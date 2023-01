40. Ende 2. Drittel

40. Düsseldorf sucht nochmal die Flucht nach vorne, ohne wirklich zwingend zu sein. Eder probiert es aus der Distanz, Miska nimmt die Scheibe locker auf.

38. Und nun kehrt Brunnhuber auch wieder zurück aufs Eis. Damit ist sein Team wieder vollzählig und Düsseldorf präsentiert sich erneut schwach in Überzahl.

38. Taylor Leier Straubing Tor für Straubing Tigers, 2:2 durch Taylor Leier

Straubing gleicht in Unterzahl aus! Manning nimmt die Kugel nach einem unkontrollierten Pass eines Düsseldorfers links im eigenen Drittel auf und marschiert nach vorne. Auf Höhe der Bullykreise legt er nach rechts zum mitgelaufenen Leier, der das Ding mit dem ersten Kontakt rechts oben in den Winkel schießt.

36. Tim Brunnhuber Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Tim Brunnhuber (Straubing Tigers)

Tim Brunnhuber trifft es als zweiten Spieler heute Abend mit einer Hinausstellung. Bei einem Passversuch trifft er Alexander Barta anschließend im Gesicht. Somit muss er wegen eines hohen Stocks für zwei Minuten vom Eis.

35. Alec McCrea zieht einfach mal von der Blauen ab. Er schlenzt die Kugel in Richtung Tor und verfehlt das linke Eck knapp.

34. Auf einmal taucht Zengerle alleine vor Haukeland auf! Und der Angreifer will es richtig schön machen, zieht von links nach rechts und probiert dann, Haukeland die Scheibe zwischen die Schoner zu schieben. Dieser hat das aber gerochen und wehrt den Versuch ab.

32. Weiterhin ist von den Gästen offensiv kaum was zu sehen seit dem Seitenwechsel. Aber auch die DEG brennt jetzt offensiv kein Feuerwerk ab.

31. Miska muss einen Schuss aus der zweiten Reihe nach vorne abprallen lassen und hat dann Glück, dass Barta etwas zu spät kommt. So kann er den Rebound nicht zum 3:1 verwerten.

30. Zitterbart bringt die Scheibe in Richtung Tor. Ehl fälscht noch leicht ab, trotzdem ist Miska da. Anschließend geht's ab ins Powerbreak.

29. Miska unterläuft ein kleiner Fehler und er spielt die Scheibe genau in die Kelle von Fischbuch. Dieser dreht sich und schließt von der rechten Bande aus sofort ab. Miska ist dort aber schon wieder zur Stelle und pariert.

27. Vor allem bei Straubing ist auffällig, dass sie nach dem offensivstarken Start in die Partie nun kaum mehr zu Chancen finden. Da spricht gleichzeitig aber auch für die Anpassungen von Roger Hansson, die er bei seinem Team vorgenommen hat.

26. Die Partie dümpelt so ein wenig vor sich hin. Da war im ersten Durchgang schon deutlich mehr los.

25. Damit ist die Strafe auch schon abgesessen. Die Gäste überstehen ein blasses Überzahlspiel der DEG.

24. Eine gute Minute des Powerplays ist bereits vorbei und die Hausherren stehen immer noch ohne eigenen Abschluss da. Jetzt finden sie immerhin mal die Formation.

23. Jason Akeson Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Jason Akeson (Straubing Tigers)

Erste Strafe der Partie! Akeson zieht gegen Schiemenz den Schlittschuh nach und bringt ihn so zu Fall. Zwei Minuten, Beinstellen!

21. Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:1 durch Daniel Fischbuch

Spiel gedreht! Straubing kann das Hartgummi nicht aus dem eigenen Drittel klären und so landet der Puck bei Fischbuch halb rechts vor dem Kasten. Dieser zieht einfach mal ab und eigentlich ist der zentrale Schuss gut zu halten für Miska. Dennoch rutscht ihm der Puck zwischen Körper und Arm durch, sodass die DEG nun in Führung liegt.

21. Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Auch hier schnappen sich die Tigers das erste Bully.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Zur Pause zwischen Düsseldorf und Straubing steht es 1:1. Die Gäste legten furios los und gingen gleich in der dritten Spielminute in Führung. Auch anschließend hatten sie noch einige Hochkaräter, verpassten es jedoch, auf 2:0 zu stellen. Etwa mit dem Powerbreak kam die DEG dann besser ins Spiel und drückte insbesondere in den Minuten vor der Pause auf den Ausgleich. Dieser fiel dann auch (19'), was aufgrund der Leistungssteigerung auch absolut in Ordnung geht. Bis gleich!

20. Ende 1. Drittel

20. Kousa scheitert nochmal im kurzen Eck an Miska und hat somit die letzte Möglichkeit im ersten Drittel. Anschließend laufen die ersten 20 Minuten ab.

19. Tobias Eder Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Tobias Eder

Der Ausgleich kurz vor der Pause! Erst hat Schönberger die Chance zum 2:0, anschließend setzt sich die DEG im Drittel der Tigers fest. Svensson führt die Scheibe hinter dem Kasten von Miska und passt in den Slot zu Eder. Per Onetimer schweißt dieser das Hartgummi dann links oben in den Knick.

18. Die Partie ist inzwischen völlig offen. Lediglich auf dem Scoreboard haben die Tigers gerade noch die Schnauze vorn. Darauf kommt's aber schließlich an.

