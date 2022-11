40. Drittelfazit:

Die Eisbären Berlin sind beim Heimspiel gegen Iserlohn mittlerweile auch auf der Anzeigetafel, liegen aber nach 40 Minuten nun mit 1:3 hinten. Nach dem 0:2 im ersten Durchgang düpierten die effizienten Roosters die Berliner in der 26. Minute erneut und erhöhten sogar auf 0:3. Mit der drohenen Pleite vor Augen fighteten sich die Berliner aber nochmal zurück und antworten nur 37 Sekunden später mit dem schnellen 1:3 durch Hördler. Danach lieferten sich beide Teams eine offene Partie mit einigen Chancen auf beiden Seiten, wobei ein weiteres Tor erstmal nicht mehr folgte. Mit dem 3:1 im Rücken sind die Roosters in Berlin erneut auf Siegkurs. Gibt's im 3. Drittel das Comeback der Eisbären oder gehen die Punkte ins Sauerland?

40. Ende 2. Drittel

40. Zwei Sekunden vor der Sirene liefern sich Clark und O'Connor einen kleinen Disput abseits der Scheibe. Die Schiris sehen die Aktion und schicken beide mit zwei Minuten vom Eis. Im 3. Drittel geht's also mit einem 4-gegen-4 weiter.

40. Kevin Clark Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Clark (Eisbären Berlin)



38. Was geht noch in den letzten 120 Sekunden? Berlin nimmt immer wieder neue Anläufe für die Offensive und wird nicht müde. Vor der Kiste der Sauerländer fehlt allerdings weiterhin die letzte Durchschlagskraft.

37. Gefährlich! Unmittelbar nach Ablauf der Strafe gegen Bailey zieht Brown unaufhaltsam vors Tor. Der Iserlohner zimmert den Puck von rechts kommend gegen Ančička.

36. Jetzt haben es die Gäste geschafft: Iserlohn ist wieder komplett und bleibt 3:1 vorn.

35. Wo ist die Lücke? Berlin steht in der Formation und lässt den Puck laufen. Die Roosters zeigen allerdings ein gutes Penaltykilling und fahren immer wieder in die Gassen.

34. Fast der Anschlusstreffer! Boychuk hat freie Bahn im hohen Slot und schließt sofort ab. Ein Stock der Iserlohner funkt noch dazwischen und verhindert den Einschlag.

34. Casey Bailey Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Casey Bailey (Iserlohn Roosters)

Powerplay für die Eisbären! Bailey greift während eines Angriffs der Hausherren zur Strafe und muss wegen Beintellens fürs Eis. Wie schlagen sich die Special Teams der Eisbären?

32. Offene Partie! Beide Teams spielen jetzt furchlos nach vorne und gehen mit Risiko auf das nächste Tor. Eine gefährliche Situation für die Berliner in Rückstand.

30. Mal wieder ein Nadelstich der Sauerländer! Eine schnelle Kombination von links gipfelt in einem Onetimer vom auffälligen Bergmann. Ančička pariert im stark im Butterfly und verhindert das 1:4.

29. Die Eisbären fighten sich zurück! Ellis gibt den nächsten Torschuss ab und hämmert den Puck vom linken Bullykreis aufs lange Eck. Die Roosters stellen sich in die Schussbahn und blocken rechtzeitig ab.

27. Es wird hektischer! White legt sich den Puck auf die Vorhand und scheitert mit einem Schlenzer an Weitzmann. Danach bittet Ankert den Berliner zum Tanz. Die Refs schreiten bei der Rangelei ein und verhindern eine mögliche Boxeinlage.

26. Schnelle Antwort: Gerade mal 37 Sekunden liegen zwischen beiden Toren. Können die Eisbären jetzt nachsetzen oder folgt gleich wieder der nächste Einschlag der Sauerländer?

26. Frank Hördler Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:3 durch Frank Hördler

Die Eisbären schlagen zurück! Der Puck fliegt durch den vollen Roosters-Slot, wo auch Weitzmann das Hartgummi aus den Augen verliert. Hördler arbeitet den Puck hinein und macht seinen Eisbären nochmal neue Hoffnung!

26. Kaspars Daugaviņš Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:3 durch Kaspars Daugaviņš

Worst Case für Berlin: Iserlohn mach auch noch das 0:3! Topscorer Daugaviņš schaltet bei einem Abpraller von Ančička am schnellsten und schiebt den Rebound locker ins Netz. Der Horror-Abend für die Eisbären geht weiter!

24. Im zweiten Durchgang finden die Berliner nicht so schnell aufs Eis. Iserlohn ist jetzt ebenfalls häufiger am Puck und setzt auch mal - neben den bereits bekannten Kontern - eigene Angriffe.

21. Wieder geht der Puck an die Latte! Nach dem Alu-Treffer der Eisbären zu Beginn des 1. Drittels scheitern jetzt auch die Roosters am Querträger. Cornet trifft bereits im ersten Shift die Latte.

21. Hinein ins 2. Drittel! Belohnen sich die Berliner nun für ihren Aufwand oder zieht Iserlohn davon?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Eisbären Berlinen stürmen, erspielen sich viele Abschlüssen und liegen gegen eiskalte Roosters trotzdem mit 0:2 hinten. Nach einer langen Druckphase der Berliner schockten die Roosters die Hausherren zunächst in der 6. Minute mit dem überraschenden 0:1 von Foucault. Danach verzweifelte Berlin zunehmend an der eigenen Chancenverwertung sowie Roosters-Goalie Weitzmann und kassierte in der 17. Minute sogar noch den zweiten Nadelstich der Iserlohner von O'Connor zum 0:2.

