40. Drittelfazit:

Das ist eine klare Angelegenheit! Zur zweiten Drittelpause haben die Eisbären Berlin ein 5:1 gegen die Kölner Haie herausgeschossen. Dabei absolvierten die Rheinländer keineswegs ein schlechtes Spiel, sondern waren drauf und dran den Rückstand zu verkürzen. Immer wieder verzweifelte das Team von Uwe Krupp aber am starken Goalie Tobias Ančička. Stattdessen zeigte der Hauptstadtklub seinem Gegner, wie man effizent spielt und baute das Polster durch das zweite Tor von Marcel Noebels und Matt White aus.

40. Ende 2. Drittel

39. Zach Sill Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Sill (Kölner Haie)

Kurz nach dem erneuten Schock müssen die Hausherren nochmal in Unterzahl bestehen, weil Zach Sill einen Bandencheck verteilt hat.

39. Matt White Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:5 durch Matt White

Und plötzlich schlagen die Hauptstädter nach Ablauf zum fünften Mal zu! Eric Mik findet Zach Boychuk hinter dem Gehäuse von Mirko Pantkowski, der das Hartgummi rasch zu Matt White weiterleitet. Der 33-Jährige war an den Torraum eingelaufen und hebt den Puck unter Bedrägnis maßgenau unter den Querbalken. White verbucht damit seinen dritten Torerfolg in der laufenden Spielzeit.

38. Nächster Versuch der Domstädter! Einen One-Timer von Jon Matsumoto fälscht Alexander Oblinger ab – wieder nicht drin.

37. Direkt herrscht völliges Chaos vor Tobias Ančička! Sowohl Maximilian Kammerer als auch Maximilian Kammerer schaffen es nicht, die Scheibe über die Linie zu drücken. Mit vereinten Kräften rettet die Eisbären-Abwehr in der Folge.

36. Marco Baßler Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Marco Baßler (Eisbären Berlin)

Holt die Strafzeit gegen Marco Baßler die Haie noch vor der zweiten Drittelpause zurück?

36. Jetzt werden die Eisbären auch vorne wieder aktiv. Kevin Clark spielt das Ding zu Morgan Ellis, dessen Abschluss von der blauen Linie am linken Pfosten vorbei fliegt.

35. Dennoch: Die Mannschaft von Serge Aubin agiert in der Defensive bislang schnörkellos und konzentriert. Es ist eine klare Steigerung im Vergleich zur Bietigheim-Niederlage am Freitag.

34. Die Haie sind bemüht, eine schnelle Antwort auf den vierten Treffer der Gäste parat zu haben. Köln rennt weiterhin unbehelligt an und prüft Tobias Ančička quasi im Minutentakt.

33. Wieder ist Tobias Ančička zur Stelle! Jon Matsumoto chippt die Scheibe von der linken Seite in den Slot. Dort kann Jason Bast den Eisbären-Goalie nicht überwinden.

32. Das Tempo bleibt extrem hoch – und die Eisbären beeindrucken hier durch eine hohe Effizienz im Angriff.

31. Marcel Noebels Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:4 durch Marcel Noebels

Und nur Sekunden später sitzt mehr oder weniger die Kopie der vorherigen Aktion! In der eigenen Defensive holt sich Korbinian Geibel den Puck und schickt den startenden Marcel Noebels auf die Reise, der von den Haien nicht mehr einzufangen ist. Schließlich bugisert der 30-Jährige das Ding ganz frech durch die Schoner von Mirko Pantkowski und jubelt über seinen zweiten Treffer des Nachmittags.

31. Riesenchance! Als sich die Kölner gerade erneut vorne festspielen, gewinnt Berlin das Hartgummi und leitet den schnellen Gegenangriff über Giovanni Fiore ein. Haie-Goalie Mirko Pantkowski nimmt den Alleingang des Kanadiers weg.

