32. Köln wirkt dominant, spielt weiter nach vorn. Und irgendwie schafft es die DEG nicht, nennenswert dagegenzuhalten. Es gibt allenfalls sporadische Aktionen. Insbesondere in einem Derby ist das einfach zu wenig.

31. Diesmal kommt die DEG ungeschoren davon, weil ein strammes Geschoss von Brady Austin gerade das Tor verfehlt. Mit der Rückkehr von Mikko Kousa dürfen die Gäste wieder in voller Kapelle agieren.

30. Thuresson scheitert freistehend! Erneut wirbelt die erste Kölner Reihe. Von rechts spielt einmal mehr Louis-Marc Aubry in die Mitte, wo Andreas Thuresson vollkommen frei auftaucht. Diesmal scheitert der Schwede and er starken Parade von Henrik Haukeland.

29. Mikko Kousa Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Mikko Kousa (Düsseldorfer EG)

Nach einem Beinstellen gegen Andreas Thuresson wird Mikko Kousa auf der Strafbank erwartet.

29. Mal wieder gewinnen die Haie ein Bully durch Louis-Marc Aubry. Der bereitet so den Direktschuss von Andreas Thuresson vor, der über die Kiste zischt.

29. Auf der Gegenseite spielt Nick Bailen nach einer guten Bewegung quer zu Louis-Marc Aubry. Aus dem linken Bullykreis visiert dieser das kurze Eck an. Henrik Haukeland ist schnell genug da und macht den Laden mit dem rechten Schoner dicht.

28. Mit einem klugen Querpass schickt Tobias Eder den Kollegen Alexander Barta in den freien Raum. Doch dem hält dann doch noch ein Gegenspieler die Kelle in den Weg. Daher verzögert Düsseldorfs Stürmer den Abschluss, fährt von rechts hinter dem Torraum und schmeißt die Scheibe dann vors Tor - aber ohne Erfolg.

26. Bei gleicher Zahl von Spielern auf dem Eis wirken die Kölner sofort wieder aktiver. Die Führung des KEC geht also nach wie vor in Ordnung.

25. Zwar haben die Gäste in ihrem ersten Überzahlspiel ausgiebig Scheibenbesitz, doch zwingend wird die DEG nicht. Torchancen gibt es nicht. Und so überstehen die Haie die Strafe unbeschadet.

23. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Wegen übertriebener Härte sieht sich Moritz Müller mit einer Strafe konfrontiert und will das nicht wahrhaben.

22. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 3:1 durch Louis-Marc Aubry

Jetzt treffen die Kölner in Überzahl selbst. Zügig geraten die Hausherren in die Formation und lassen die Scheibe laufen. Über Nick Bailen und Nick Baptiste gelangt der Puck in den linken Bullykreis zu Andreas Thuresson. Dessen Onetimer bleibt hängen, das Hartgummi aber landet bei Louis-Marc Aubry, der frei am rechten Pfosten steht und nur noch einschieben muss. Saisontor Nummer zehn für den Kanadier!

22. Tobias Eder Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Tobias Eder (Düsseldorfer EG)

Erneut werden die Haie zielstrebig. Nick Baptiste spielt quer zu Brady Austin. Dieser wird beim Abschluss durch einen Stockschlag von Tobias Eder behindert, der dafür auf die Strafbank marschiert.

22. Köln legt sofort den Vorwärtsgang ein und nistet sich in der Angriffszone ein. Die Parade-Reihe macht Alarm. Nick Bailen schaut, bedient Andreas Thuresson. Aus der Drehung und dem hohen Slot zieht der Schwede ab. Henrik Haukeland macht die Scheibe fest.

