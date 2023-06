Plötzlich leisten sich die Bonner wieder einen Ballverlust nach dem anderen, Prentiss Hubb bringt Ludwigsburg mit dem nächsten Fastbreak wieder in Führung! Eine Minute noch auf der Uhr, Tuomas Iisalo bittet seine Schützlinge zu sich.

Diesmal setzt Cherry zum Dreier an, spielt aber unfreiwillig den Pass. Miller reißt die Arme hoch und tippt die Kugel die letzten Zentimeter hinein.

Will Cherry befindet sich auf dem Weg zu einfachen Fastbreak-Punkten, doch er spürt Michael Kessens im Rücken und legt noch einmal quer! Der Pass wird abgefangen, die Riesen haben ihren offensiven Flow wieder verloren.

Nach einem technischen Foul von Justin Johnson darf Bonn gleich dreimal an die Freiwurflinie. Bislang waren die Versuche aus dem Stand die wohl größte Schwäche der Magentafarbenen, nun sind sie aber dreifach erfolgreich.

In den engen Momenten kann Bonn bisher immer noch einen Zahn zulegen. Diesmal trifft Deane Williams von außen.

Der nächste Ballverlust der Baskets, diesmal zieht Javontae Hawkins zu übereifrig in die Mitte.

Die ersten Punkte für die Riesen seit langem! Polas Bartolo legt die Kugel rein, humpelt danach aber zurück in die eigene Spielfeldhälfte.

Die Unparteiischen schauen sich die Szene natürlich doppelt und dreifach an. Doch sie kommen zum gleichen Schluss, es liegt kein Unsportliches Foul vor.

Javontae Hawkins fällt im Zweikampf spektakulär über die eigene Achse, kann sich aber geschickt abrollen und so Schlimmeres verhindern. Involviert ist: Ausgerechnet Yorman Polas Bartolo, der im Vorfeld schon im Fokus stand. Absicht ist ihm aber auch in dieser Szene nicht zu unterstellen.

Josh King nimmt nach dem Tip-in von Leon Kratzer die erste Auszeit in der Begegnung.

Erst verliert Leon Kratzer den Ball an Yorman Polas Bartolo, dann holt sich dieser das Spielgerät vom Center zurück. Auch das zweite Viertel beginnt zerfahren.

Plötzlich eine ganz hektische Sequenz mit überhasteten Dreierversuchen auf beiden Seiten! Selbst TJ Shorts tritt inmitten des Chaos mit zwei Fehlzuspielen in Erscheinung.

Jetzt aber Javontae Hawkins aus dem linken Eck! Da ging es in der Entstehung mal schneller.

Bonn findet gerade nicht in den offensiven Flow, kann nur von der Freiwurflinie ein wenig verkürzen.

Erneut Cherry von außen! Aus dem Stand hebt er die Kugel über den Gegenspieler hinweg. Der 32-jährige Kalifornier reißt das Spiel in diesen Minuten an sich.

Will Cherry bringt Ludwigsburg mit einem weiten Dreier erstmals in Führung!

Die Riesen schaffen es gut, Bonn die Zeit von der Wurfuhr zu nehmen. Das hat man bei den Baskets in dieser Saison schon deutlich flüssiger gesehen.

Leon Kratzer ist in der Anfangsphase in so manches Duell involviert. Ihm vorzuwerfen, er würde seine Gegenspieler absichtlich verletzen, wäre aber übertrieben.