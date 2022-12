37. Doch ein guter Abschluss springt nicht dabei heraus. Mit letzter Kraft schleppen sich Roach und Co. dann auf die Bank.

36. Die Kölner sind müde, Frankfurt setzt sich fest und lässt nicht locker...

35. Baptiste macht Meter in der Offensive und lässt den Puck dann für Austin liegen. Dessen Abschluss kommt allerdings viel zu zentral, sodass Hildebrand die Scheibe nur in seine Fanghand fallen lässt.

34. Aubry verzieht aus spitzem Winkel und schickt den Puck über das Tor. Nach Kammerers Zuspiel hat er die Lücke zwischen Schulter und Querlatte gesucht, kann aber nicht platziert genug abziehen.

33. Doch auch die nächste Überzahlsituation bleibt ungenutzt, Stanton ist zurück auf dem Eis.

32. Bokk findet Elsner mit einer feinen Ablage in der Mitte und Elsner zimmert den Puck sofort auf das Gehäuse und trifft die Latte! Das war mal richtig schön gespielt.

31. Die Domstädter können den Puck schon zum zweiten Mal weit aus der eigenen Zone hieven. Die Löwen kriegen ihre Überzahl noch nicht in Fahrt...

30. Ryan Stanton Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Ryan Stanton (Kölner Haie)

Stanton bringt Eisenmenger an der eigenen blauen Linie zu Fall und beschwert sich lautstark über die Entscheidung der Referees. Das gibt zwei Minuten.

30. Maginot setzt das Hartgummi knapp neben den linken Pfosten! Sein Handgelenkschuss knallt hinten an die Bande.

29. Riesentat von Pantkowski und Olver! Elsner ist nach einem Bandenpass frei durch und will den KEC-Goalie austanzen. Olver fliegt zurück und schiebt noch den Stock in die Bresche, sodass Elsner nicht mehr optimal abschließen kann!

28. Ferraro rast in die Offensive und dreht dann am linken Bullykreis ab. Von hinten rauscht Bailen bereits heran, der in der Mitte an die Scheibe kommt und dann mit dem Rückhandschuss in die kurze Ecke scheitert!

27. Die Domstädter feuern weiter aus allen Lagen. Ein Schuss aus dem Getümmel von Sill wird in der Mitte noch von Oblinger mit der Kelle abgefälscht, allerdings über die Querlatte.

26. Oblingers Schüsschen rutscht flach durch den Slot - kein Problem für den US-Amerikaner zwischen den Pfosten, der bisher eine Top-Leistung aufs Eis bringt.

25. Matsumoto nimmt einen knallharten Pass in den Slot direkt mit der Rückhand und versucht die Scheibe durch die Beine von Hildebrand zu lenken, doch der Frankfurter macht die Beine zu und hält bärenstark!

25. Nochmal Bokk! Vandane setzt sich in der Mitte stark durch und legt nach links auf Bokk. Der will Pantkowski per Rückhandschuss überwinden, doch der Kölner Goalie schnappt mit der Fanghand zu.

24. Olsen verpasst die Führung am kurzen Pfosten! Nach einem Pass von hinter dem Tor drückt Olsen den Puck nur an die Schulter von Pantkowski und nicht unter die Latte ins Tor.

23. Die Rheinländer sind wieder vollständig.

22. Bokk verpasst am zweiten Pfosten! Elsner hatte da mit einer schönen Bewegung auf den zweiten Pfosten durchgesteckt, doch der Topscorer vertändelt das Hartgummi aus aussichtsreicher Position.

21. Back in Business - das zweite Drittel läuft. Die Löwen haben noch 100 Sekunden im Powerplay.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit: Der Aufsteiger ist mit diesem Unentschieden bisher gut bedient. Köln bestimmt das Spiel klar und taucht viel gefährlicher vor dem Kasten von Hildebrand auf, als die Gäste auf der anderen Seite. McIntyre konnte nach starkem Forecheck die frühe Führung markieren. Auch wenn eine KEC-Chance auf die nächste folgte, waren es die Hessen, die trafen. McNeill netzte nach einem wahnsinnig starkem Wechsel ein. In den Schlussminuten konnte sich Frankfurt mehr und mehr stabilisieren und geht jetzt auch mit einer Überzahl in den nächsten Abschnitt. Gleich geht es weiter!

20. Nach 20 Minuten geht es mit 1:1 in die Kabine.

20. Ende 1. Drittel

20. Carter Proft Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Kölner Haie)

Proft langt an der Bande ordentlich zu und schmeißt seinen Gegenspieler aufs Eis. Die Mainstädter haben das erste Powerplay der Partie.

