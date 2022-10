40. Drittelfazit:

Der Mittelabschnitt gestaltete sich deutlich zerfahrener. Die DEG investierte deutlich mehr und belohnte sich kurz vor der Drittelpause mit dem potenten Anschlusstreffer von Daniel Fischbuch. Der zweite Saisonsieg der Eisbären ist noch lange nicht in trockenen Tüchern!

40. Ende 2. Drittel

40. Die Eisbären schaffen es mit beiden Reihen in die Formation, kommen aber nicht zu Abschlüssen. Die DEG bleibt in Unterzahl in dieser Saison makellos.

39. Luca Zitterbart Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG)

Nun muss Luca Zitterbart einen Fehler am eigenen Slot ausbügeln, es gibt die erste Strafzeit der Partie.

38. Es ist im Mittelabschnitt teilweise ein Fehlerfestival. Die Eisbären verlieren im Aufbau die Scheibe, doch auch Düsseldorf kann mit dem vielen Platz auf dem Eis aufgrund eines miesen Zuspiels nicht viel anfangen.

37. Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 3:2 durch Daniel Fischbuch

Alles wieder offen! Wieder ist es die Fischbuch-Reihe, die für Gefahr sorgt. Die DEG schafft es in die Formation und setzt den ehemaligen Eisbären in Szene, der von links einen wuchtigen One-timer über die Schulter von Tobias Ančička in das lange Eck setzt. Was für ein Pfund!

36. Die Eisbären versuchen es über die Außenbahnen. Erst zieht der aufgerückte Julian Melchiori aus spitzem Winkel ab, auf der Gegenseite kann Matt White den Düsseldorfer Goalie im Dribbling nicht überwinden.

34. Getümmel zwischen den Bullykreisen. Jonas Müller wird zum Abschluss eingeladen, es kann aber niemand mehr abfälschen. Berlin hält das Geschehen gerade wieder weiter vom eigenen Kasten weg.

32. Übrigens ist auch Justus Böttner ein Spieler der neuesten Generation. Der 20-Jährige ist von den Black Dragons Erfurt aus der Oberliga ausgeliehen.

31. Beide Teams leisten sich gerade zu viele Fehler. Justus Böttner kann die Scheibe als letzter Mann nicht entscheidend abschirmen. Hördler-Junior Eric sticht dazwischen und zwingt Hendrik Hane zur nächsten Parade.

30. Mittlerweile ist Feuer drin. Fischbuch hätte bei seiner Chance eben gerne die erste Strafe der Partie wegen Hakens gesehen.

29. Leichtfertiger Scheibenverlust nun auch auf der anderen Seite! Daniel Fischbuch taucht frei vor Tobias Ančička auf, doch auch der ist auf der Hut. Damit geht es ins Powerbreak.

28. Nun verliert Cedric Schiemenz allerdings tatsächlich als letzter Mann die Scheibe! Marcel Noebels kann daraus kein Kapital schlagen, bleibt im Eins-gegen-Eins am heute bestens aufgelegten Hendrik Hane hängen.

26. Die Gäste erspielen sich gerade ein klares spielerisches Übergewicht, Berlin lauert auf Gegenangriffe.

25. Düsseldorf läuft weiter an! Bernhard Ebner wartet lange am linken Eck und schafft es so, Tobias Ančička aus der Komfortzone zu locken. Allerdings bekommen die Mitspieler im Slot den Schläger nicht entscheidend rein.

24. Das Spiel steht gerade ein wenig auf Messers Schneide. Der nächste Treffer wird sehr wichtig sein.

23. Die DEG geht zu Beginn viel Risiko. Bei einer Drei-gegen-Zwei-Situation legt Tobias Eder die Scheibe aber in den Rückraum zu einem nicht vorhandenden Mitspieler, das hätte fast die nächste Kontergelegenheit für die Eisbären gegeben.

22. Um ein Haar verliert Daniel Fischbuch als letzter Mann das Spielgerät, er kann seinen Fehler aber selbst ausbügeln.

21. Der Mittelabschnitt läuft! Die Ausgangslage ist für die DEG natürlich gefährlich, die Rheinländer sollten nicht abreißen lassen.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Gelingt den Eisbären heute der Turnaround? Die DEG hält eigentlich gut mit, liefert keineswegs ein schlechtes Spiel ab. Auch Haukeland-Ersatz Hendrik Hane machte eigentlich einen guten Job. Doch die Eisbären scheinen langsam wieder zu ihrer Meisterform zu finden, setzten vor dem Kasten immer wieder entscheidend nach.

20. Ende 1. Drittel

20. Drei verschiedene Torschützen, drei verschiedene Assistgeber - die Eisbären funktionieren heute im Kollektiv.

19. Zach Boychuk Berlin Tor für Eisbären Berlin, 3:1 durch Zach Boychuk

Die ditte Reihe um Zach Boychuk baut wieder deutlich mehr Druck auf! Kevin Clark hat von hinter dem Tor die Übersicht für Boychuk, der sich im Rücken der Verteidiger davonstiehlt und mit einem strammen One-timer in das lange Eck Hendrik Hane keine Chance lässt!

17. Jetzt könnten es die Hauptstädter mal schnell spielen, die Feinabstimmung im gegnerischen Drittel stimmt allerdings oft nicht.

