Leverkusen: Olympia-Qualifikation in der Leichtathletik (2/2)

Sportschau. . 01:03:55 Std. . Verfügbar bis 27.06.2022. Das Erste.

In Leverkusen geht es in der Leichtathletik um die Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Sehen Sie hier den zweiten Teil der Übertragung.