21. Auch bei den Bullys bestätigen sich übrigens die bisherigen Erkenntnisse dieser Saison. Köln hat hier mit 15:7 die Nase vorn.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führen die Kölner Haie im Derby gegen die Düsseldorfer EG mit 2:1. Insgesamt geht das auch in Ordnung, denn der KEC war die aktivere Mannschaft und verzeichnete 15:7 Torschüsse. Doch ausgerechnet nach der bislang einzigen Strafzeit kam die DEG aus dem Nichts zu einem Shorthander und damit zur Führung. Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase sammelten sich die Gastgeber jedoch und drehten die Partie in der Lanxess Arena mit Offensivgeist und Entschlossenheit.

20. Ende 1. Drittel

19. Nick Baptiste legt für Alex Roach auf, der für den nächsten Kölner Schuss sorgt. Diesmal ist Henrik Haukeland wieder auf dem Posten und pariert.

18. Brady Austin Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 2:1 durch Brady Austin

An der Bande hinter dem gegnerischen Tor setzen sich die Haie gut durch. Zach Sill schaut zweimal und dann geht es ganz schnell. Über Carter Proft gelangt die Scheibe zum vollkommen freistehenden Brady Austin. Dieser feuert innen am linken Bullykreis, erwischt Henrik Haukeland auf der Fanghandseite und trifft mit seinem Handgelenkschuss oben ins rechte Eck. Für den Verteidiger ist das der fünfte Saisontreffer.

17. Links an der blauen Linie holt Stanislav Dietz mächtig zum Schlagschuss aus. Bei freier Sicht sieht Henrik Haukeland das Geschoss kommen, muss sich aber dennoch sputen, um die oberen Gliedmaßen zu sortieren und diese Rakete zu entschärfen.

16. Jetzt forciert der KEC die Bemühungen wieder, was in diesem Fall erneut auf das Konto der ersten Reihe mit Louis-Marc Aubry, Maximilian Kammerer und Andreas Thuresson geht.

14. Köln wirkt abwartend, was der DEG die Zeit gibt, den Gegentreffer zu verdauen und sich neu zu sortieren. Bei den Gästen entwickelt sich aber auch nichts Gefährliches.

12. Die Stimmung in der Lanxess Arena wird durch den Ausgleich natürlich angeheizt. Auf dem Eis allerdings kühlt sich das Ganze erst einmal wieder ab. Beide Seiten lassen Vorsicht walten.

11. Andreas Thuresson Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:1 durch Andreas Thuresson

Dann bringen die Hausherren die Scheibe mehrfach zum Tor. Nick Bailen hat noch kein Glück. Hinter der Kiste angelt sich Maximilian Kammerer das Spielgerät, macht die Sache wieder scharf. Links von der blauen Linie feuert Moritz Müller. Da ist dann schon die Latte im Spiel. Und Andreas Thuresson drückt das Ding kurz darauf über die Linie. Die Parade-Reihe der Haie richtet es also - und Thuresson kommt zu seinem 15. Saisontreffer.

10. Durchs Zentrum sucht sich Jon Matsumoto einen Weg. Selbstverständlich ist da wenig Platz und ein kontrollierter Abschluss bleibt somit auch aus. Köln findet aktuell nicht die Mittel, um gefährlich zu werden.

8. Natürlich behält die bislang aktivere Mannschaft die Initiative. Allerdings tut sich der KEC inzwischen schwer, nennenswert zur Geltung zu kommen. Die DEG funkt immer wieder dazwischen, kann jetzt selbstbewusst auftreten.

7. Das müssen die Haie erst einmal verdauen. Und so verstreicht die Kölner Überzahl ungenutzt. Alexander Barta komplettiert die Reihen der Gäste nun wieder.

6. Tobias Eder Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 0:1 durch Tobias Eder

In Unterzahl schlagen die Gäste zu. Links in der Angriffszone führt Stephen MacAulay den Puck, passt perfekt auf Tobias Eder, der das in zentraler Position hervorragend macht, links um Mirko Pantkowski herumzieht und mit der Rückhand einnetzt. Gleich der erste Düsseldorfer Torschuss sitzt. Und Eder trifft zum zehnten Mal in dieser Saison.

5. Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Auf der Gegenseite bedient Jason Bast den Kollegen David McIntyre, der von links vors Tor zieht. Dabei kassiert dieser einen Stockschlag von Alexander Barta, der dafür zwei Minuten runter muss.

