Der Jahrhundertsprung - Rosi Ackermann wird 70

Es ist mucksmäuschenstill an diesem 26. August 1977 im Berliner Olympiastadion. Beim "Internationalen Stadionfest" - dem Istaf hat sich die Cottbuser Hochspringerin Rosi Ackermann gerade zwei Meter auflegen lassen. Die junge Frau aus der DDR ist 1,73 Meter groß. Niemals zuvor hatte eine Frau auf der Welt diese Höhe in einem Wettkampf gemeistert. Und dennoch gelingt es ihr gleich im ersten Versuch.



"So wie ich damals gelandet bin, bin ich vor Freude gleich noch mal so hoch gesprungen auf der Matte, weil ich wusste, ich bin rübergekommen." Ackermann ist damit die erste Frau, die die magische Marke überspringt. "Realisiert habe ich diese Leistung erst viele Monate später", sagt Ackermann viele Jahre nach ihrem Triumph.

Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen

Rosi Ackermann springt 1977 in Berlin Weltrekord.

Übermannt von ihren Emotionen liegt Ackermann nach ihrem Jahrhundertsprung mit Tränen in den Augen auf der Matte. Umringt von dutzenden Fotographen und TV-Kameras. Weil es ihr unangenehm ist und als Schwäche ausgelegt werden könnte, läuft die damals 25-Jährige den Fotografen davon. Weit kommt sie aber nicht. "Nach einer halben Stadionrunde konnte ich aber nicht mehr. Hinter mir waren die Fotografen und vor mir die Zuschauer, die es nicht mehr auf den Sitzen hielt."

Kuriose Anekdote am Rande: Weil das DDR-Fernsehen an diesem Abend nicht mehr im Stadion ist, müssen die Bilder vom Jahrhundertsprung später für Westgeld eingekauft werden. Schließlich will man den DDR-Zuschauern diese Sensation nicht vorenthalten. Ackermann wird 1977 erst DDR-Sportlerin des Jahres, später auch noch Europas Sportlerin des Jahres. Zur Belohnung für ihren Erfolg verkürzt die Staatsführung die Wartezeit für ihren neuen Wartburg um knapp zwei Jahre. Statt 18 Jahre, musst Ackermann nur 16 auf ihr neues Auto warten.