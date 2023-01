50. Blake Parlett Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Blake Parlett (Nürnberg Ice Tigers)

Parlett muss wegen Cross-checkings zwei Miunten auf die Strafbank, jetzt wieder Überzahl KEC!

49. Leichter Scheibenverlust der Haie im eigenen Drittel , aber auch MacLeod scheitert an Pantkowski.

49. Jetzt sind auch die Ice Tigers in diesem letzten Drittel angekommen und erspielen sich Chance um Chance, aber stellen Pantkowski doch noch zu selten vor allzu große Probleme. Gut zehn Minuten bleiben noch.

47. Nürberg in der Austellung, doch beim Schuss von der blauen Linie ist erneut Pantkowski zur Stelle.

46. Tyler Sheehy kommt in dieser Überzhal zum Abschluss, doch Pantkowski pariert stark. Gutes Powerplay der Gäste bislang.

45. Nick Baptiste Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Baptiste (Kölner Haie)

Baptiste muss zwei Minuten auf die Strafbank wegen Stockschlagens, Powerplay Nürnberg!

44. Kurz darauf rettet Ribarik für die Ice Tigers auf der Linie. Die Haie kommen motiviert aus der Kabine!

43. Wieder Nick Baptiste , der diesmal am Pfosten scheitert! Sein Handgelenkschuss von halbrechts knallt am den linken Pfosten.

41. Nick Baptiste hält in einen Schuss seine Kelle, der Puck prallt dann aber von der Innenseite von Treutles Schoner nichts ins Tor, sondern trudelt knapp am Pfosten vorebi, Glück für Nürnberg.

41. Rein geht es in das letzte Drittel!

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

In einer chancenarmen Partie führen die Haie weiterhin mit 1:0 gegen Nürnberg. Viel an Torchancen hatte dieses zweite Drittel nicht zu bieten. Hitzig wurde es ab Minute 35, wo es gleich eine Vielzahl von Strafen auf beiden Seiten hagelte. Rein geht es in die letzte Pause!

40. Ende 2. Drittel

39. Dane Fox Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Dane Fox (Nürnberg Ice Tigers)

Nächste Strafe für Nürnberg, die zu viele Spieler auf dem Eis hatten. Jetzt also Überzahl für die Haie!

38. Nachdem lange nichts passiert ist, war das jetzt mal eine ganz heiße Phase. Aber auch da gab es keine hundertprozentigen Gelegenheiten.

38. Weiter geht es mit vier gegen vier!

37. Ryan Stoa Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Ryan Stoa (Nürnberg Ice Tigers)

Chance zu längerer Überzahl dahin, Stoa erhält zwei Strafminuten wegen Hackens.

36. Brady Austin Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Brady Austin (Kölner Haie)

Auch Austin muss noch in die Kühlbox wegen eines hohen Stocks, etwas über eine Minute jetzt fünf gegen drei!

35. Carter Proft Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Kölner Haie)

Proft erhält zusätzich noch zwei Minuten wegen übertriebener Härte, Überzahl Nürnberg!

35. Dennis Lobach Nürnberg Große Strafe (5 Minuten) für Dennis Lobach (Nürnberg Ice Tigers)

Auch Lobach erhält fünf Minuten wegen Fightings.

35. Carter Proft Kölner Haie Große Strafe (5 Minuten) für Carter Proft (Kölner Haie)

Proft erhält fünf Strafminuten wegen Fightings.

35. Plötzlich ist Feuer drin, Abseits der Scheibe geraten Carter Proft und Dennis Lobach heftig aneinander!

35. Die Partie plätschert weiter so vor sich hin, es werden viele kleine Zweikämpfe im Mitteldrittel geführt und auf beiden Seiten kommt der letzte Pass häufig nicht an.

33. Bast mit einer feinen Bewegung und dem Schuss aus der Drehung. Doch Treutle pariert sicher.

32. Bemerkenswert: Es ist eine sehr faire Partie, wir kommen bislang ohne jegliche Zeitstrafen aus.

30. Beiden Teams fehlt aktuell der letzte Punch, um die Torhüter des Gegners vor wirkliche Probleme zu stellen.

28. Nick Bailens Schuss von der blauen Linie wird abgeblockt, klare Torchancen sind weiter rar.

26. Jake Ustorf kriegt die Scheibe da unglücklich ins Gesicht und verschwindet sofort in der Kabine, Gute Besserung!

25. Gewühle im Slot vor Treutle! Gleich mehrer Haie Spieler verpassen es da die Scheibe entscheidend in Richtung Tor zu bringen, letztendlich kriegen die Ice Tigers es in höchster Not geklärt.