30. Nun schauen sich die Schiedsrichter die Szene um Alex Roach sogar nochmal auf den Bildern an. Doch: Es ist klar zu erkennen, dass die Scheibe am Gehäuse vorbei saust.

29. Puh! Die Haie-Fans waren bereits am Jubeln, doch ein Fernschuss von Alex Roach lässt nur am Außennetz zappeln.

28. Starker Save von Tobias Ančička! Maximilian Kammerer bedient Andreas Thuresson im linken Bullykreis, der seinen gefürchteten Direktschuss auspackt. Der Eisbären-Goalie reagiert aber blitzschnell und springt ins bedrohnte linke Eck.

27. Zunächst kommen die Domstädter rasch in die Aufstellung, ohne dabei allerdings nennenswert zum Abschluss zu kommen. Anschließend schwimmen sich die Eisbären gut frei und halten das Hartgummi lange aus der eigenen Zone heraus.

26. Julian Melchiori Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Julian Melchiori (Eisbären Berlin)

Erneut öffnet sich die Tür an der Strafbank: Zum zweiten Mal an diesem Nachmittag trifft es Julian Melchiori.

25. Folglich gibt es nun wieder etwas Platz auf dem Eis. Berlin nutzt die Gelegenheit, setzt sich vorne fest und kommt zu gleich drei Chancen. Unter anderem taucht Marcel Noebels völlig frei im Slot auf, bekommt den Puck aber nicht an Mirko Pantkowski vorbei.

24. Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Mark Olver klammerte sich zudem am Schläger von Jan Nijenhuis fest und muss ebenfalls runter.

24. Jan Nijenhuis Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Nijenhuis (Eisbären Berlin)

Es wird Strafen gegen beide Mannschaften geben. Jan Nijenhuis wandert wegen übertriebener Härte in die Kühlbox.

23. Auch die Eisbären melden sich nun in diesem Drittel an: Bennet Roßmy probiert es einfach mal von rechts aus spitzem Winkel. Mirko Pantkowski war noch nicht in Position und lässt deswegen nach vorne abprallen – ohne Folgen.

23. Ein kurzer Beleg, dass die Partie sehr offensiv geführt wird: Die Haie haben bereits 26 Schüsse abgegeben, während Berlin immerhin 20 Mal in die Richtung von Mirko Pantkowski abgezogen hat.

22. Köln baut direkt wieder Druck auf! Mark Olver stürmt samt Scheibe vor das Gehäuse von Tobias Ančička, wird aber im letzten Moment von der Eisbären-Abwehr abgedrängt.

21. Der zweite Spielabschnitt in der Lanxess-Arena läuft – es darf gerne in der gleichen Intensität wie vorhin weitergehen!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Ein spektakuläres erstes Drittel ist vorbei! Die kriselnden Eisbären Berlin liegen bei den Kölner Haien mit 3:1 vorne. Nach einem kurzen Abtasten zu Spielbeginn schlugen die Gäste durch Julian Melchiori und Alexandre Grenier gleich doppelt zu. Im Anschluss zeigten sich die Domstädter aber keinesfalls geschockt, sondern erspielten sich reihenweise Chancen und schossen Goelie Tobias Ančička warm. Eine dieser Möglichkeiten nutzte Maximilian Kammerer, ehe Marcel Noebels die Lanxess-Arena nur wenig später wieder verstummen ließ.

20. Ende 1. Drittel

19. Marcel Noebels Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:3 durch Marcel Noebels

Schon schnell kann es gehen – die Eisbären präsentieren sich in der Offensive eiskalt! Vom Bully weg läuft das Hartgummi über Julian Melchiori zu Giovanni Fiore, der zunächst von der linken Seite an Mirko Pantkowski scheitert. Beim Rebound ist Marcel Noebels aber hellwach und verwandelt am langen Pfosten. Damit markiert der 30-Jährige bereits seinen zwölften Scorerpunkt dieser Saison.

