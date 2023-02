Große Strafe (5 Minuten) für Mathew Bodie (ERC Ingolstadt) Also dann: Bodie wird erst für das Halten bestraft, und dann noch für den Fight. Also 5+2. Raedeke sitzt für 5 wegen des Kampfes. Damit kriegen die Gastgeber das nächste Powerplay.

Daugaviņš am Tor vorbei! Sein Schuss aus dem Slot wird leicht abgefälscht und rauscht daher knapp am rechten Pfosten vorbei. Der ERC ist wieder komplett.

Friedrich knallt den Puck aus der neutralen Zone an die Bande hinter dem Tor und rast seinem eigenen Pass hinterher. Weil die Sauerländer den Puck im Slot nicht kontrollieren können, kommt Stachowiak etwas glücklich an das Hartgummi, doch aus aussichtsreicher Position trifft er das Spielgerät nicht optimal.

In dieser Spielzeit haben die Schanzer noch die Nase vorn: Zwei Siege gingen an den ERC. Iserlohn konnte einmal auswärts zuschlagen. Heute steigt das Spiel also am Seilersee. Der IEC kann sich auf den Rückhalt der heimischen Fans verlassen, auf dem eigenen Eis läuft es deutlich besser für die Roosters. Auch heute kann die eigene Arena also wieder mal zum Faktor werden.