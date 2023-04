8. Sebastian Herrera hat heute eine besonders kurze Zündschnur. Sobald er etwas Platz hat, wird ohne zu fackeln abgedrückt. Nur von Erfolg ist das Ganze noch nicht gekrönt, denn er steht bei 0/3 von Downtown.

7. Jonas Mattisseck verwandelt einen wichtigen Dreier für die Gäste. Bisher ist das Spiel neben der hohen Intensität und der Energie vor allem auch durch viele Fehlwürfe geprägt.

5. Das Heimteam will unbedingt, das ist in den ersten Minuten zu sehen. Viele Hustle-Plays unterstützen diese These.

4. Alba Berlin zeigt ein aus den letzten Spielen bekanntes Gesicht. Schon der dritte Turnover in den ersten vier Minuten. Und auch unter dem defensiven Brett agieren sie nicht entschlossen.

3. Und Kratzer lässt es wieder krachen! Unter dem Korb verzögert er kurz, lässt seinen Gegenspieler ins Leere springen und hat so leichtes Spiel in den freien Korb zu stopfen.

1. Leon Kratzer bringt die Männer im magentafarbenen Trikot mit einem krachenden Putback-Dunk in Führung!

1. Spielbeginn

Die Berliner wollen sich auf jeden Fall den ersten Platz sichern. Dies hat auch mit dem darauffolgenden Programm in den Playoffs zu tun. "Natürlich will keiner im Halbfinale gegen Bayern spielen", äußerte sich Berlins Geschäftsführer Marco Baldi zu der Bedeutung dieses Spiels. Berlins Coach Israel Gonzalez ist voll des Lobes über den heutigen Gegner: "Bonn ist das beste Team dieser Saison“.

Freunde des offensiven Basketballs dürften in diesem Spiel auf ihre Kosten kommen. Mit jeweils etwa 89 Punkten pro Spiel stellen beide Teams einen der besten Angriffe in der BBL. Dazu kommen gute Quoten aus dem Feld und dem Dreierbereich. Ein Spektakel ist somit eigentlich schon vorprogrammiert.

Beide Teams gestalteten ihr letztes Spiel in der BBL aus ihrer Sicht positiv. Die Telekom Baskets Bonn gewannen auswärts gegen die MLP Academics aus Heidelberg mit 91:74, taten sich dabei aber durchaus lange Zeit im spiel schwer. Alba dagegen war gegen die Rostocker Seawolves mit 104:79 erfolgreich, auch wenn die Männer von der Ostsee durch ihre überragende Dreierquote in Halbzeit Eins noch mithalten konnten. Trotzdem konnten sie Spieler wie Sikma und Lô komplett schonen und einige Starter bereits früh im Spiel auf der Bank Platz nehmen lassen. Diese Pausen könnten den Hausherren von großem Vorteil sein.

Die Hauptstädter grüßen vom Platz an der Sonne. Um dies zu ändern wäre der erste Schritt für die Gäste dieses Spiel zu gewinnen. Um alles in der eigenen Hand zu haben, müssen sie mit einer Differenz von mehr als sechs Punkten siegen. Denn so würden sie den direkten Vergleich für sich entscheiden und bei gleicher Bilanz vor den Albatrossen landen.

Endlich ist es soweit und der Spitzenreiter muss gegen seinen Verfolger antreten! Und der Verfolger kann durchaus selbstbewusst sein, denn die Bonner sind das einzige Team in der BBL, welches vor eigenem Publikum noch nicht verloren hat. In Zahlen sieht das ganze so aus: 14 Siegen in Folge steht keine einzige Niederlage gegenüber. Der Blick auf die Historie zwischen den beiden Vereinen kann ihnen noch mehr zusätzliche Motivation geben. Bereits viermal trafen die beiden in Finalserien aufeinander, 57 der 82 Partien konnten die Berliner für sich entscheiden und auch im Hinspiel zogen die Baskets mit 76:81 den Kürzeren.