46. Das 3. Drittel bietet nun schon zu Beginn auf beiden Seiten einige Torchancen. Die Schlussphase verspricht jetzt schon Hochspannung!

45. Auf der anderen Seite lauert MacAulay zwischen den Verteidigern auf seine Chance und wird von Fischbuch freigespielt. MacAulay geht auf einen Onetimer und trifft nur in den Handschuh von Tiefensee.

43. Eisenschmid übernimmt bei den Adler das Kommando und skatet mit Zug zum Tor. Rendulić probiert es danach mit einem Schlenzer von rechts und zwirbelt den Puck am langen Pfosten vorbei!

42. Die Rheinländer bekommen das Powerplay nicht mehr auf Touren und bleiben ohne Torabschluss. Plachta ist bei Mannheim zurück von der Strafbank.

42. Im ersten Shift nach Wiederbeginn läuft die Überzahl der DEG noch nicht. Nach einem Bully vor Tiefensee verbleiben weitere 30 Sekunden.

41. Das 3. Drittel ist auf dem Weg! Die DEG ist zunächst noch für 1:10 Minuten im Powerplay.

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

Nach 40 Minuten bleibt es erstmal beim knappen 1:0 für die DEG! Die Düsseldorfer verteidigen ihre knappe Führung gegen die Adler Mannheim auch im 2. Drittel und stehen damit nun kurz vor dem fünften DEL-Sieg in Serie. Die Adler sind allerdings noch nicht geschlagen zneigten sich im Mittelabschnitt nun deutlich verbessert und torgefährlicher. Insbesondere MacInnis hatte in der 35. Minute den Ausgleich bereits auf dem Schläger, scheiterte aber an einem spektukären Save von DEG-Goalie Haukeland.

40. Ende 2. Drittel

40. Matthias Plachta Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Matthias Plachta (Adler Mannheim)

50 Sekunden vor der Sirene geht die Tür zur Kühlbox dooh nochmal auf: Und zwar für die Mannheimer. Plachta kassiert zwei Minuten wegen eines Cross-Checks. Macht die DEG das 2:0?

40. Nach der Aktion von Ebner wird die Partie nun etwas körperlicher. Ein Fingerzeig für das Schlussdrittel?

38. Entwarnung: Ebner hat scheinbar einen Schlag in den Magen bekommen, kann aber erstmal weiterspielen.

38. Die Düsseldorfer sind wieder zunehmend in Puck-Besitz und verlagern das Spiel mehr in die Zone der Adler. Alledings verletzt sich Ebner nun bei einem Check und muss länger behandelt werden.

36. Jetzt brilliert Tiefensee! Auch der Goalie der Mannheimer steht nun im Mittelpunkt und macht am linken Pfosten bei einer Chance der DEG blitzschnell seine Beine zu.

36. Ist diese Gelegenheit der Beginn einer Druckphase der Adler? Die Gäste bleiben jedenfalls im gegnerischen Drittel und nehmen einen neuen Anlauf.

35. Haukeland verhindert den 1:1-Ausgleich! MacInnis zieht direkt vor dem Tor von links am DEG-Goalie vorbei und muss den Puck eigentlich nur noch einschieben. Haukeland scheint auch schon geschlagen, richtet sich aber doch nochmal auf und blockt auf der Torlinie mit seinem Schoner ab! Irre Save.

34. Die Partie ist umkämpft und spannend, aber kein Torfestival. Gibt es im 2. Drittel noch einen Treffer oder bleibt es auch nach 40 Minuten beim knappen 1:0 für die DEG?

32. Gute Chance für die Adler! Wolf lauert am rechten Pfosten und zwirbelt den Puck nach einem Querpass von Dawes auf die Kiste. DEG-Goalie Haukeland wartet lange und pariert danach mit seiner Fanghand.

32. Derzeit verkehrt der Puck mehr an der Bande oder in der neutralen Zone. Die Adler sind nun aber aggressiver im Forecheck und arbeiten an ihrem Comeback.