17. Kurz darauf hat Victor Svensson gleich zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich! Während er mit dem ersten Versuch noch an Hunter Miska scheitert, prallt der nächste links gegen den Außenpfosten.

16. Nächste gute Sequenz der Gastgeber! Eder bricht über rechts durch, zögert dann aber vor dem Tor zu lange und verpasst den Abschluss. Kurz darauf zieht Ehl mit viel Tempo vor das Tor und prüft Miska aus dem Slot heraus. Dieser kann parieren.

15. Dann aber schenken die Hausherren den Gästen eine Möglichkeit durch einen einfachen Scheibenverlust in der eigenen Zone. Brunnhuber zieht aus halb linker Position ab, doch Haukeland verhindert Schlimmeres.

14. Von Düsseldorf ist nun mehr und mehr offensiv zu sehen. Das ruft auch die Fans auf den Plan, die nochmal lauter werden und merken, dass ihre Jungs gerade Unterstützung benötigen.

13. Erste richtig gute Chance für die DEG! Svensson zieht vor das Tor, verzögert dann clever und schließt aus halb linker Position ab. Er visiert das lange Eck an, die Scheibe fliegt haarscharf daran vorbei.

12. Auch nach dem Powerbreak geht es zunächst etwas ruhiger zur Sache. Nun prüft Zimmermann Haukeland aus dem hohen Slot, der Goalie schließt rechtzeitig das Five-Hole und kann parieren.

10. Nun folgt eine Sequenz von circa 90 Sekunden ohne wirkliche Torchance auf beiden Seiten. Anschließend gibt es das erste Powerbreak des Spiels.

8. Die Partie ist nicht mehr ganz so einseitig wie noch in den ersten vier, fünf Minuten. Allerdings haben die Tigers trotzdem noch weitgehend Kontrolle über das Geschehen und wirken offensiv deutlich gefährlicher.

7. Luca Zitterbart löffelt die Scheibe von der Blauen Linie vors Tor. Der Puck wird geblockt und so gefährlich im rechten Eck, rollt schließlich dann aber doch am Kasten vorbei.

6. Beinahe läuft für Straubing ein äußerst vielversprechender Konter halb rechts über Schönberger. Dieser wird aber entscheidend von McCrea gestört, der den Angreifer an der Bande festnagelt.

5. Fischbuch prüft Miska mit einem zarten Versuch vom rechten Bullykreis. Der Goalie hat auch noch freie Sicht auf das Hartgummi und kickt den Puck deshalb locker mit dem Schoner weg vom Kasten.

4. Ein erstes Mal in dieser Partie zeigt sich die DEG offensiv. Justus Böttner fälscht einen Puck vor dem Kasten der Gäste ab. Es wird aber nicht wirklich gefährlich für Hunter Miska.

3. Jason Akeson Straubing Tor für Straubing Tigers, 0:1 durch Jason Akeson

Gute zwei Minuten sind herum, Straubing führt! Akeson zieht mit Tempo ins offensive Drittel und legt nach hinten ab zu Connolly. Dieser verzögert kurz und hält den Kopf oben, um Akeson das Spielgerät alleine vor Haukeland perfekt zu servieren. Dort fälscht der Stürmer den Puck ab und so rutscht er durch die Hosenträger des Keepers ins Tor.

2. Mike Connolly bekommt die Scheibe im Slot, kann sie mit der Rückhand aber nicht umgehend kontrollieren. Henrik Haukeland geht gleichzeitig gut entgegen und verhindert so einen Abschluss durch Connolly.

1. Los geht's! Die Gäste in den weißen Trikots gewinnen das erste Anspiel. Düsseldorf läuft in roten Jerseys auf.

1. Spielbeginn

Und so fangen die Tigers an: Miska steht im Tor. Brandt und Kohl stehen hinten in der Anfangsformation. Vorne stürmen Tuomie, Adam und Lipon los.

Bei den Starting Six der Hausherren gibt es einige Umstellungen: Haukeland hütet den Kasten, davor starten Zitterbart und Ebner in der Verteidigung. Vorne beginnen Eder, Svensson und Ehl.

Für die Gäste gab es vor dem Spiel heute zunächst eine Hiobsbotschaft. Stürmer Yannik Valenti verletzte sich bei einem Spiel des EV Landshut, die mit den Straubingern eine Kooperation haben, und wird die komplette restliche Saison ausfallen. Detaillierte Angaben, worum es sich bei der Verletzung des 22-jährigen genau handelt, machten die Tigers indes nicht. Die Rede ist lediglich von einer "schwerwiegende[n] Unterkörperverletzung". Ansonsten dürften die Niederbayern mit ordentlichem Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt anreisen. Immerhin erzielten sie bei den letzten vier Partien gegen die DEG jeweils vier Tore und gewannen auch all diese Duelle.

Nach der 2:5-Niederlage im Derby gegen die Kölner Haie bekommen es die Düsseldorfer heute zum zweiten Mal binnen eines Monats mit den Bayern zu tun. Anfang Dezember unterlag die Truppe vom Niederrhein noch mit 1:4 gegen Straubing – ebenfalls vor heimischem Publikum. Heute soll an der Theodorstraße jedoch alles anders sein: Immerhin ist es das Duell des Tabellensechsten (Düsseldorf) gegen den -fünften (Straubing). Die EG könnte bis auf einen Punkt an die Tigers herankommen und das bei einer gespielten Partie weniger.