20. D'Amigo sucht Rowney im Slot, doch der Querpass fliegt von der Kelle an die Bande und nicht auf den Kasten.

19. Bailen kickt die Scheibe im Slot fast über die Linie! Ferraro spielt einen scharfen Pass in die Mitte genau auf die Kufe vom quirligen Verteidiger, der dann noch mit der Kelle hinterher will, allerdings keine Kontrolle bekommt. So rutscht das Hartgummi hinter das Tor.

18. Kammerer blockt einen Handgelenkschuss von Maginot aus der Mitte mit der Kelle und schickt den Puck ins Fangnetz. Die Rheinländer bleiben das gefährlichere Team.

16. Jetzt zieht Sill von der linken Seite ab! Wieder ist Hildebrand zur Stelle, der hier schon früh alle Hände voll zu tun hat.

15. Hildebrand hält gegen Ferraro! Der Kanadier wurde zuvor von Matsumoto stark in Szene gesetzt. Aus voller Fahrt knallt Ferraro dann den Schlagschuss aufs Tor, doch der Löwen-Goalie hat die Fanghand an der richtigen Stelle.

14. Aubry gleitet erstmal alleine in die Offensive und holt so Zeit für Thuresson und Kammerer heraus. Der Rückpass zum Schweden an der Bande kommt an und der Stürmer zögert keine Sekunde mit seinem Abschluss. Kammerer will die Scheibe im Slot noch entscheidend abfälschen, trifft das Spielgerät aber nicht.

13. Jetzt muss der KEC schlucken: Nach dominanten Minuten sind wir wieder bei null. Eigentlich waren die Gastgeber klar besser, doch diesen Ausgleich haben sich die Löwen in einem sehr starken Wechsel erarbeitet.

12. Reid McNeill Frankfurt Tor für Löwen Frankfurt, 1:1 durch Reid McNeill

McNeill gleich für den Aufsteiger aus! Plötzlich sind die Hessen mittendrin in der gefährlichen Zone und setzen sich fest. McNeill bringt gleich zweimal nacheinander gefährliche Distanzschüsse in den Slot, doch noch ist keine Lücke da. Doch alle guten Dinge sind nun mal drei. Nochmal kommt der Puck an die blaue Linie, und dieses Mal sitzt der Abschluss! Dietz hatte vor dem Tor noch abgefälscht und seinem Goalie so keine Chance gelassen.

11. Jetzt mal ein starker Konter: Gläßl kommt im linken Bullykreis nach einem starken Querpass frei zum Abschluss und visiert die lange Ecke an. Pantkowski hebt den Schoner und pariert den Abschluss.

10. Die Löwen schwimmen. Nach dem Tor haben die Frankfurter inzwischen den Faden verloren und müssen eine Kölner Welle nach der anderen brechen.

9. Oblinger zieht von hinter dem Tor in den Slot und schießt dann aus kurzer Distanz zu zentral ab. Doch die Situation ist noch nicht vorbei, nach einem Pass auf die rechte Seite zimmert Proft sofort drauf. Sein Kracher rauscht gegen die Schulter von Hildebrand.

8. Üffing verzögert in der neutralen Zone kurz und legt dann quer zu Ferraro, der seinem Gegenspieler in der Mitte mit einer Finte durch die Beine die Hosen auszieht! Sein Querpass auf den komplett freien Matsumoto wird aber noch in die Ecke abgelenkt - da fehlte nicht viel zum Traumtor!

7. Thuressons Kracher von der blauen Linie knallt an den Schoner von Hildebrand, der die Scheibe im Nachfassen kontrollieren kann. Gefährlich vom Schweden, der es hier mit dem flachen Abschluss probiert.

5. Ferraro trifft den Pfosten! Sein Handgelenksschuss aus dem rechten Anspielkreis landet an der Schulter von Hildebrand und eben dem Posten - knappes Ding!

4. Es geht munter hin und her. Die Löwen versuchen direkt zu Antworten und spielen fix nach vorne. Köln ist aber wach aus der Kabine gestartet. Super Tempo zu Beginn!

3. David McIntyre Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch David McIntyre

McIntyre besorgt dem KEC die Führung! Ein Tor des puren Willens - Bokk geht in der eigenen Zone zu lässig mit der Scheibe um und Baptiste und McIntyre klauen sich das Spielgerät. McIntyre bringt sich in der Mitte in Position, wird dann aber von hinten behakt und geschlagen, muss sich durch die Frankfurter Stockschläge beißen und haut den Puck dann oben rechts in die Maschen!

