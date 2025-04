20. Ende 1. Drittel

20. Noch kommt das Kölner Powerplay nicht richtig in Fahrt. Die Gäste verteidigen das gut, befreien sich regelmäßig, nehmen viel Zeit von der Uhr.

19. Mathew Bodie Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Mathew Bodie (ERC Ingolstadt)

Erstmals öffnet sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Mathew Bodie nach einem beinstellen an der Bande gegen Maximilian Kammerer einfinden.

18. Josh Currie sorgt für den nächsten Torabschluss. Natürlich versuchen die Domstädter jetzt verstärkt, die Scheiben zum Tor zu bringen. Das Ding aber fliegt an der Kiste vorbei.

16. Natürlich verspüren die Haie Rückenwind und wollen nachsetzen. Adam Almquist bringt den Puck zum Tor. Christian Heljanko ist auf dem Posten.

15. Moritz Müller Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Moritz Müller

Rechts in der Angriffszone führt Moritz Müller den Puck, findet keine Anspielstation und fährt hinter dem Tor herum. Dann bringt der Kapitän das Spielgerät vor den Kasten. Dort lauert Justin Schütz. Doch es ist Ingolstadts Morgan Ellis, der das Hartgummi mit dem Schlittschuh ins eigene Tor lenkt. Müller erzielt sein zweites Playoff-Tor der Saison.

15. Schnell schalten die Panther um. Und auch Mathew Bodie fackelt links im Angriffsdrittel nicht lange, bringt die Scheibe zum Tor. Bei guter Sicht packt Július Hudáček zu.

14. Köln patzt im Spielaufbau in der eigenen Zone. So kommt Ingolstadts Alex Breton innen am linken Bullykreis völlig frei zum Schuss, bringt diesen aber nicht an Július Hudáček vorbei.

13. Auf der Gegenseite marschiert Wojciech Stachowiak in Richtung des linken Bullykreises, bringt dann einen Handgelenkschuss an. Der würde das kurze Ecke verfehlen. Zur Sicherheit greift Július Hudáček aber zu.

11. Umgehend versuchen die Haie, eine Reaktion zu zeigen. Louis-Marc Aubry scheitert allerdings an Christian Heljanko.

10. Wayne Simpson Ingolstadt Tor für den ERC Ingolstadt, 0:2 durch Wayne Simpson

Kenny Agostino spaziert durch den hohen Slot zum Tor, wird nicht angegriffen. Einzig Július Hudáček wehrt sich noch. Doch keiner seiner Verteidiger hilft. Im rechten Bullykreis spielt Wojciech Stachowiak den Querpass. Am linken Pfosten steht Wayne Simpson ganz frei, wischt im ersten Versuch sogar noch über die Scheibe. Im zweiten Anlauf ist das Ding drin. Auch für den US-Amerikaner bedeutet das den sechsten Playoff-Treffer in dieser Saison.

9. Von links draußen feuert Justin Schütz. Christian Heljanko pariert, kann die Sache aber nicht abschließend bereinigen. Das bringt Alexandre Grenier ins Spiel. Für den aber gestaltet sich der Winkel rechts neben der Kiste ungünstig. Zudem erwischt der Kanadier den Puck mit der Rückhand nicht richtig.

7. Austen Keating Ingolstadt Tor für den ERC Ingolstadt, 0:1 durch Austen Keating

Mit Tempo dringt Riley Sheen in die Angriffszone ein, bleibt zunächst hängen. Der Puck aber springt zu Myles Powell. Kurz darauf bringt Philipp Preto links an der Bande einen Handgelenkschuss an. Austen Keating befindet sich genau in der Schussbahn, nimmt Július Hudáček und fälscht zudem gewinnbringend ab. Keating trifft zum sechsten Mal während dieser Playoffs.

6. Aus zentraler Position zieht Morgan Ellis ab. Bei guter Sicht macht Július Hudáček die Scheibe problemlos fest.

4. Nun entwickelt sich eine erste gute Kölner Phase. Die Rheinländer sind ausgiebig an der Scheibe, zeigen sich häufig in der Angriffszone. Josh Currie zwingt Christian Heljanko zum Eingreifen.

3. Für den ersten Kölner Schuss zeichnet Maximilian Glötzl rechts von der blauen Linie verantwortlich. Das abgefälschte Spielgerät steigt hoch auf, das gibt die nächste Unterbrechung.

2. Nach dem folgenden Bully der Gäste ist Hudáček abermals gefordert, reißt die Stockhand beim Schuss von Abbott Girduckis hoch. Kurz darauf hoppelt der Puck rechts an die Torumrandung knapp und am Kasten vorbei.

1. Nach nervösem Beginn und vielen Unterbrechungen sorgt Myles Powell jetzt aus dem linken Bullykreis für den ersten Torschuss. Július Hudáček ist auf der Hut, packt den Fanghandschuh auf die Scheibe.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Martin Frano und André Schrader sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Patrick Laguzov und Jan-Philipp Priebsch zur Hand. Die Lanxess Arena ist mit 18.600 Zuschauern ausverkauft.

Aufseiten der Gäste hütet erneut Christian Heljanko das Tor. Namentlich ändert Marc French im Ingolstädter Lineup nichts, einzig Austen Keating und Daniel Schmölz tauschen ihre Plätze in den Sturmreihen.

Beim KEC kann Louis-Marc Aubry nach knapp einmonatiger Verletzungspause wieder mitwirken. Dafür jedoch fällt mit Otso Rantakari ein wichtiger Abwehrspieler aus. Somit hat Kari Jalonen heute lediglich sechs Verteidiger im Kölner Lineup. Die übrigen Namen sind bekannt von der letzten Partie. Zwischen den Pfosten steht somit wieder Július Hudáček.

In der Best-of-seven-Serie führen die Haie mit 3:2, haben heute also ihren zweiten Matchpuck und wollen den vor heimischem Publikum natürlich unbedingt nutzen. Doch nach dem bisherigen Verlauf dieser Halbfinalspiele ist die Sache völlig offen. Zunächst schienen die Ingolstädter beim 7:0-Heimsieg zum Auftakt all ihr Pulver verschossen zu haben. In den folgenden drei Partien blieb die Effizienz der Schanzer völlig auf der Strecke, zwischenzeitlich trafen die Oberbayern zwei Stunden lang nicht ins Tor. Entsprechend setzte es Niederlagen – 2:5 in Köln, 0:2 zu Hause und 1:2 in der Domstadt. Am Freitag bekamen die Panther daheim gerade noch die Kurve, siegten mit 3:0, wendeten das Aus ab und erzwangen das heutige Spiel sechs.