9. Die nächste gute Möglichkeit! Rhett Rakhshani hält die Scheibe hinter dem Kölner Tor und steckt dann durch auf Spencer Machacek. Der Kanadier ist zwei Meter vor Mirko Pantkowski völlig frei und jagt diesem den Puck voll auf den Brustpanzer. Da war mehr drin!

7. Wolfsburg sucht nach einer Antwort und entwickelt nun deutlich mehr Zug zum Tor. Die Grizzlys setzen auch aggressiv nach und gewinnen zunehmend die Oberhand. Abschlüsse von Mingoia, Rakhshani und Morley finden aber noch nicht ins Ziel.

5. Matsumoto feiert damit ein erfolgreiches Jubliläum, denn er bestreitet heute sein 150. Spiel für die Haie. Zwei Treffer und zwei Assists hat der 35-Jährige in dieser Saison schon auf dem Konto.

4. Jon Matsumoto Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Jon Matsumoto

Und dann klingelt es auch schon! Jon Matsumoto bringt die Hausherren in Führung. Der Deutsch-Kanadier bekommt die Scheibe im hohen Slot zugesteckt, schlägt vor Pogge noch einen Haken und lupft die Scheibe über dessen Schoner unters Dach. Stark gemacht, aber da war Wolfsburgs Goalie auch ganz schön früh unten.

4. Jetzt aber! Nach einem feinen Diagonalpass quer durch den Slot taucht Janik Möser links vor Mirko Pantkowski auf. Seinen Schlagschuss aufs kurze Eck entschärft der Kölner Goalie sicher.

3. Es geht relativ gemütlich los in der Lanxess-Arena. Die ersten Minuten kommen ohne nennenswerte Chancen und Checks aus. Es scheint fast so als würden sich hier alle erstmal ein bisschen aufwärmen wollen, bevor es richtig los geht.

1. Auf geht's! Im Tor der Hausherren beginnt erneut Mirko Pantkowski. Bei den Gästen setzt Mike Stewart überraschend nicht auf Dustin Strahlmeier und schickt erstmals den Ex-Kölner Justin Pogge aufs Eis.

1. Spielbeginn

In der vergangenen Saison waren die Partien zwischen Köln und Wolfsburg immer eng. Drei von vier Spielen wurden erst in der Overtime oder im Penaltyschießen entschieden. Dabei behielt immer die Heimmannschaft die Oberhand. Vor anderthalb Jahren konnte Wolfsburg zuletzt in Köln gewinnen.

Die Gäste aus Wolfsburg haben sich den Start in die neue Spielzeit ganz anders vorgestellt. Gegen Aufsteiger Frankfurt kassierten die Grizzlys nach einer 2:0-Führung fünf Tore am Stück und unterlagen mit 2:5. "Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten", stellte Headcoach Mike Stewart anschließend klar und forderte von seinem Team eine Leistungssteigerung. "Wir dürfen uns gegen Köln nichts erlauben und müssen unsere Fehler auf ein Minimum reduzieren. Wenn wir alles reinwerfen und unsere Leistung abrufen, geben wir uns eine Chance auf Punkte", so Stewart.

Die große Euphorie nach dem erfolgreichen 6:3-Start gegen den Vorjahresfinalisten München war in der Domstadt schnell wieder dahin. In Augsburg unterlagen die Haie am Sonntag klar mit 2:5, vor allem, weil sie aus ihrem Chancenplus nichts Zählbares machen konnten. Louis-Marc Aubry versuchte anschließend, das Positive herauszuziehen. "Wir haben uns in Augsburg schwergetan. Es ist aber noch früh genug in der Saison, um aus den ein oder anderen Situationen zu lernen", so der Kölner Angreifer, der für heute Besserung versprach: "Wir wollen wieder unser bestes Eishockey spielen, Punkte holen und die Fans in der Lanxess Arena begeistern."