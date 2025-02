Leichtathletik-DM in Dortmund Überraschung im Hochsprung - Stichling besiegt Onnen Stand: 22.02.2025 14:14 Uhr

Am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften im Leichtathletik stehen acht Entscheidungen an. Zu Beginn gab es im Hochsprung der Frauen einen Außenseiter- und im Dreisprung einen Favoritensieg. An dieser Stelle verpassen sie keinen Ausgang der Wettbewerbe am Samstag (22.02.2025) in Dortmund.

Die Titelkämpfe hatten am Freitag mit einem echten Paukenschlag begonnen. Yemisi Ogunleye wurde im Kugelstoßen nicht nur souverän Meisterin, die Olympiasiegerin stieß mit 20,27 Metern die zweitbeste Weite der Welt in diesem Jahr, vor allem aber so weit wie noch nie in ihrer Karriere. Am Samstag sind die Springer und Springerinnen sowie die Sprint-Spezialisten bei den Männern und Frauen im Fokus.

Dreisprung

Obwohl Jessie Maduka in diesem Jahr erst die drittbeste Dreispringerin in Deutschland war, ist sie als große Favoritin in den Wettkampf gegangen - und dort hat sie ihren Status eindrucksvoll bestätigt. Ihr erster Sprung über 13,80 Meter hätte bereits für den Titel gereicht, doch danach setzte die 28-Jährige noch einen drauf. Mit 14,04 Metern knackte sie die 14-Meter-Marke und ist nun die Nummer sechstbeste Athletin in dieser Saison weltweit.

Hinter Maduka wurde es richtig spannend, mit ihrem letzten Versuch rückte Sarah-Michelle Kudla noch mit 13,72 Meter auf den Silberrang vor, für Kira Wittmann (13,67 Meter) blieb deswegen nur noch Bronze.

Hochsprung

In Abwesenheit ihrer größten Konkurrentin Christina Honsel sprang Imke Onnen bis zur Höhe von 1,87 Meter überaus souverän. Als einzige überquerte sie die Latte jedes Mal mühelos - doch dann wurde sie bei 1,90 Metern überrascht. Bianca Stichling hatte zuvor 1,84 und 1,87 Meter erst im dritten Versuch gepackt, dann flog die 24-Jährige plötzlich auf Anhieb über jene Höhe - mit der sie ihre persönliche Bestleistung in der Halle um vier Zentimeter übertraf.

Onnen konterte nicht sofort, schaffte die 1,90 Meter erst im dritten Versuch und war plötzlich nur noch Zweite. Und dabei blieb es auch, die nächste Höhe von 1,93 Metern packte die klare Favoritin auf den Meistertitel nicht mehr - weil sie im letzten Versuch die Ferse nicht rechtzeitig hoch bekam. Das galt zwar auch für Stichling, durch ihren 1,90-Meter-Sprung im ersten Versuch durfte sie dennoch über die erste große Überraschung der nationalen Titelkämpfe in Dortmund jubeln. Bronze ging an Johanna Göring (1,84 Meter).