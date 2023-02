"Oh wie ist das schön", so klingt es von den Rängen. Die verkleideten Fans im Telekom-Dome feiern ihre Helden lautstark und völlig zu Recht. Es ist alles angerichtet für die folgende Karnevalsparty!

Viertelfazit: Nach einer überragenden ersten Hälfte haben die Telekom Baskets Bonn ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und den MBC im dritten Viertel mitspielen lassen. Die Gäste konnten den Abschnitt gar mit einem Punkt gewinnen, liegen aber weiterhin hoffnungslos zurück. In der Offensive konnten die Wölfe jetzt hin und wieder mal ihre Klasse zeigen, defensiv bleibt es ein katastrophaler Auftritt. Zehn Minuten haben wir noch in diesem Karnevalsspiel im Bonner Dome. Gibt es noch ein paar Highlights für die 6.000 verkleideten Fans?

Nachdem die Baskets in die ersten beiden Viertel jeweils mit 8:0 gestartet waren, macht Martin Breunig diesmal schon bei 7:0 die ersten Punkte für den MBC. Es geht also aufwärts bei den Gästen.

Fazit: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet im Telekom-Dome erstmals wieder das berühmte Karnevalsspiel der Baskets statt. Und dafür hat sich die Mannschaft von Tuomas Iisalo was ganz besonderes einfallen lassen. Nach denkwürdigen 20 Minuten führt der Tabellenzweite der BBL gegen hoffnungslos überforderte Gäste mit 56:20! Die Bonner spielen einen traumhaften Basketball, dominieren in jeder Hinsicht und verzücken das Publikum mit spektakulären Dunks und Alley-Oops. Zudem fanden über 50% der Dreier ins Ziel. Malcolm und Herrera waren mit je zwölf Punkten die besten Werfer der erste Hälfte. Bis gleich!

Am Ende des nächsten schwachen MBC-Angriffs muss Tremmell Darden einen langen Dreier nehmen und kriegt den Ball gerade so an den Ring. Tyson Ward legt die nächsten Bonner Punkte nach.

Djordje Pantelic vertritt an der Seitenlinie heute den kurzfristig erkrankten Igor Jovović. Und der Co-Trainer der Gäste muss schon ziemlich früh mit der ersten Auszeit reagieren, weil sein Team hier überhaupt nicht in der Partie ist.

Die Bonner zeigen sofort, warum sie in dieser Saison das beste Defensivteam der Liga sind und lassen drei Minuten lange keinen einzigen Punkt zu. Vorne läuft Sebastian Herrera früh heiß und schickt zwei Dreier in Folge durch die Reuse.

In einer wilden ersten Minute geben sich Ballverluste und Fehlwürfe die Klinke in die Hand. Finn Delany macht dann mit einem energischen Drive die ersten Punkte der Partie klar.

Die Gäste haben zuletzt mit einem 98:83 gegen Würzburg den zweiten Sieg in Folge gefeiert und sich damit im Abstiegskampf ein bisschen Luft verschafft. Topscorer Kris Clyburn steuerte starke 25 Punkte bei. Mit Coach Igor Jovović und Martin Breunig kehren zwei Weißenfelser heute an ihre alte Wirkungsstätte zurück und wollen mit ihrem Team eine Überraschung schaffen.

Die Hausherren haben weiterhin einen fulminanten Lauf. Seit der Niederlage bei Alba Berlin Mitte Januar haben die Bonner schon wieder sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen und somit aus den letzten 18 Partien 17 Siege geholt. Zuletzt siegten die Baskets am Sonntag souverän mit 77:62 in Rostock. Bonn liegt damit weiter nur einen Punkt hinter Tabellenführer Berlin und will mit dem nächsten Heimsieg Druck auf die Albatrosse machen. Vor dem MBC hat man dabei in Bonn großen Respekt. "Es ist ein talentiertes Team, das gut gecoacht ist. Sie haben viel Offensiv-Power, daher müssen wir sehr fokussiert sein, um sie zu besiegen", so Herrera.