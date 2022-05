Zehnkampf: Niklas Kaul startet in ein Jahr voller Höhepunkte

Wenn Niklas Kaul an die Heim-EM im Sommer denkt, fangen die Augen des Zehnkampf-Weltmeisters an zu leuchten. "Sportlich hat die WM natürlich einen höheren Wert. Aber das Highlight des Jahres ist München" , sagte Kaul vor seinem ersten Zehnkampf des Jahres am Wochenende in Ratingen (Livestream am Samstag und Sonntag auf sportschau.de): "Ich habe schon einmal eine Heim-EM erleben dürfen, 2018 in Berlin, das war mein bisher schönster Zehnkampf."