39. Ein Icing nach dem nächsten von den Bayern. Der Druck der Kölner ist jetzt fast erdrückend.

38. Jetzt nochmal Matsumoto, der aus der Ecke in die Mitte zieht und nicht angegriffen wird. Er will Garteig mit dem flachen Abschluss durch die Beine schlagen, doch der Goalie bringt die Schoner schnell genug aufs Eis.

37. Glanztat von Garteig gegen Baptiste! Der Kanadier gewinnt an der eigenen blauen Linie den Puck und ist dann allein auf weiter Flur. Garteig reagiert dann im eins-gegen-eins blendend und verhindert das 3:1!

36. Sennhenn schmeißt sich gegen Storm auf das Eis und verteidigt den Konter perfekt, als er den Dänen im Liegen von dem Spielgerät trennt.

35. Thuressons Abschluss wird von Garteig in die linke Ecke gelenkt. Da muss er sich schon etwas mehr überlegen, um den gut aufgelegten Schlussmann zu überwinden, der bei beiden Gegentoren ohne große Chance geblieben ist.

33. Und so schnell kann es gehen. Jetzt hat der KEC hier nicht nur beim Ergebnis die Nase vorn sondern drückt direkt auf den nächsten Treffer.

32. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Louis-Marc Aubry

Spiel gedreht! Und das ausgerechnet vom Ex. Kammerer legt in Überzahl zurück auf Bailen, der von der Blauen abdrückt. In der Mitte steht Aubry optimal und lenkt den Puck noch an Garteig vorbei, der dank der Richtungsänderung keine Chance hat.

32. Brian Gibbons Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Brian Gibbons (ERC Ingolstadt)

Gibbons zieht Bast zu Boden und muss in die Kühlbox.

31. Jon Matsumoto Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Jon Matsumoto

Wahnsinnstor vom Geburtstagskind! Der Puck kommt am linken Bullykreis zu Thuresson, der Matsumoto in der Mitte sieht. Eigentlich ist der Kanadier gut gedeckt. Deshalb spielt Thuresson in wahrer Fußballmanier eine Flanke in den Slot, die Matsumoto eiskalt aus der Luft ins Tor lenkt!

30. Ein Pass zu viel von Hüttl! Nachdem sich der Verteidiger mit einer schnellen kleinen Körpertäuschung schon ein bisschen Raum verschaffen konnte, wählt er den Querpass zu Flaake, der selbst nicht mehr mit dem Abspiel rechnet. So rutscht die Scheibe in die Ecke.

29. Wichtiger Block von Brune, der einen One-Timer von Dietz von der blauen Linie mit dem Schienbein abblitzen lässt.

28. Pantkowski siegt gegen McGinn am kurzen Pfosten. Ein guter Abschluss vom Torschützen, der die Scheibe direkt abnimmt, nachdem sie an die hintere Bande geknallt war. Der KEC-Goalie lässt jedoch keinen Nachschuss zu.

27. Wagner legt sich hinter dem eigenen Kasten mit Proft an, doch es bleibt erstmal nur beim Austauschen von Nettigkeiten und kleinen Schubsern.

26. Ferraro krallt sich den Puck beim Offensivbully und setzt sich im Getümmel irgendwie durch. Sein hoher Abschluss wird abgefälscht und landet weit oben im Fangnetz der Ingolstädter Eishalle.

25. Tye McGinn Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 1:0 durch Tye McGinn

Da ist der Eisbrecher! Quaas öffnet das Spiel mit seinem Diagonalpass auf die linke Seite zu Gibbons, der sich viel Zeit lässt, in aller Seelenruhe in Richtung Tor gleitet und so den letzten Verteidiger auf sich zieht. McGinn zieht im Vollsprint in die Mitte und muss nur noch die Rückhand in den Querpass von Gibbons legen, der die Hausherren in Führung bringt.

24. Nick Baptiste findet Maxi Kammerer in der Mitte mit einem starken Rückhandpass. Kammerer hat viel Platz und knallt die Scheibe dann flach auf den Kasten. Michael Garteig hat die Schoner auf dem Eis und verhindert die Führung.