16. Aus einem Bully heraus kommt Frank Mauer von halblinks frei zum Abschluss! Hendrik Hane gleitet gedankenschnell die Linie entlang und macht so gerade noch den Winkel zu!

15. Zwei-gegen-Zwei-Situation für die DEG, Daniel Fischbuch wird auf links alledings klasse von seinem ehemaligen Teamkollegen Marco Nowak abgelaufen.

14. Der amtierende Meister bringt nun mehr Energie auf das Eis, holt sich immer wieder die zweiten Pucks.

12. Peter Regin Berlin Tor für Eisbären Berlin, 2:1 durch Peter Regin

Spiel gedreht! Jonas Müller bringt die Scheibe scharf von rechts rein. Im Getümmel behält Peter Regin die Übersicht und schiebt das Spielgerät aus spitzem Winkel in das verwaiste nahe Eck. Das erste DEL-Tor für den erfahrenen Dänen!

12. Die DEG lässt sich vom Ausgleichstreffer nicht beeindrucken, setzt weiter gefährliche Nadelstiche. Josef Eham lauert am Slot auf das Zuspiel, steht jedoch etwas ungünstig zum Puck.

11. Powerbreak! Die Startphase macht durchaus Lust auf mehr.

10. 107 Stundenkilometer werden vom Stadionsprecher durchgesagt. Die Geschwindigkeit hat der Puck schon mit dem klasse Melchiori-Zuspiel aufgenommen, Matt White fälschte ja nur noch leicht ab.

9. Matt White Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:1 durch Matt White

Die sofortige Antwort! Die Eisbären bauen ihren Angriff mal mit etwas mehr Ruhe auf. Julian Melchiori hat aus dem Rückraum die Übersicht für den am linken Eck lauernden Matt White, der nur noch die Kelle reinhalten muss!

7. Stephen MacAulay Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Stephen MacAulay

Nun wird der amtierende Meister allerdings kalt geduscht! Aus der eigenen Zone heraus baut die DEG den Angriff wunderbar auf. Stephen Harper legt von links für Stephen MacAulay quer, der Tobias Ančička am langen Eck überwindet.

6. Die bisher beste Möglichkeit in diesem Spiel! Die Eisbären nehmen über Manuel Wiederer Tempo auf. Hendrik Hane muss sowohl den Versuch des Deggendorfers als auch den Nachschuss von Marcel Barinka abwehren.

5. Dann können sich die Hauptstädter doch befreien, der Abschluss aus spitzem Winkel von Giovanni Fiore ist aber harmlos.

5. Guter Forecheck von Tobias Eder. Die Eisbären tun sich im Aufbau schwer.

3. Marco Nowak bekommt die erste Eiszeit. Für den langjährigen Düsseldorfer ist die Partie gegen seinen Ex-Verein natürlich eine ganz besondere.

2. Doch den schwungvolleren Start erwischen die Eisbären. Matt White spielt die Scheibe tief, vor dem Gehäuse von Hendrik Hane liegt das Spielgerät für kurze Zeit frei.

1. Und los! Das erste Bully geht an die gelb-rot gekleideten Gäste.

1. Spielbeginn

Die Stimmung in der Hauptstadt ist trotz der angespannten Tabellenlage hervorragend. Man freut sich auf das Traditionsduell!

Die kompletten Starting Six: Für die Eisbären beginnen Tobias Ančička, Morgan Ellis, Julian Melchiori, Kevin Clark, Marcel Noebels und Zach Boychuk. Die DEG startet neben Hane mit Joonas Järvinen, Luca Zitterbart, Stephen Harper, Daniel Fischbuch und Stephen MacAulay.

Nach sechs Spieltagen ist die DEG zudem das einzige Team der Liga, das in eigener Unterzahl noch keinen Treffer kassiert hat. Man darf gespannt sein, ob die Serie auch unter Hendrik Hane anhält - das Eigengewächs erhält nach starken Leistungen beim Kooperationspartner aus Krefeld im DEG-Kasten heute den Vorzug vor Henrik Haukeland.

Zwar ist die neue Saison noch jung, dennoch stehen die Eisbären schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Mit der DEG wartet nun ausgerechnet eine Art Angstgegner - von den letzten vier Aufeinandertreffen konnten die Rheinländer drei für sich entscheiden. Ein Overtime-Krimi am 27. Spieltag der Vorsaison blieb dabei besonders in Erinnerung, Brendan O'Donnell erzielte in der Verlängerung das entscheidende 7:6.

Die DEG setzte ihren Höhenflug am Freitag hingegen mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Roosters fort. Von den ersten fünf Saisonspielen gewannen die Rheinländer vier. Die tolle Serie ist umso erstaunlicher, da mit Brendan O’Donnell, Kyle Cumiskey, Victor Svensson und Niklas Heinzinger einige Leistungsträger verletzt fehlen.

Nicht lange ist es her, da war die Mercedes-Benz Arena noch eine Festbühne. Bei der Basketball-EM verzauberte die deutsche Nationalmannschaft die Massen, zog erst im Halbfinale gegen Spanien den Kürzeren. Seit die Eisbären hier in ihre neue Saison starteten, gibt es hingegen weniger zu lachen. Vor allem die 2:4-Heimniederlage im Klassiker gegen Mannheim am Freitag war ein herber Dämpfer.