31. Halbzeit nach 30 Minuten. Düsseldorf führt dank der frühen Führung durch Eham (3.) weiter mit 1:0, muss sich nun aber gegen verbesserte Adler weiter behaupten.

29. Nein! Die Mannheimer bleiben blass und lassen das Powerplay ungenutzt. Düsseldorf hält allerdings auch sehr aggressiv dagegen und kann sich so immer wieder befreien.

28. In der zweiten Minute des Powerplays finden die Mannheimer nun in die Formation. Gibt es noch eine Großchance?

27. Los geht das Powerplay der Gäste erstmal mit einem Unterzahl-Konter der DEG. Ebner verpasst im 2-auf-1 den Shorthander zum 2:0. Die Mannheimer können sich bei Tiefensee bedanken, der den Puck mit seiner Kelle ablenkt.

27. Alexander Blank Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Blank (Düsseldorfer EG)

Powerplay für die Adler! Rendulić geht nach einem Steilpass frei aufs Tor zu und wird dabei vom hakenden Blank gestoppt. Die Mannheimer nun mit der Überzahl-Chance auf den Ausgleich.

26. Kein Tor! Die Bilder sind eindeutig: Der Puck geht parallel an der Torlinie vorbei und berührt lediglich kurz den linken Pfosten. Es bleibt beim 1:0 für die DEG.

26. 2:0? Videobeweis! Zitterbart erkämpft sich den Puck in der Rundung und spielt die Scheibe vors Tor. Am rechten Alu jagt MacAulay den Puck danach aus spitzem Winkel knapp vorbei. Oder doch rein? Die Refs checken die TV-Bilder.

25. Auch der zweite Durchgang steht wieder kaum und ist wie schon das 1. Drittel eben sehr zügig unterwegs. In der Offensive sind aktuell nur die Düsseldorfer zu sehen.

24. Mannheim hat zu Beginn des 2. Drittel Probleme in die Zweikämpfe zu finden. Die DEG nimmt wieder Fahrt auf und drückt die Kurpfälzer erneut vors eigene Tor.

22. Gefährlich! Im 2. Drittel geht die erste Gelegenheit an die Düsseldorfer: MacAulay zieht mit der Scheibe auf dem Schläger durchs Zentrum und bedient rechts Eder. Dessen Torschuss geht irgendwie durch den Schoner von Tiefensee und landet beinahe ins Tor! Die Hartgummischeibe kulllert am Pfosten vorbei.

21. In Düsseldorf laufen ab sofort die zweiten 20 Minuten. Können die Rot-Gelben ihren knappen Vorsprung verteidigen oder schaffen es die Adler nun auf die Anzeigetafel?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die DEG ist ist nach vier DEL-Siegen in Serie auch gegen die Adler Mannheim stark unterwegs und führt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten nach dem 1. Drittel mit 1:0. In einem sehr schnellen und unterhaltsamen ersten Durchgang erzielten die Düsseldorfer bereits in der 3. Minute das schnelle 1:0 durch Eham und erarbeiten sich auch danach weitere Chancen für eine noch höhere Führung. Die Adler steigerten sich indes erst in den letzten Minuten und scheiterten daraufhin bei ihrer bisher besten Gelegenheit durch Plachta (13.) am Pfosten.

20. Ende 1. Drittel

20. Noch 60 Sekunden. Die Hausherren beruhigen die Partie ein wenig und halten den Puck bei ihren Angriffen etwas länger in der eigenen Zone. Die Adler kommen nicht an die Scheibe.

18. Die Adler nähern sich an! Ein starker Shift bringt einige Abschlüsse mit sich, den besten hat Krämmer unmittelbar vor der Kiste. Haukeland macht sich aber groß und blockt mit der Stockhand ab.

16. Die DEG hält die Scheibe in der Zone der Adler und nimmt den Kurpfälzern damit den Flow der letzten Minuten. Dazu provozieren die Hausherren mit Forechecking auch Fehler im Aufbauspiel der Adler.