5. Jetzt zeigen sich die Gäste, Stephen Harper geht vorn drauf, erobert die Scheibe und bereitet so für Tobias Eder vor. Dieser verfehlt das Tor mit seinem Handgelenkschuss aus dem linken Bullykreis.

4. Anfangs also bemühen sich die Haie aktiver ums Spiel, befinden sich mehr im Vorwärtsgang. Dagegen wirkt die DEG abwartend, beschränkt sich erst einmal darauf, hinten nichts anbrennen zu lassen.

3. Wenig später wird es schon etwas brenzliger. Mark Olver befindet sich deutlich näher am Tor und befördert den Puck auch auf die Kiste. Düsseldorfs Goalie muss jetzt eingreifen und ist von Beginn an hellwach.

2. Jon Matsumoto bringt die Scheibe erstmals zum Tor. Noch handelt es sich um einen eher zaghaften Versuch, der Henrik Haukeland nicht auf die Probe stellt.

1. Für Ordnung auf dem Eis sollen Sirko Hunnius und Marian Rohatsch sorgen. Den beiden Referees gehen die Linienrichter Jonas Merten und Wayne Gerth zur Hand.

1. Spielbeginn

Zwischen den Pfosten beginnen die beiden klaren Stamm-Goalies – obwohl Kölns Mirko Pantkowski gegenüber Oleg Shulin nicht die besseren Werte aufweist. Bei der DEG steht Henrik Haukeland ohnehin in praktisch allen Partien im Tor, kommt heute bereits zu seinem 31. Saisoneinsatz. Als Backups befinden sich Niklas Lunemann und Leon Hümer auf der Bank.

Zum dritten Mal in dieser Saison steigt dieses große rheinische Derby. Ende Oktober traf man sich in Düsseldorf. Die Haie siegten in der Verlängerung mit 4:3. Dafür revanchierte sich die DEG Mitte Dezember in Köln und gewann vor 18.383 Zuschauern in regulären 60 Minuten mit 3:2.

Köln beendete das Jahr 2022 mit einer 2:4-Pleite in Nürnberg. Davor gab es zwei Siege am Stück – unter anderem zu Hause gegen Straubing (2:1). Die letzte Heimniederlage liegt allerdings auch nicht weit zurück, die setzte es vor Weihnachten gegen Bremerhaven (1:2).

Zum Ende des alten Jahres feierten die Düsseldorfer zwei Siege in München (5:2) und gegen Bremerhaven (3:1). Die letzte Niederlage fing man sich kurz vor Weihnachten daheim gegen Wolfsburg ein (0:1). In der Fremde hat die DEG zuletzt drei Partien in Serie gewonnen. Letztmals mit leeren Händen kehrte man Anfang Dezember von einem Gastspiel in Iserlohn zurück (4:7).

Darüber hinaus sprechen die Zahlen eher für die Haie. So gibt es in Sachen Anspiel klare Vorteile für den KEC als drittbestes Bully-Team. In dieser Rubrik ist keiner schlechter als die DEG. Auch im Powerplay und im Penaltykilling hat Köln die Nase vorn – in Unterzahl als Nummer eins der Liga. Düsseldorf folgt hier aber nicht weit dahinter auf Rang drei. Angesichts der meisten Strafminuten (410) ist es natürlich auch angebracht, dass die Haie mit weniger Spielern auf dem Eis so stark auftreten. Die DEG hat das angesichts von lediglich 266 Minuten weit weniger nötig.

Neben der geografischen besteht zwischen beiden Teams auch eine tabellarische Nähe – der Achte hat den Sechsten zu Gast. Bei der gleichen Zahl ausgetragener Partien (34) trennen beide vier Punkte. Der viertbeste Angriff der Liga (113 Saisontreffer für Köln) stellt heute übrigens die viertstärkste Defensive (84 Gegentore für Düsseldorf) auf die Probe.