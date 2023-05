14. Kuriose Situation: Yebo gehen im Tempospiel die Passstationen aus, deshalb unterläuft ihm zum einen ein Schrittfehler, zum anderen war es in der Not dann auch ein Rückpass in die eigene Hälfte.

13. TJ Shorts geht voran und übernimmt viel Verantwortung: Immer wieder setzt er seine Mitspieler stark in Szene oder sucht mit Drives in die Box selbst den Abschluss.

12. Das Pick and Roll mit Richter funktioniert, dieser kann sich in der Box rustikal behaupten und legt den Ball über den Ring.

11. Zu Beginn des zweiten Viertels bleiben beide Mannschaften weiter abtastend, gehen nicht das letzte Risiko. Überzeugende Abwehrreihen zwingen die Offense immer wieder zu leichten Fehlpässen.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Zu Beginn zeigen sich beide Teams zurückhaltend, sind sehr auf ihre Defensive bedacht. Nur langsam kommt die Partie ins Rollen, ist aber von überlegten Spielzügen und guter Abwehrarbeit geprägt. Die Bonner versuchen der Partie ihren Stempel aufzudrücken, doch Chemnitz leistet aufopferungsvollen Widerstand.

10. Ende 1. Viertel

10. Sušinskas verwandelt den nächsten Wurf von der Drei-Punkte-Linie und verkürzt nochmal.

10. Bisher zeigen sich die Teams bei den Freiwürfen als treffsicher. Beide haben die Mannschaftsfoulgrenze schon erreicht, doch die Trefferquoten (7/7 und 9/10)können sich sehen lassen.

9. Interessant sind die zwei verschiedenen Defensiv-Strategien, Manndeckung gegen Raumdeckung. Bisher scheinen die Bundesstädter die besseren Lösungen zu finden, vor allem aus der Distanz oder mit Drives in die Box.

8. Die Bonner bauen ihren Vorsprung aus. Hawkins trifft für Drei, das war wirklich gut heraus gespielt.

7. Collin Malcolm setzt den nächsten starken Drive und wird dafür mit zwei Punkten und einem Freiwurf belohnt.

6. Wieder ist es Williams, der sich den Offensivrebound nach einem Dreier-versuch von TJ Shorts sichert und doppelt punkten kann. Damit können sich die Gastgeber erstmals etwas absetzen, Gästecoach Pastore bittet deshalb zur Auszeit.

5. Deane Williams netzt den ersten Dreier des Abends! Mit der Shortclock findet sein Wurf nahe der Baseline sein Ziel.

4. Bisher kommen die Telekom Baskets noch nicht so zu ihrem gewohnten Tempospiel, das ist bisher ein signifikanter Unterschied zum ersten Aufeinandertreffen.

4. Stark! Weidemann behält gegen drei Gegenspieler die Kontrolle und tippt den Ball noch in den Korb. Zusätzlich gibts noch einen Freiwurf, den er sicher verwandelt.

3. Die Bonner leisten sich im Aufbauspiel einen leichten Ballverlust, Richter bestraft das konsequent und legt den Ball zur Chemnitzer Führung rein.

2. Vorne unterläuft TJ Shorts ein Offensivfoul, hinten bügelt Leon Kratzer den Fauxpas wieder aus und spielt den Ball beim Pick and Roll raus.

1. Die erste Aktion gehört den Hausherren: Sie machen den Ball schnell, dann zieht Delany Richtung Korb, wird gefoult und bekommt die ersten beiden Freiwürfe zugesprochen.

1. Los geht’s – Das Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und den NINERS Chemnitz ist eröffnet.

1. Spielbeginn

Mit einigen Momenten der Verspätung startet die Partie gleich, Grund sind organisatorische Probleme.

Trotzdem könnte auch die Belastung eine entscheidende Rolle für den Ausgang dieses Duells spielen. Während sich die Gäste an den sehr eng getakteten Spielrhythmus gewöhnen müssen, wird es für die Hausherren gegebenenfalls zu einer Kraftfrage, spielten sie noch vor fünf Tagen das Champions-League-Finale gegen Jerusalem und vor zwei Tagen den Playoff-Auftakt gegen jene Chemnitzer.

Bisher gelang es in dieser Saison keiner Mannschaft die Festung in Bonn einzunehmen. Seit 18 Heimspielen sind die Bundesstädter ungeschlagen, auch die bisherigen drei Vergleiche in dieser Spielzeit, reguläre Saison und Playoffs, gingen an die Baskets. Nichtsdestotrotz wäre für die Sachsen heute ein guter Zeitpunkt wieder in die Erfolgsspur zu finden, um in Spiel drei nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

Genau diese Ausgangslage wurde auch im ersten Aufeinandertreffen dieser Playoff-Serie deutlich: Mit leichten Startschwierigkeiten wurden die Bonner ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen am Ende souverän mit 94:63 den ersten Vergleich. Die Chemnitzer zeigten sich zwar engagiert, doch insbesondere die Dreierquote sorgte vor zwei Tagen für einen Sieg der Gastgeber.

Die Baskets waren Erster in der regulären Season, derzeit spielen sie unter Trainer Tuomas Iisalo groß auf und haben ernsthafte Ambitionen den Favoriten aus München und Berlin den Titel streitig zu machen. Gerade für ALBA dürfte es in diesem Jahr kein leichtes Unterfangen werden den Titel erneut zu verteidigen. Die NINERS hingegen gehen als klarer Außenseiter in die Post-Season, wobei das Erreichen des Viertelfinals durchaus schon als Erfolg zu werten ist.