20. Ende 1. Drittel

19. Wieder kein Tor für die Eisbären! Auch im Powerplay mangelt es den Hausherren mal wieder an der Effienz. Weitzman klärt gegen Noebels in höchster Not und wischt den Puck von der Linie neben den rechten Pfosten.

18. Shorthander-Gefahr! Die Roosters laufen nach einem Scheibengewinn schnell in 2-auf-2 und bringen den Puck auch aufs Tor. Poirier ballert den Puck in den Handschuh von Ančička.

17. Kris Foucault Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Kris Foucault (Iserlohn Roosters)

Wie bereits nach dem 0:1, machen die Hausherren aber auch nach dem zweiten Gegentor einfach offensiv weiter. Die Eisbären erzwingen dabei die erste Strafe für Iserlohn. Foucault muss runter.

17. Ryan O'Connor Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:2 durch Ryan O'Connor

Iserlohn erhöht eiskalt auf 0:2! O'Connor gewinnt die Scheibe im gegnerischen Drittel via Rebound und jagt den Puck unhaltbar ins linke Eck. Von der Effektivität der Roosters können sich die Berliner noch etwas abschauen!

16. Defensiv stehen die Roosters sehr hoch und wollen die Berliner schon deutlich vor dem Slot vom Puck trennen. Bisher geht dieser riskante Abwehrplan auf.

14. Der nächste Anlauf der Berliner führt durch die Mitte. Regin legt sich den Puck auf die Vorhand und pfeffert das Spielgerät knapp am linken Alu vorbei. Bei den Eisbären mangelt es (mal wieder) an der Effizienz.

13. 1-auf-0! Pförderl krallt sich das Hartgummi hinter der Mittelinie und ist frei durch. Vor dem Tor legt sich der Berliner den Puck nach links und scheitert an Weitzmann. Der IEC-Goalie pariert mit dem rechten Schoner.

12. Iserlohn setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche. Nach einem tollen Puckhandling verpasst Bergmann zunächst den Schuss von links außen, danach trifft Alanov von rechts das Außennetz.

11. Ellis! Berlin befreit sich von einem Konter der Iserlohner und stürmt mit einem schnellen Umschaltspiel nach vorn. Ellis ballert vom rechten Flügel aufs Tor und trifft in die weit geöffnete Fanghand von Weitzmann.

9. "Es war abgepfiffen und erst mit einem weiteren Stoß danach ging der Pucks ins Tor - zählt also nicht", so lautet der Wortlaut von Schiri Schukies an der Bande. Es bleibt, wie erwartet, beim 0:1!

8. 1:1? Videobeweis! Die Eisbären setzen nach und drücken den Puck durchs die Beine von Weitzmann. Allerdings erst, als schon angepfiffen war. Weitzmann hatte den Puck bereits eingefriert. Die Refs gehen aber sicherheitshalber doch mal zum TV-Bildschirm.

8. Geschockt sind die Berliner von der kalten Dusche aber nicht. Die Hausherren nehmen nach dem Gegentreffer schnell wieder Fahrt auf und verlagern die Partie direkt wieder auf die andere Seite.

6. Kris Foucault Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:1 durch Kris Foucault

Berlin dominiert, Iserlohn trifft! Die Roosters fahren ersmals ernsthaft in die gegnerische Zone und schlagen sofort eiskalt zu. Foucault zieht durchs Zentrum und haut den Puck links an Ančička vorbei ins Netz. Wow!

5. Für Iserlohn geht es in der Anfangsphase erstmal nur um Befreiung. Ein Icing unterbricht die Partie und lässt die Gäste mal kurz durchpusten.

4. Die nächste Großchance für den Meister! Yannick Veilleux tanzt sich mit einem feinen Move leichtfüßig durch den Slot und haut den Puck von links aus kurzer Distanz in die Fanghand von IEC-Goalie Hannibal Weitzmann. Starker Abschluss, starker Save.

3. Die Berliner wollen die frühe Führung! Die Hauptstädter sind sofort voll da und bleiben mit ihrer Offensive in der Zone der Sauerländer. Die Roosters laufen erstmal nur hinterher.

1. Sofort ein Lattenknaller! Die Berliner starten vom Bully weg mit ganz viel Druck und schnüren Iserlohn schnell hinten ein. Nowak schlenzt den Puck schon nach rund 20 Sekunden gegen den Querträger.

1. Zeit für Eishockey! Der Puck fällt und das Spiel beginnt. Die Eisbären sind heute in dunkelblauen Trikots unterwegs, Iserlohn trägt weiße Shirts.

1. Spielbeginn

Zwei Plätze weiter vorne im Tableau stehen die Iserlohn Roosters, die vor rund vier Wochen schon mal in der Hauptstadt zu Gast waren. Damals gelang den Sauerländern, im vielleicht besten Saisonspiel, ein großer Coup: Die Roosters besiegten die Eisbären mit 6:1 in eigener Halle und stürzten den Branchenprimus damit umso mehr in die Krise. „Das haben sie in Berlin bestimmt nicht vergessen“, sagte Roosters-Angreifer Lean Bergmann. Gelingt den Eisbären heute die Revanche?

Nach der zweiwöchigen Pause wegen des Deutschland Cups hoffen die kriselnden Eisbären heute auf einen positiven Restart in der DEL. Bisher enttäuschten die Hauptstädter in der neuen Saison und befinden sich mit Platz 13 als amtierender deutscher Meister mitten im Abstiegskampf. „Die Pause war sehr wichtig für uns, sowohl mental als auch physisch“, sagte Eisbären-Coach Serge Aubin zur Länderspielpause.