20. Drittelfazit:

Früh kam am verregneten Pulverturm Weihnachtsstimmung auf - dies allerdings nur, weil die Tigers kräftig Geschenke verteilten. Immer wieder kamen die Niederbayern in den entscheidenden Szenen zu spät, kassierten unnötige Strafen und hatten in einigen Bullys im eigenen Drittel das Nachsehen. So hätten die Roosters durchaus noch höher in Führung gehen können als nur mit 2:0. Die mangelnde Chancenverwertung wurde jedoch bestraft, im Powerplay erzielte Straubing in den Schlussminuten noch den Anschlusstreffer. Alles wieder offen also!

20. Ende 1. Drittel

20. Travis Turnbull Straubing Tor für Straubing Tigers, 1:2 durch Travis Turnbull

Von wegen! Der Druck der Tigers wird immer größer, bis schließlich Travis Turnbull gegen seinen Ex-Verein ein weiteres Powerplaytor erzielt. Den Querpass nach links nimmt er aus der zweiten Reihe per One-timer. Andreas Jenike hat eigentlich freie Sicht, doch der Schuss ist sehr platziert.

20. Die Unterzahlquote der Roosters ist die schlechteste der Liga. Heute machen sie aber auch mit einem Mann weniger defensiv einen guten Eindruck.

19. Émile Poirier Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Émile Poirier (Iserlohn Roosters)

So ist es. Émile Poirier hakte sich bei Connolly ein, der deshalb den Puck nicht richtig traf.

19. Da ist die erste große Chance für die Tigers! Garrett Festerling legt rüber für Mike Connolly, der die Scheibe nicht im leeren Tor unterbringt. Da war ein Iserlohner aber wohl mit unfairen Mitteln dazwischen.

18. Auch Ryan O'Connor und Chris Bigras machen bislang einen richtig guten Job. Straubing wartet noch auf die ersten klare Torchance.

16. Chris Brown ist für die Sauerländer oft der Fels in der Brandung, verbuchte vor dem eigenen Kasten unter anderem einen starken Block.

15. Das sind teilweise wirklich dicke Weihnachtsgeschenke, die die Tigers den Roosters unter den Baum legen. Iserlohn hätte durchaus schon höher führen können.

14. Der nächste Bullygewinn im Angriffsdrittel. Diesmal landet der Bandenpraller im Slot bei Sven Ziegler, der jedoch ein wenig überrascht wirkt. Das war eine Riesenchance!

13. Erneut gewinnen die Roosters das Bully im Angriffsdrittel. Neuzugang Chris Bigras hält direkt drauf, es wird wieder gefährlich.

11. Hinten den Laden dicht halten und vorne Nadelstiche setzen - das setzen die Roosters bislang zur Perfektion um. In der Außenseiterrolle scheinen sie sich tatsächlich wohler zu fühlen.

10. Die Tigers sind völlig von der Rolle, Florian Bugl muss im Getümmel retten!

9. Hubert Labrie Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:2 durch Hubert Labrie

Ist das noch die Wiederholung des 1:0? Nein, nach dem Powerbreak bauen die Roosters aus dem Bully heraus die Führung aus! Kaspars Daugaviņš setzt mit einem einzigen weiten Pass Hubert Labrie in Szene, der vor Florian Bugl cool bleibt!

8. Casey Bailey Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:1 durch Casey Bailey

Kaum ist es gesagt, trifft eben dieser Casey Bailey im Powerplay zur Führung! Ein Abpraller von Eric Cornel landet vor dem Schläger von Bailey, der das linke Eck aus kurzer Distanz frei vor sich hat!

8. Casey Bailey setzt von halblinks zum One-timer an. Der 31-jährige Kanadier ist bislang der gefährlichste Akteur auf dem Eis.

7. Mark Zengerle Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Zengerle (Straubing Tigers)

Nun behält eben dieser Linesman allerdings die Übersicht und zählt für geraume Zeit sechs Straubinger Feldspieler auf dem Eis. Mark Zengerle sitzt die Strafe ab.

7. Wieder steht der Linesman im Weg! Da muss er sich aufgrund seines Stellungsspiels allerdings auch ein wenig an die eigene Nase fassen.

6. Iserlohn ist vor allem darum bemüht, erst einmal den Laden dicht zu halten. Der Plan geht zumindest bislang gut auf.

5. Weiter viel Stückwerk, auf beiden Seiten schleichen sich sehr viele Scheibenverluste ein.

4. JC Lipon räumt den Linesman ab! Da hat es den Unparteiischen ganz schön aus den Socken gehauen, er hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rücken.

3. Beide Teams agieren noch etwas hektisch, was allerdings auch an der großen Angriffslust liegt. Casey Bailey wird am linken Eck schön freigespielt, schiebt die Scheibe aber am kurzen Pfosten vorbei.

1. Es geht los! Schon nach vierzehn Sekunden verbuchen die dunkelblau gekleideten Hausherren durch Parker Tuomie ihren ersten Abschluss.

1. Spielbeginn

Die Halle am Pulverturm ist ausverkauft! Die Fans in Niederbayern haben Lust auf Eishockey. Natürlich trägt auch die gute Form ihrer Tigers zum Andrang bei. Mit dem elften Heimsieg in Folge könnte Straubing den vereinsinternen Rekord aus der Vorsaison einstellen.

Die heutigen Starting Six: Für Straubing beginnen Florian Bugl, Marcel Brandt, Stephan Daschner, Parker Tuomie, JC Lipon und Joshua Samanski. Iserlohn startet mit Andreas Jenike, Torsten Ankert, Tim Bender, Sven Ziegler, Sena Acolatse und Brent Raedeke.

Außerdem scheinen sich die Roosters in der Außenseiterrolle deutlich wohler zu fühlen. So betonte Cheftrainer Greg Poss vor dem Match: "Man hat zuletzt gesehen, dass die Jungs zu viel auf einmal wollten und darüber die Kleinigkeiten, die wir in jedem Spiel richtig machen müssen, vernachlässigt haben. Straubing wird viel die Scheibe haben, das ist speziell in der eigenen Halle ihr Spiel – da müssen wir um jeden Zentimeter Eis kämpfen und nicht viel nachdenken".

Die beiden ersten Aufeinandertreffen in diesem Jahr gingen allerdings an die Sauerländer. Mit 4:1 gewann Iserlohn das Heimspiel am 14. Spieltag. Zudem haben die Roosters mit Chris Bigras zuletzt einen NFL-erfahrenen kanadischen Verteidiger verpflichtet.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Auf der einen Seite die Tigers, die ihre letzten zehn Heimspiele allesamt für sich entscheiden konnten und sich klar auf Playoff-Kurs befinden. Auf der anderen Seite die Roosters, die nach vier Niederlagen in Serie wieder besorgter nach unten schauen müssen.