz.

25. Die Haie schalten schnell um und kriegen Jason Bast rechts frei. Sein Schlagschuss aus dem Bullykreis ist wuchtig, aber nicht platziert genug, um Arno Tiefensee zu ärgern.

23. Die Adler sind nun noch einen Tick aggressiver als im ersten Abschnitt und setzten Köln durchweg unter Druck.

21. Mannheim startet überfallartig und kommt nach neun Sekunden zur ersten guten Chance! Lean Bergmann machtaußen Tempo, in der Mitte drückt Joe Cramarossa ab. Wieder ist Pantkowski zur Stelle.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Kölner Haie führen nach 20 Minuten in Mannheim mit 1:0! Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und gingen durch Maximilian Kammerer früh und verdient in Führung. Anschließend lieferten die Teams sich einen offenen Schlagabtausch mit vielen Abschlüssen und starken Goalies auf beiden Seiten. Mannheim hatte vor allem in zwei Überzahlspielen gute Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Mirko Pantkowski war stets zur Stelle. Köln hat insgesamt deutlich mehr Scheiben aufs Tor gebracht und führt nicht unverdient. Gleich geht's weiter mit dem Mitteldrittel in der SAP-Arena!

20. Ende 1. Drittel

20. Das Tempo ist weiter hoch, doch in den letzten 120 Sekunden fehlen die Abschlüsse. Es wird mit einem 0:1 in die Kabine gehen.

18. Beide Teams bleiben ihrem offensiven Ansatz konsequent treu und feuern auf die Kiste, was das Zeug hält. In den letzten Minuten war allerdings nichts dabei, was einen der beiden Goalies in die Bredouille gebracht hätte.

16. Die Adler arbeiten in Unterzahl mal wieder stark und lassen so gut wie gar nichts zu. Nicht umsonst haben die Kurpfälzer das beste Penaltykilling der Liga.

14. Jordan Szwarz Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Jordan Szwarz (Adler Mannheim)

Und jetzt dürfen die Gäste erstmals mit einem Mann mehr angreifen! Jordan Szwarz wird für ein Beinstellen belangt und muss 120 Sekunden zuschauen.

14. Kaum wieder komplett kontert Köln gefährlich! Louis-Marc Aubry findet mit dem Rückpass Andreas Thuresson im Slot, der noch kurz rauskurvt und dann an Tiefensee scheitert.

14. Diesmal kommen die Adler nicht gut rein und die erste Minute in Überzahl verstreicht ohne nennenswerte Chancen. Erst kurz vor Schluss hat Ryan MacInnis die Riesenchance als er von der Seite gegen Pantkowski nachstochert, doch auch diesmal will der Puck nicht vorbei.

12. Landon Ferraro Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Landon Ferraro (Kölner Haie)

Nächstes Powerplay für die Hausherren! Diesmal muss Landon Ferraro wegen Beinstellens hinter die Plexiglasscheibe.

11. Beide Teams haben schon je sechs Scheiben aufs gegnerische Tor gebracht. Im Minutentakt gibt es gute Möglichkeiten und die beiden Goalies Tiefensee und Pantkowski haben ordentlich zu tun.

10. Plachta und Bailen dürfen mittlerweile wieder mitmachen.

9. Die Adler sind durch das Überzahlspiel nun richtig in die Partie gekommen und machen mächtig Dampf. Auch Köln hält das Tempo hoch und so geht es durchweg rasant hin und her. Powerbreak!

8. Ein gutes Mannheimer Powerplay endet torlos und Alex Roach kommt zurück aufs Eis. Köln fährt auch gleich einen Konter über Bast, der von links aus spitzem Winkel nicht an Tiefensee vorbeikommt.

6. Auch ohne Matthias Plachta kommen die Gastgeber gleich gut in Formation und machen mächtig Dampf. Borna Rendulić und Markus Eisenschmid zwingen Mirko Pantkowski zu zwei starken Paraden.

5. Alex Roach Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Roach (Kölner Haie)

Mannheim bekommt gleich die Chance zum Ausgleich und darf erstmals in die Überzahl. Roach muss nach einer Behinderung im eigenen Torraum auf die Bank.

5. Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Maximilian Kammerer

Die Gäste gehen in Führung! Nach einem Bullygewinn im Angriffsdrittel hat Thuresson die Scheibe auf der linken Seite und serviert perfekt für den im hohen Slot wartenden Maximilian Kammerer. Der jagt seinen krachenden Onetimer unhaltbar an Arno Tiefensee vorbei.

4. Matthias Plachta Mannheim Große Strafe (5 Minuten) für Matthias Plachta (Adler Mannheim)

Das geht ja gut los! Plachta und Bailen verhaken sich in der neutralen Zone, können sich nicht einigen, wer schuld war und lassen die Fäuste sprechen! Nach einem stattlichen Fight gehen beide für fünf Minuten in die Kühlbox.

3. Jetzt zeigen sich auch die Hausherren erstmals vor dem Tor. Tyler Gaudet bekommt die Scheibe hinters Tor serviert und schiebt in den Slot Richtung Matthias Plachta, der aber verpasst.

2. Die Gäste legen furios los und setzen sich gleich mal im gegnerischen Drittel fest. Adler-Goalie Tiefensee ist nach ersten Abschlüssen von Bast und Ferraro gleich auf Temperatur.

1. Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung in der SAP-Arena! Die Teams haben ihre Startformationen bereits aufs Eis geschickt und in wenigen Augenblicken fliegt endlich der Puck! Im Mannheimer Tor beginnt Arno Tiefensee, das Kölner Gehäuse hütet Mirko Pantkowski.

Die Gäste aus der Domstadt hatten zuletzt auch nicht viel zu feiern. Drei der letzten vier Spiele gingen verloren. Dabei setzte es in Ingolstadt (3:8) und Bremerhaven (2:5) ordentliche Packungen. Mittlerweile müssen die Haie sogar wieder in den Rückspiegel schauen und aufpassen, die Playoffs nicht komplett zu verpassen. Vielleicht kommt Mannheim da als Gegner genau zur richtigen Zeit, denn gegen die Kurpfälzer hat man in dieser Saison schon zweimal gewonnen. "Wir haben in diesem Jahr bisher eine gute Serie gegen die Adler gehabt. Es wird ein hartes Spiel, aber solche Partien machen immer Spaß", stellte Nick Bailen im Vorfeld der Partie heraus.

Vor vier Wochen hatten die Adler den zweiten Platz noch selbst inne. Seither lief aber nicht mehr viel zusammen beim achtfachen Meister und es konnte kein einziger Dreier mehr eingefahren werden. Neben vier Overtime-Erfolgen gab es auch drei Niederlagen, zuletzt ein 2:3 gegen Kellerkind Frankfurt. Headcoach Bill Stewart fand anschließend deutliche Worte: "Wir müssen es endlich schaffen, unser Spiel auf ein Level zu bringen, in dem man um sein Leben kämpft. Denn das machen alle anderen Mannschaften gerade."

Langsam aber sicher spitzt der Kampf um die Playoffs und die Ausgangspositionen für den Titelkampf zu. Mannheim ist aktuell Dritter, hat aber den ERC Ingolstadt auf Platz zwei noch im Visier. Die Haie rangieren momentan auf dem achten Rang, haben aber auch den sechsten Platz und das direkte Viertelfinalticket noch nicht abgeschrieben. Beide Teams brauchen heute dringend einen Dreier, um die anvisierten Ziele noch zu erreichen.