18. Nick Bailen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Bailen (Kölner Haie)

Aber aufpassen: Nick Bailen schlägt Frank Hördler sein Arbeitsgerät aus der Hand und eröffnet den Gästen wieder die Chance im Powerplay.

17. Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Maximilian Kammerer

Da ist es passiert! Die Haie belohnen sich für einen starken Auftritt in den vergangenen Minuten. Andreas Thuresson gibt die Scheibe von der linken Seite in die Mitte zu Maximilian Kammerer, der mit dem zweiten Kontakt abschließt. Der folgende Schuss prallt über den Schlittschuh von Morgan Ellis in die linke Ecke, weshalb Eisbären-Goalie Tobias Ančička nun zum ersten Mal machtlos ist.

17. Julian Melchiori Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Julian Melchiori (Eisbären Berlin)

Julian Melchiori räumt Alexander Oblinger vor dem eigenen Kasten ab und muss wegen Behinderung in die Kühlbox. Klappt es diesmal mit dem Kölner Anschlusstreffer?

16. Jetzt sind die Hausherren wieder dran! Im rechten Bullykreis legt Maximilian Kammerer den Puck auf Louis-Marc Aubry ab. Dessen Abschluss auf die linke halbhohe Ecke nimmt Eisbären-Goalie Tobias Ančička mit der Stockhand weg.

15. Momentan hat sich die Begegnung etwas beruhigt und beide Teams schnaufen nach turbulenten Minuten durch.

14. In der Anfangsphase fällt auf, dass die Eisbären das Spiel möglichst einfach halten wollen. Immer wieder befördern die Gäste das Hartgummi dadurch aus der eigenen Zone.

13. Die Haie drücken im Powerplay! Auch einen Direktschuss von Jon Matsumoto macht Tobias Ančička fest – dann kehrt Marcel Barinka zurück und Berlin hat es überstanden.

12. Sofort beißt sich die Mannschaft von Uwe Krupp in der Powerplay-Formation fest und schnuppert am Anschlusstreffer! Nach einem Querpass von Louis-Marc Aubry fährt Andreas Thuresson am linken Bullykreis in Position und bleibt an Tobias Ančička hängen.

11. Mit einer Überzahlqoute von 26,47 Prozent weisen die Rheinländer einen guten Wert auf. Im bisherigen Saisonverlauf führten neun von 34 Powerplays zu einem Torerfolg.

10. Marcel Barinka Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Marcel Barinka (Eisbären Berlin)

Unmittelbar nach dem Doppelschlag der Berliner muss der Ex-Kölner Marcel Barinka wegen Beinstellens runter. Funktionert es auch bei den Gastgebern im Powerplay?

9. Alexandre Grenier Berlin Tor für Eisbären Berlin, 0:2 durch Alexandre Grenier

Traumstart für die Gäste! Nach einem Scheibenverlust der Haie schaltet Berlin über Marcel Noebels schnell um, der Eric Mik links auf die Reise schickt. Der 22-Jährige gibt das Ding einfach mal halbhoch an den kurzen Pfosten, wo Neuzugang Alexandre Grenier lauert und sehenswert aus der Luft verwandelt.

8. Sofort will Köln zurückschlagen! Nick Baptiste dringt in die offensive Zone ein und schließt aus halblinker Lage ab. Tobias Ančička ist mit der Fanghand zur Stelle.

7. Julian Melchiori Berlin Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Julian Melchiori

Und dann eröffnet der Hauptstadtklub den Torreigen! An der blauen Linie spielen sich Julian Melchiori und Zach Boychuk den Puck hin und her. Letztlich nimmt sich Melchiori der Schuss aus der Mitte, der platziert im rechten Eck einschlägt. Haie-Keeper Mirko Pantkowski hatte schlechte Sicht und deswegen keine Chance. Für den Kanadier ist es der zweite Saisontreffer.

