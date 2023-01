29. Mannheim drückt, will den Ausgleich und erspielt sich Chance um Chance.

28. Auch Larkin findet mit seinem Schuss seinen Meister in Mirko Pantkowski.

27. Erst setzt Gaudet die Scheibe nur knapp am linken Pfosten vorbei, dann scheitert Ryan MacInnis aus kurzer Distanz an Pantkowski. Die Adler sind jetzt drin in der Partie.

26. Üffing probiert es von halbrechts mit einem Schuss aufs lange Ecke. In der Mitte lauert Proft auf den Rebound, diesen lässt Brückmann aber nicht zu.

25. Interessante Statistik: Die Adler noch immer ohne Schuss auf das Tor aus dem Slot.

24. Es geht hin und her. Landon Ferraro lässt mit einer Finte seinen Gegenspieler aussteigen, scheitert dann von links aus kurzer Entfernung aber an einem starken Safe von Brückmann.

24. Nick Baptiste verzögert und nimmt dann Bailen mit, doch es kommt kein Abschluss zu Stande.

23. Die Scheibe ist raus, die Haie komplett.

22. Mannheim in der Aufstellung, sie suchen die Lücke. MacInnis mit dem Schuss, doch Pantkowski klärt mit dem Schoner.

21. Weiter gehts, Drittel zwei beginnt. Die Adler noch gut 1:30 in Überzahl.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Gewohnt körperbetont spielende Haie führen nicht unverdient mit 1:0 gegen Mannheim. Carter Proft vollendete einen Konter im Netz. Insbesondere nach Kontern waren die Kölner auch besonders gefährlich und kamen so zu einigen Chancen. Von Mannheim kam herzlich wenig, sie starten nun aber mit einem Überzahlspiel ins zweite Drittel.

20. Ende 1. Drittel

20. Stanislav Dietz Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Stanislav Dietz (Kölner Haie)

Dietz erhält zwei Strafminuten wegen Haltens. Überzahl Mannheim.

19. Markus Eisenschmid mit der Gelegenheit, doch Mirko Pantkowski ist zur Stelle.

17. Jeweils zwei Spieler werden in Folge der Rauferei vom Eis gestellt, doch es geht trotzdem mit 5 gegen 5 weiter.

17. Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Olver erhält zwei Minuten wegen eines Stockschlages.

17. David McIntyre Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für David McIntyre (Kölner Haie)

Auch McIntyre erhält zwei Strafminuten wegen übertriebener Härte.

17. Korbinian Holzer Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Korbinian Holzer (Adler Mannheim)

Zwei Strafminuten wegen übertriebener Härte.

17. Jordan Szwarz Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Jordan Szwarz (Adler Mannheim)

Zwei Strafminuten wegen übertriebener Härte.

17. Jetzt fliegen die Fäuste! Gleich zweigrößere Duelle gibt es auf dem Eis. Hier ist ordentlich Pfeffer drin! Mal sehen, was es an Strafen gibt.

15. Die Haie spielen hier heute sehr körperbetont und fahren die Checks konsequent zu Ende. Dss zieht den Adlern scheinbar bislang etwas den Zahn.

14. Mirko Pantkowski im Tor des KEC musste bislang immernoch nicht entscheidend eingreifen. Die Adler haben zwar deutlich mehr die Scheibe, kommen aber nicht entscheidend durch.

12. Louis-Marc Aubry schnappt den Adlern die Scheibe weg und geht von links allein auf den Keeper zu. Doch Felix Brückmann behält im Duell die Oberhand und entschärft diese Gelegenheit!

10. Gerade bei Kontersituationen sind die Haie bislang brandgefährlich und stellen die Gastgeber vor gehörige Probleme.

9. Nick Bailen hält in eine Hereingabe von links seinen Schläger und verfehlt das Gehäuse nur um wenige Zentimeter, gute Chance!

9. Nächste Gelegenheit für die Haie! McIntyre legt im Gewühl vor dem Tor nochmal quer, doch findet keinen Mitspieler.

8. Carter Proft Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Carter Proft

Die Führung für die Haie! Andreas Thuresson setzt sich bei einer Kontergelegenheit gegen zwei Gegenspieler durch und legt dann gekonnt von rechts quer zu Carter Proft. Dieser ist vor dem Tor ganz frei und trifft wuchtig ins Netz, 1:0!

6. Thomas Larkins Schussversuch vom linken Bullykreis wird abgefälscht, es gibt Bully vor dem Tor der Haie. Dieses gewinne die Adler, doch scheitern mit einem schnellen Abschluss aus kurzem Eck an Pantkowski.

4. Erstmals setzen sich die Adler im Drittel der Haie fest, kommen aber nicht entscheidend zum Abschluss.

3. Torgelegenheiten sind hier bislang keine zu verzeichnen, beide Defensivreihen stehen sicher.

1. Es geht hitzig los hier in Mannheim: Nach einem Bully im Drittel der Adler geraten Lehtivuori und Aubry direkt mal aneinander. Es werden erstmal keine Strafen ausgesprochen.

1. Der Puck ist gefallen, das erste Drittel läuft!

1. Spielbeginn

Bei den Gastgebern steht Felix Brückmann zwischen den Pfosten. Auf Seiten der Gäste beginnt Mirko Pantkowski.

Die Teams kommen in die SAP-Arena, gleich geht es hier los!

Auch die Gesamtstatistik ist im Übrigen sehr ausgeglichen. In 107 DEL Spielen gegeneinander gingen 45 Mal die Adler als Sieger vom Eis, 43 Siege stehen für die Kufencracks aus Köln zu Buche. Hinzukommen 19 Partien, die erst in der Overtime entschieden wurden.

Der Trend der vergangen zehn Spielen ist bei beiden Teams im Übrigen gleich. Beide gewannen je sechs Mal und gingen vier Mal als Verlierer vom Eis. In den bisherigen Duellen gegeinander in dieser Saison konnten beide Teams jeweils einen Sieg landen. Die Haie gewannen daheim das DEL-Wintergame 2022 im Kölner Fußballstadion mit 4:2, verloren aber zuvor ihr anderes Heimspiel mit 3:1 gegen die Adler. Heute haben nun die Mannheimer das erste mal bei dieser Begegnung in dieser Saison ein Heimspiel.

Während die Haie nach zuvor zwei Niederlagen am vergangenen Sonntag im Freiluftspiel im Rhein-Energiestadion die Augsburg Panther mit 5:2 besiegten und wichtige drei Punkte einfahren konnten, verloren die Adler in der Overtime 2:3 in Düsseldorf gegen die DEG.

Der Rückstand zu Platz sechs, der für das direkte einziehen in die Play-Offs reichen würde, ist jedoch nur drei Punkte entfernt. Insgesamt ist die Tabelle von Rang vier bis Rang elf allerdings sehr eng, sodass sich alle Vereine, darunter auch der KEC, keinen Negativlauf leisten können. Im schlimmsten Falle droht noch das Verpassen der Pre-Play-Offs. Eine spannende Situation also, indem jedes der noch verbleibenden 18 Spiele zählt!

Während die Adler auf Rang zwei stehen und ihren Platz in den Play-Offs sicher haben, müssen die Haie noch ordentlich Punkten, um direkt in die Play-Offs einzuziehen. Aktuell liegt man auf dem Pre-Play-Off Rang acht.