23. Konterchance für die Haie, aber Nick Baptiste scheitert von halbrechts am Schoner von Niklas Treutle.

21. Nach kurzer Verzögerung, weil noch eine Tür repariert werden musste, geht es jetzt rein ins zweite Drittel.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Effiziente Kölner führen mit 1:0 gegen Nürnberg. Die Ice Tigers sind besser drin in der Partie, kommen zu mehr Torchancen, doch die Haie zeigten sich eiskalt. Nick Bailen traf mit der beinahe einzigen guten Gelegenheit der Kölner zum 1:0. Bei den Ice Tigers vergab vorallem Dane Fox eine Vielzahl von Chancen. Gleich geht es weiter.

20. Ende 1. Drittel

19. Pantkowski ist bei einem Schuss von Elis Hede erneut zur Stelle und sichert die Scheibe, ohne den Rebound zu geben.

17. Leichtfertiger Scheibenverlust der Haie im eigenen Drittel, aber Fox verfehlt das beinahe leere Tor, was für eine Chance!

15. Es geht gerade hin und her, ohne das beide Teams zu hundertprozentigen Gelegenheiten kommen.

13. Dane Fox mit der Kontergelegenheit. Der Stürmer läuft von links allein auf Pantkowski zu, doch dieser entscheidet das Duell erneut für sich.

12. Patrick Reimer Schuss von der blauen Linie wird von einem Kölner Verteidiger geblockt. Die anfängliche gute Phase der Ice Tiger scheint vorrüber.

11. David McIntyre sucht im Slot Jason Bast, doch die Nürberger kriegen es geklärt und können ihrerseits einen Konter fahren. Diese Chance verupfft aber wirkungslos.

10. Die Luft ist gerade etwa raus, mehrere Icings reihen sich aneinander und es gibt keine Torgelegenheiten.

7. Die Ice Tigers lassen sich durch diesen Rückstand nicht beirren und spielen weiter nach vorne, wo aber erneut Fox an Pantkowski scheitert.

6. Nick Bailen Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Nick Bailen

Aus dem Nichts mit dem ersten wirklich guten Angriff der Haie fällt das 1:0! Landon Ferraro fährt den langen Schläger aus und legt so ab für Nick Bailen, der Niklas Treutle durch die Schoner zum 1:0 überwindet!

4. Danjo Leonhardt mit dem nächsten Abschluss der Ice Tigers aber Pantkowski hat freie Sicht und klärt mit dem Schoner.

3. Nürberg macht in diesen ersten Minuten ordentlich Druck und drängt die Haie ins eigene Drittel.

1. Mirko Pantkowski muss gleich doppelt eingeifen. Erst macht er gegen Dane Fox gut die kurze Ecke zu, dann begräbt er den Schuss von Lobach unter sich.

1. Der Puck ist gefallen, los gehts!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen in die Lanxess-Arena, gleich geht es hier los!

Bei den Gastgebern beginnt Pantkowski zwischen den Pfosten. Auf Seiten der Gäste beginnt Treutle.

Die Gesamtstatik spricht im Übrigen für die heutigen Gastgeber. In stolzen 105 DEL-Spielen gegeneinander gelangen den Kölnern über 50 Siege. Das letzte Aufeinandertreffen konnten allerdings die Nürnberger für sich entscheiden. Am 30.1.2022 besiegte man die Haie mit 4:2.

Der Trend der vergangen zehn Spielen ist bei beiden Teams im Übrigen gleich . Beide gewannen sechs der letzten zehn Partien und kassierten vier Niederlagen. Der KEC gewann dabei die letzten drei Partien und möchte diese kleine Serie heute natürlich fortsetzten.

Zurück zur heutigen Partie: Während der KEC am Freitag knapp 4:3 in der Overtime gegen Berlin gewannen hatten die Ice Tigers spielfrei. Bei ihrem letzten Spiel, am vergangenen Dienstag, schlugen sie aber überraschend Ligaprimus München mit 4:2.

Eng ist es auch im Kampf um Platz zehn, den letzten verbleibenden Pre-Play-Off Rang, wo aktuell die Ice Tigers stehen. Auch hier kämpfen vier Teams ( Schwenningen, Nürnberg, Frankfurt und Iserlohn) um die zwei Pre-Play-off Plätze neun und zehn. Lediglich drei Punkte trennen diese Kontrahenten, spannender könnte es kaum sein.

Die Situation in der Tabelle könnte kaum spannender sein, vier Teams duellieren sich um zwei direkte Play-Off-Plätze, die anderen beiden müssen die Runde über die unbeliebten Pre-Play-Offs gehen. Bremerhaven und Düsseldorf liegen aktuell auf den Rängen fünf und sechs, die zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigen. Punktgleich bzw. sogar mit einem Punkt mehr bei einem mehr absolvierten Spiel die Kölner Haie und die Grizzlys Wolfsburg auf den Rängen sieben und acht. Es ist also enorm eng.

Für beide Teams geht es in den verbleibenden DEL-Spielen noch um einiges. Die Haie wollen noch direkt in die Play-Offs einziehen, die Ice Tigers zumindest in die Pre-Play-Offs kommen.