23. Wieder ein munterer Beginn. Kein Unterschied zum ersten Abschnitt.

22. Flaake ist völlig frei! Höfflin und Bertrand arbeiten vorne und provozieren den Scheibenverlust. Der DEL-Routinier Flaake schnappt sich das Hartgummi an der linken Bande, zieht in die Mitte und will das Spielgerät neben den zweiten Pfosten packen. Pantkowski ist mit der Fanghand zur Stelle.

21. Sennhenn gefährlich! Komplett verdeckt bringt der Verteidiger den Puck halbhoch in Richtung des Tores. Garteig hat Glück, dass er richtig steht und angeschossen wird. Gesehen hat er definitiv nichts.

21. Beginn 2. Drittel Und zurück ins Spiel! Das zweite Drittel läuft.

20. Drittelfazit: Es steht tatsächlich noch 0:0. Nach dem Chaos-Start mit Strafen-Regen scheint das doch eher verwunderlich. Die Panther haben etwas mehr vom Spiel und können Pantkowski ein ums andere Mal in Bedrängnis bringen. Komplett konsequent zu Ende gespielt ist bisher allerdings noch kein Angriff. Auch wenn beide Teams ein gutes Tempo mitgehen, fehlt die Präzision in der Offensive. Dennoch: Das waren spannende 20 Minuten. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel Und das war es mit dem ersten Abschnitt. Keine Tore an der Donau.

20. Bailen der Frechdachs! Der Verteidiger versucht sich durch zwei Gegner im Rückwärtsfahren mit dem Rücken zum Tor durchtänzeln, verliert dabei aber erst den Stand und dann auch noch die Scheibe. Artistisch war das aber allemal!

19. Höfflin im Pech! Der Panther-Stürmer hackt vor dem Tor auf das Spielgerät und lenkt es nur knapp neben das Tor. Höfflin bleibt im Slot und wartet auf die nächste Chance, die auch kommt. Jetzt ist Pantkowski da und entschärft in größter Not.

18. Austin beschenkt Friedrich durch einen Harakiri-Pass mit einem traumhaften Konter, doch der Ingolstädter wird noch von Proft abgelaufen. Guter Backcheck der Gäste.

17. Garteig hält gegen Thuresson! Der Schwede, der das Spielgerät im eigenen Drittel stibitzt, nimmt Fahrt auf und zieht in der Offensive in die Mitte. Durch zwei Leute kommt sein Abschluss, aber eben nicht mehr vorbei an Garteig!

16. Monster-Druck von Flaake, Höfflin und Co. Doch so ein richtig zwingender Abschluss springt dabei nicht heraus.

15. Jetzt mal Flaake, der aus dem rechten Bullykreis zum Schlagschuss ansetzt. Vor dem Tor wird der Puck von einem Schienbein geblockt und rutscht dann zur Seite weg.

14. Quaas nimmt sich ein Herz von der Blauen, doch sein Schuss wird abgefälscht und klatscht hinter dem Tor an die Bande.

13. Gute Möglichkeit der Panther: Brune schließt aus dem hohen Slot verdeckt mit dem Handgelenksschuss ab. Pantkowski ist auf dem Posten und fängt die Scheibe mit dem Handschuh.

11. Pietta fälscht einen Jobke-Schuss im Slot ab und macht ihn gefährlich. Die Scheibe rutscht knapp am linken Pfosten vorbei.

10. Das Spiel hat sich erstmal beruhigt. Schon ganze sieben Minuten ohne neue Strafe!

8. Höfflin trifft das Außennetz! Die Ingolstädter Fans jubeln schon, als das Netz nach dem Schuss des Topscorers aus spitzem Winkel zappelt. Viel hat nicht gefehlt.

7. Bailen beruhigt das Spiel erstmals hinter dem eigenen Tor. Kein Wunder, bisher gab es keine Chance zum Durchschnaufen. Das erste Tor bleibt in dieser turbulenten Anfangsphase aber aus, auch trotz der doppelten Überzahlsituation der Gastgeber.

6. Schon jetzt liefern sich beide ein super intensives Duell. Edwards begrüßt Chrobot in der neutralen Zone mit einem harten Check.