2. Vandane wird von Gläßl angespielt, der den Puck aufs Tor feuert. Im Slot wird die Scheibe aber noch abgefälscht und fliegt daher außen am Pfosten vorbei.

2. Thuresson hebt das Spielgerät das erste Mal in Richtung Frankfurter Tor. Hildebrand schnappt sich den Flankenversuch aber ohne Mühe mit der Fanghand.

1. Ab geht die Post! Die Scheibe ist auf dem Eis und die Domstädter können sich direkt mal das erste Bully schnappen.

1. Spielbeginn

Köln muss kurzfristig auf den Kapitän verzichten: Moritz Müller ist erkältet und heute nicht auf dem Eis zu finden.

Für den KEC beginnt Mirko Pantkowski zwischen den Pfosten. Bei den Gästen legt Jake Hildebrand im Gehäuse los!

Bei den Hessen dominieren Dominik Bokk (26 Punkte) und Carter Rowney (24 Punkte) auf dem Scoreboard. Die nächsten beiden in der Liste sind dann Brendan Ranford und Brett Breitkreuz, die beide schon jeweils über sieben Spiele verpasst haben. Das zeigt natürlich, wie wichtig die beiden Kanadier für die Löwen sind.

Die Neuzugänge Louis-Marc Aubry (23 Punkte) und Nick Bailen (20 Punkte als Verteidiger) performen bisher für die Domstädter. Doch auch Andreas Thuresson und Maxi Kammerer zeigen mit 22 bzw. 21 Punkte soweit eine bärenstarke Spielzeit.

Am Rhein laufen die Vorbereitungen für den kommenden Samstag auf Hochtouren. Nicht, das bei all dem Trubel noch untergeht, dass dazwischen ja noch ein Ligaspiel ansteht. Denn am Wochenende steigt das DEL Winter Game im RheinEnergie Stadion in Köln gegen die Adler Mannheim. Ein absolutes Highlight, über 35.000 Tickets sind verkauft. Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnten die Haie mit ordentlich Rückenwind und breiter Brust in das verrückteste Heimspiel des Jahres starten.

Zum Thema Mannheim: Die verrückte Derbynacht vom Dienstag dürfte den Mainstädtern wohl nicht nur negativ in Erinnerung bleiben. Denn dort sorgte Jerry D’Amigo für eine wahre Explosion der Emotionen, als die Löwen kurz vor Schluss nach 1:3 noch auf 3:3 stellten. Auch wenn es am Ende kein Derbysieg geworden ist, den einen Punkt nimmt man gerne mit. Und damit konnte Frankfurt mal wieder eindrucksvoll beweisen, dass sie auf Comebacks stehen und wirklich niemals abzuschreiben sind.

Der Aufsteiger macht gerade die bisher schwierigste Phase der Saison durch. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen einzigen Sieg. Das liegt natürlich auch am viel zu gut gefüllten Lazarett der Hessen. Brett Breitkreutz, der überragende Brendan Ranford oder Carson McMillan. Headcoach Gerry Fleming musste in seinem ganz schön jonglieren, um die Ausfälle zu kompensieren. Immerhin scheint wieder etwas Licht am Ende des Tunnels durchzuscheinen: Nach Jake Hildebrand und Carson McMillan (Rückkehr gegen Mannheim) ist der zuletzt gesperrte Ryan Olsen wieder am Start.

Die Kölner haben dank der Leistungen der letzten Spiele ein paar Plätze gutgemacht. Das Mittelfeld bleibt weiterhin super eng besetzt. Da braucht es jedes kleine Pünktchen – vor allem gegen die direkte Konkurrenz um die Playoff-Tickets. Die Bilanz von drei Siegen aus den letzten fünf Spielen ist sicherlich nicht überragend. Aber mit Ingolstadt und München waren auch zwei richtig harte Nüsse dabei. Zuletzt gab es im West-Derby gegen Iserlohn einen 7:1-Kantersieg in der eigenen Arena.

Jetzt ist schon fast die Hälfte der Hauptrunde erreicht, und die Löwen haben es immer noch nicht mit den Rheinländern aufgenommen. Da wird es wirklich höchste Zeit! Beide Teams sind direkte Nachbarn im Tableau. Köln steht auf Rang sieben, Frankfurt auf acht. Die Punktequotienten, die ja über den Tabellenplatz entscheiden, könnten kaum näher beieinander liegen. Die Haie machen im Durchschnitt nur 0,023 Punkte mehr pro Spiel. Wer sich heute durchsetzt, wird sich mindestens mal vor den Gegner schieben – oder eben dortbleiben.