Drittelfazit: Die DEG führt nach dem 1. Drittel mit 1:0 gegen die Eisbären Berlin. Die Gäste aus der Hauptstadt fanden zunächst besser aufs Eis, kassierten aber in der 12. Minute bei der ersten Überzahl der Düsseldorfer direkt das 0:1 durch O'Donnell. Die DEG verdiente sich die Führung im Nachgang mit den etwas besseren Chancen die Führung, wobei Berlin bisher ebenfalls ein ordentliches Auswärtsspiel zeigt und weiterhin alle Chancen hat.

18.

Ančička passt auf! Düsseldorfs Kousa gleitet über die rechte Seite in an den Torraum und will Ančička mit einem Schuss aufs kurze Eck überraschen. Der Eisbären-Goalie rechnet schon damit und verschiebt schnell mit dem Schoner zum Pfosten.