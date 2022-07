Zehnkampf Ordentlicher Start von Titelverteidiger Niklas Kaul Stand: 23.07.2022 19:25 Uhr

Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul geht bei der WM in Eugene nicht als Topfavorit an den Start. Nach den 100 m zum Auftakt belegt er nur Rang 20. Vorne liegt Damian Warner aus Kanada, bester Deutscher ist Leo Neugebauer auf Platz 15. Das Zehnkampf-Geschehen in Eugene im Überblick.

100 m: Olympiasieger Warner liegt vorne

Niklas Kaul lief am Samstag (23.07.2022) im Hayward Field bei kühlen Temperaturen zum Zehnkampf-Auftakt die 100 m in 11,22 Sekunden im Rahmen seiner Möglichkeiten - in Doha vor drei Jahren war er etwas langsamer gestartet, in Götzis in diesem Jahr etwas schneller. Nach der ersten Disziplin belegt der 24-Jährige, dessen starke Disziplinen erst am zweiten Tag kommen, mit 812 Punkten Rang 20. "Bei der ersten Disziplin wird das Event nicht gewonnen und nicht verloren", sagte Bundestrainer Christopher Hallmann im ZDF. Der Schnellste der drei Vorläufe war Olympiasieger Damian Warner aus Kanada (10,27 Sek.) - er führt das Klassement mit 1.030 Punkten an, der Franzose Kevin Mayer (10,62 Sek./947), seines Zeichens Weltrekordler, ist aktuell Sechster.

Bester Deutscher vor dem Weitsprung (ab 19.40 Uhr MESZ) ist WM-Debütant Leo Neugebauer (11,07 Sek./845). Kai Kazmirek (11,19 Sek./819) folgt auf Rang 19, Tim Nowak (11,43 Sek./767) ist 21.

Der Zeitplan des Zehnkampfs

Nach dem Weitsprung folgen am ersten Tag noch drei weitere Disziplinen: das Kugelstoßen (21.10 Uhr MESZ), der Hochsprung (Samstag, 1.10 Uhr MESZ) und die 400 m (3.55 Uhr MESZ).

Die Disziplinen des zweiten Tages: 110 m, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1.500 m.