7. Das Team von Serge Aubin verbucht bei der Powerplay-Effizienz eine durchschnittliche Zahl. Sechs Treffer aus 28 Anläufen resultiert in einer Quote von 21,43 Prozent.

6. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Louis-Marc Aubry (Kölner Haie)

Nächste Strafe! Für Louis-Marc Aubry geht es wegen eines Stockschlags gegen Jonas Müller raus.

6. Im Vier-gegen-Vier legen die Haie sofort den Vorwärtsgang ein. Nick Bailen zieht links an Frank Hördler vorbei und spielt die Scheibe aus der Drehung in den Slot. Als Abnehmer findet sich David McIntyre, der aus kurzer Distanz an Tobias Ančička scheitert.

5. Zach Boychuk Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Boychuk (Eisbären Berlin)

An beiden Strafbänken öffnet sich die Türe – sowohl Carter Proft als auch Zach Boychuk müssen für zwei Minuten raus.

5. Carter Proft Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Kölner Haie)

Erste kleine Auseinandersetzung! Carter Proft und Zach Boychuk tauschen ein paar leichte Fäuste aus.

5. Auf der Gegenseite drückt Leo Pföderl einen Fernschuss von der linken Bande ab, der von Alex Roach geblockt wird.

4. Jetzt setzen sich die Rheinländer erstmals vorne fest: Dabei probiert es Jon Matsumoto von rechts mit dem Bauerntick, doch Goalie Tobias Ančička ist auf seinem Posten.

3. Die Haie sind heute in ungewohnten pinken Trikots unterwegs. Unter dem Motto "Pinktober" wollen die Domstädter wie schon in den vergangenen Jahren ein Signal im Kampf gegen Brustkrebs setzen, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

2. Vor den jeweiligen Toren von Mirko Pantkowski und Tobias Ančička passiert während der ersten Sequenzen wenig – beide Mannschaften tasten sich erstmal ab.

1. Los geht’s in der Lanxess-Arena! Als Hauptschiedsrichter stehen Sean MacFarlane sowie Rainer Köttsdörfer auf dem Eis, die an den Linien von Joep Leermakers und Christoffer Hurtik unterstützt werden.

1. Spielbeginn

Das sind die Starting-Six der beiden Klubs: Köln beginnt mit Mirko Pantkowski, Nick Bailen, Jan Luca Sennhenn, Landon Ferraro, David McIntyre sowie Mark Olver. Bei den Gästen fahren Tobias Ančička, Frank Hördler, Jonas Müller, Leo Pföderl, Alexandre Grenier und Marcel Noebels den ersten Wechsel.

Der Hauptstadtklub hat vor zwei Tagen in Bietigheim (2:4) verloren und damit ein kleines Zwischenhoch samt drei Siegen beendet. Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin war der schwache Auftritt seines Teams sogar peinlich und appellierte deswegen eindringlich: „Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft. Köln spielt sehr körperbetont. Wir müssen bereit sein, zu kämpfen und müssen unser offensives System spielen.“

Erst am Freitagabend sammelten die Haie beim Auswärtssieg in Ingolstadt (4:1) dringend benötigtes Selbstvertrauen. Denn: Seit elf Spielen oder auch zweieinhalb Jahren wartet Köln gegen die Eisbären Berlin auf einen Erfolg. In der vergangenen Saison mussten sich die Rheinländer nicht nur bei allen vier Hauptrunden-Duellen geschlagen geben, sondern auch bei den drei Aufeinandertreffen im Playoff-Viertelfinale.

Die Domstädter haben den verpatzten Saisonstart vergessen gemacht. Zuletzt fuhr die Mannschaft von Uwe Krupp vier Siegen aus den fünf Partien ein und katapultierte sich in der Tabelle auf Rang fünf. Etwas angespannter stellt sich die Lage bereits nach wenigen Spieltagen bei den Eisbären dar. Der amtierende deutsche Meister strauchelt nach der Sommerpause und belegt aktuell nur den 13. Platz.