14. So langsam werden die Gäste stärker! Mittlerweile ist das Offensiv-Spiel der Adler flüssiger und direkter. Bleibt es beim 1:0 für die DEG zur ersten Pause?

13. Latte! Die Mannheimer greifen über die rechte Seite an, wo Loibl aus spitzem Winkel abzieht. Im Slot verschafft sich Plachta etwas Freiraum und drückt den Puck mit der Schlägerspitze gegen das Gestänge!

12. Unterbrechungen oder Pausen? Fehlanzeige! Das 1. Drittel läuft fast in eins durch und bietet keine Verschnaufpausen. Mal sehen, wann der Ref überhaupt zum Power Break kommt.

10. Jetzt mal Mannheim! Ryan MacInnis startet mit einem Solo auf der linken Seite und zieht mit starkem Stickhandling vors Tor. Haukeland spielt aber aufmerksam mit und drängt den US-Amerikaner noch rechzeiitg zur Seite ab.

9. Die Partie ist weiterhin sehr temporeich und vor allem von der Offensiv-Power der Düsseldorfer geprägt. Während Mannheim im Sturm noch nicht den letzten Pass findet, läuft die Scheibe bei der DEG indes mit Druck durch die eigenen Reihen und nach vorne.

7. Die DEG macht richtig Druck! Erneut kommen die Rheinländer schnell durchs Zentrum und erarbeiten sich durch Ehl die nächste Großchance. Tiefensee pusht an den rechten Pfosten und verhindert mit seiner Brust das 2:0.

5. Glück für die Gastgeber! DEG-Goalie Haukeland verliert den Puck bei einem Pass direkt vor seinem Tor und holt die Mannheimer beinahe mit einem krassen Fehlpass ins Spiel zurück. Wolf verpasst jedoch.

3. Josef Eham Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Josef Eham

Düsseldorf mit dem frühen Führungstreffer! Blank feuert von der rechten Seite aufs Tor und wirft den Puck hoch in den Slot. Eham schaltet beim Abpraller am schnellsten und schiebt die Scheibe ins Netz!

2. Jetzt gibt die DEG ihren ersten Warnschuss ab! Ebner dreht sich vor dem hohen Slot von seinem Gegenspieler frei und feuert den Puck gegen die Ausrüstung von Adler-Goalie Tiefensee.

1. Mannheim ist sofort gefährlich! Rendulić leitet am linken Bullykreis ein und findet beinahe MacInnis am rechten Pfosten. Flotter Auftakt in Düsseldorf!

1. Der Schiri lässt den Puck fallen und das Spiel beginnt! Düsseldorf ist heute in schwarzen Trikots unterwegs, Mannheim spielt in weißen Jerseys.

1. Spielbeginn

Bei den letzten Partien zwischen Düsseldorf und Mannheim hat sich so etwas wie ein Standard-Ergebnis gebildet: Jedes der letzten drei Duelle endete mit 4:1. Einmal ging der Sieg dabei an die Rheinländer, zweimal jubelten die Adler. Und was passiert heute?

Auch die Adler Mannheim haben ihr zwischenzeitliches Tief nach dem verlorenen Winter Game mittlerweile wieder überstanden und gewannen zuletzt ebenfalls drei Spiele nacheinander. Besonderen Aufwind dürfte den Mannheimern vor allem der späte 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Wolfsburg geben. Zum Matchwinner wurde dabei Jordan Szwarz, der in Autostadt 13 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Siegtreffer erzielte.

Während andere kurz vor Weihnachten noch hektisch nach den letzten Geschenken suchen, geht die DEG in der DEL lieber nochmal auf Punktejagd: Die Düsseldorfer haben in der Adventszeit mit vier Siegen in Serie einen Lauf und sind zusammen mit Schwenningen momentan das heißeste Team der Liga. Kommt in den letzten beiden letzten Heimspielen vor Weihnachten gegen die Topteams aus Mannheim und Wolfsburg noch der ein oder andere Zähler dazu, winkt den Rheinländern bei der Bescherung an Heiligabend sogar Playoff-Platz.