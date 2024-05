Leichtathletik-EM Lückenkemper, Weber und Mihambo - deutsches Team für Rom wächst Stand: 29.05.2024 14:42 Uhr

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat das deutsche Team für die am 7. Juni beginnennde EM weiter vergrößert. 100 Athletinnen und Athleten sind nun für Rom nominiert - darunter vier Titelverteidiger. Das DLV-Team könnte aber noch größer werden.

Am Mittwoch (19.05.2024) gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in seiner dritten Nominierungsrunde weitere Teammitglieder für die EM in der "Ewigen Stadt" vom 7. bis 12. Juni bekannt. Das DLV-Aufgebot umfasst nun 100 Athleten, 48 Frauen und 52 Männer. Womöglich wächst die Mannschaft aber noch weiter an, da über das "European Ranking" noch offene Quotenplätze noch zu vergeben sind. Vize-Europameister Tobias Potye (Hochsprung) musste seinen Start hingegen kurzfristig absagen.

Vier Titelverteidiger dabei

Angeführt wird die DLV-Mannschaft von vier Titelverteidigern: Niklas Kaul (USC Mainz, Zehnkampf), Julian Weber (USC Mainz; Speerwurf), Gina Lückenkemper (SCC Berlin; 100 m, 4x100 m) und Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen; 5.000 m) triumphierten vor zwei Jahren in München und sind auch in Rom deutsche Medaillenhoffnungen. Ebenso wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und die Hallen-Vize-Weltmeisterin im Kugelstoßen, Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim).

Mihambo will Schwung nehmen für "absoluten Höhepunkt" Paris

"Für mich ist es auf jeden Fall eine Meisterschaft, die ich sehr ernst nehme", sagte Mihambo über die Titelkämpfe in Rom. In Italien will die 30-Jährige weiter Schwung aufnehmen für die Olympischen Spiele in zwei Monaten. Denn in Paris soll dann "der absolute Höhepunkt gesetzt" werden, sagte Mihambo.

2022 in München hatten auch die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen sowie Richard Ringer (LC Rehlingen) im Marathon EM-Gold gewonnen. Ringer ist auch in Rom dabei, allerdings wird im Olympia-Jahr dort nur ein Halbmarathon gelaufen.