5. Als Austin aus der Kühlbox eilt, hat er plötzlich freie Bahn. Nach kurzer Vorhandfinte kommt der Rückhandschuss halbhoch, aber Garteig rettet stark mit der Stockhand.

4. Sill blockt gegen Edwards! Der Ex-Kölner zieht aus der Mitte ab, doch scheitert am Block seines Gegenspielers.

3. 90 Sekunden mit fünf gegen drei für die Panther. Eine Riesenchance gleich zu Beginn.

3. Landon Ferraro Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Landon Ferraro (Kölner Haie)

Na klar. Drei von drei. Ferraro checkt Wagner mit dem Gesicht voran an die Bande.

2. Brady Austin Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Brady Austin (Kölner Haie)

Jede Minute eine Strafe! Austin behindert McGinn beim eigenen Aufbau. Weil die Scheibe ganz woanders ist, wird er für Behinderung auf die Strafbank geschickt.

1. Brian Gibbons Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Brian Gibbons (ERC Ingolstadt)

Kammerer ist schon so gut wie durch und zieht auch gefährlich ab. Dabei stört Gibbons mit dem Stock, den er zu hoch hebt. Keine 30 Sekunden vorbei und das erste Powerplay läuft.

1. Spielbeginn Und los geht´s!

Im Tor der Schanzer legt Michael Garteig los. Den KEC-Kasten soll Mirko Pantkowski sauber halten.

Na dann: Das dürfte wohl eine knappe Sache zwischen den beiden Playoff-Aspiranten werden. Oder gewinnt doch wieder das Heimteam? Wie auch immer – beide Kontrahenten stehen in den Startlöchern, dann mal los!

Und bei den Haien trifft gerade einer nach Belieben, den sie in Ingolstadt nur zu gut kennen: Louis-Marc Aubry. Der Ex-Panther trifft heute erstmals auf sein altes Team und wird seinen Lauf ausbauen wollen. Neun Punkte nach neun Spielen: eine Top-Quote. In Maxi Kammerer, Andreas Thuresson, Jon Matsumoto oder Nick Bailen sitzen da aber noch ein paar mehr auf der Bank, die wissen, wie es läuft.

Wenn Feser also fehlt, wer sorgt dann in Ingolstadt für die Tore? Der angesprochene Höfflin glänzt bisher mit überragender Übersicht – sieben seiner acht Punkte sind Assists. Außerdem gibt es ja noch Frederik Storm, der bereits sechs Punkte sammeln konnte. Der muss nun aber ohne seinen kongenialen Sturmpartner Feser auskommen.

Beide Teams müssen noch mit den Nachwehen vom letzten Wochenende leben. Denn sowohl Ingolstadt als auch Köln müssen auf einen Leistungsträger verzichten. Die Gründe: Sperren. Justin Feser, hinter Mirko Höfflin mit den meisten Scorerpunkten für die Gastgeber, ist wegen eines Stockschlages für drei Spiele suspendiert worden. Kapitän Moritz Müller auf Kölner Seite wird zwei Spiele aufgrund eines Cross-Checks gegen den Kopf fehlen.

Doch die Panther können sich bisher auf die eigenen Fans verlassen: Aus vier Heimspielen holten die Oberbayern drei Siege. Ihre Heimstärke ist ein klares Plus im direkten Vergleich. Vor allem, wenn die Haie zu Gast sind. Zuhause eine Macht, und sonst? Nicht viel zu holen. Auf fremden Eis gab es erst einen Sieg für den KEC. Das ist mindestens mal ausbaufähig.

Da sieht die Bilanz der Gäste schon besser aus: Aus den letzten drei Spielen konnten die Haie zwei deutliche Siege einfahren. Zuletzt mussten die Straubing Tigers dran glauben, als es im Haifischbecken der Lanxess Arena ein saftiges 7:2 zugunsten der Hausherren gab. Die Punkteausbeute der Rheinländer bedeutet Platz acht im Tableau.

Der ERC konnte sich in acht Spielen bislang 13 Punkte schnappen und ist damit ordentlich in die neue Spielzeit gestartet. Das beschert den Bayern momentan Platz fünf. Zuletzt mussten die Ingolstädter jedoch zwei Niederlagen gegen Berlin und Düsseldorf schlucken.