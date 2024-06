EM-Zehnkampf Solider Start von Titelverteidiger Kaul Stand: 10.06.2024 11:25 Uhr

Titelverteidiger Niklas Kaul ist bei der Leichtathletik-EM in Rom ordentlich in den Zehnkampf gestartet.

In 11,34 Sekunden blieb der Mainzer am Montagmorgen (10.06.2024) vier Hundertstel über seinem gesteckten Ziel. Ein solider Start für den 26-Jährigen, der in diesem Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf absolviert hat. Seine Stärken hat er am zweiten Tag, besonders im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m.

Der Weltmeister von 2019 peilt zwei Jahre nach EM-Gold in München im Olympiastadion von Rom die erfolgreiche Titelverteidigung an.

Manuel Eitel (Ulm) sprintete in 10,58 Sekunden zunächst auf Platz zwei der Gesamtwertung, Tim Nowak (Ulm) verbuchte 11,30, Felix Wolter (Gräfelfing) 10,76 Sekunden.

Weiter geht es am ersten Tag mit dem Weitsprung (11.05 Uhr) und dem Kugelstoßen (13.05 Uhr), bevor am Abend der Hochsprung (19.30 Uhr) und die 400 m (22.20 Uhr) folgen.

"Lust auf Angriff"

Nach dem deutschen Rekord von Leo Neugebauer in den USA wollen seine Zehnkampf-Kollegen um Titelverteidiger Kaul bei der EM für Topleistungen sorgen. "Alle vier EM-Starter sind gesund, in Form und haben Lust auf Angriff", sagte Zehnkampf-Bundestrainer Christopher Hallmann.

"Niklas und Manuel haben in diesem Jahr noch keinen Zehnkampf absolviert. In den Einzeldisziplinen waren ihre Leistungen ebenso wie im Training gut. Ich gehe davon aus, dass die körperliche Verfassung gut sein wird", so Hallmann.

Nowak hatte vor drei Wochen im Zehnkampf-Mekka Götzis mit Platz sechs und 8.282 Punkten für das bis dato beste deutsche Resultat im Mehrkampf gesorgt.

Bundestrainer traut Eitel Olympia-Ticket zu

Kaul mit seiner Leistung von 2023 und Neugebauer, der in der vergangenen Woche in Eugene mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbesserte, haben das Olympia-Ticket bereits sicher.

Hallmann: "Manuel hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest, vor allem mit einem starken zweiten Tag, bewiesen, dass er bei Meisterschaften Topleistungen abliefern kann. Deswegen traue ich ihm zu, den Sprung zu Olympia zu schaffen."