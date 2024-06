Dritter Wettkampftag in Rom Die EM-Höhepunkte heute Stand: 09.06.2024 00:21 Uhr

Tag drei der Leichtathletik-EM in Rom hat am Abend neun Titel-Entscheidungen zu bieten - unter anderem über 100 m und 3.000 m Hindernis bei den Frauen sowie im Hammerwurf der Männer. Schon früh wird es beim Halbmarathon spannend. Der dritte EM-Tag am Sonntag (09.06.2024) im Überblick.



Wir halten Sie ab 9.00 Uhr im Ersten und im Stream sowie im im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Halbmarathon Männer und Frauen (9.00/9.30 Uhr)

Für die italienische Hauptstadt sind für Sonntag erneut Höchsttemperaturen von über 30 Grad Celsius vorhergesagt - gut für die Halbmarathon-Läuferinnen und -Läufer also, dass sie schon am Morgen in ihre EM-Rennen starten. Der DLV schickt unter anderem die deutsche Rekordhalterin Melat Kejeta (1:05:18 Std., 2020) auf die Strecke in der "Ewigen Stadt". Bei den Männern wollen der deutsche Rekordhalter Amanal Petros und Richard Ringer, Marathon-Europameister 2022, vorne mitmischen. Im Halbmarathon gibt es zudem Teamwertungen bei Frauen und Männern - hier könnte für den DLV ebenfalls etwas zu holen sein.

Hammerwurf Frauen Qualifikation (10.05 Uhr)

Um kurz nach 10 Uhr starten die EM-Wettkämpfe im Olympiastadion - den Auftakt machen die Hammerwerferinnen mit ihrer Qualifikation fürs Finale, das am Montag (10.06.2024, 21.33 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) ausgetragen wird. Für den DLV geht Samatha Borutta (Eintracht Frankfurt) an den Start.

Dreisprung Männer Qualifikation (10.45 Uhr)

Es folgt die Dreisprung-Qualifikation, in der sich mit Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz) der Europameister von 2016 die Ehre gibt. Nach vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren will der 27-Jährige ins Medaillen-Finale springen.

Hochsprung Männer Qualifikation (11.35 Uhr)

Gegen Mittag könnte es schon etwas lauter werden im Stadio Olimpico - dann nämlich, wenn der italienische Titelverteidiger, Weltmeister und Olympiasieger Gianmarco Tamberi bei seinem "Hochsprung-Heimspiel" Anlauf für die Final-Qualifikation nimmt. Dorthin wollen natürlich auch die beiden deutschen EM-Starter, Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Jonas Wagner (Dresdner SC 1898).

200 m Männer (11.50 Uhr Vorläufe/21.35 Uhr Halbfinale)

200-m-Sprinter Joshua Hartmann (ASV Köln) war bei der EM vor zwei Jahren in München Fünfter - und bei der WM im vergangenen Jahr offenbar unkonzentriert. Ein Vorlauf-Aus wie in Budapest will er an seinem 25. Geburtstag unter allen Umständen vermeiden. Am Abend könnte er sich dann noch selbst beschenken: mit dem Einzug ins Finale am Montag.

Bei der WM 2023 nahm Joshua Hartmann im Vorlauf zu früh das Tempo raus und schied aus.

400 m Hürden Vorläufe (12.40 Uhr/13.20 Uhr)

Den Schlusspunkt der Vormittagssession des dritten EM-Tages setzen die Hürdensprinter mit ihren Vorläufen auf der Stadionrunde. Bei den Frauen schickt der DLV nach der kurzfristigen Absage von Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen) mit Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg) nur eine Läuferin auf die Bahn. Bei den Männern greifen die DLV-Sprinter Joshua Abuaku (Eintracht Frankfurt), Emil Agyekum (SCC Berlin) und Constantin Preis (VfB Stuttgart) sowie Olympiasieger, Weltmeister und Titelverteidiger Karsten Warholm aus Norwegen erst im Halbfinale am Montag (10.06.2024, 12.40 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) ins EM-Geschehen ein.

Im WM-Finale in Budapest lief Joshua Abuaku auf Platz acht ins Ziel.

Hochsprung Frauen Finale (20.30 Uhr)

Die Abendsession beginnt mit dem Hochsprung-Finale der Frauen - und in dem sind auch Christina Honsel (TV Wattenscheid) und Imke Onnen (Hannover 96) dabei. Favoritinnen auf den Titel sind Angelina Topic aus Serbien und Titelverteidigerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine.

400 m Männer Halbfinale (20.38 Uhr)

Marc Koch (LG Nord Berlin) verpasste am Samstag (08.06.2024) als 17. in den Vorläufen das Halbfinale deutlich. Jean Paul Bredau (SC Potsdam) und Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund) durften die erste Runde überspringen. Gelingt in der Vorschlussrunde ein idealer Lauf, könnte das den ersten deutschen EM-Finalplatz seit zehn Jahren bringen.

100 m Frauen (21.13 Uhr Halbfinale/22.53 Uhr Finale)

Über 100 m stehen bei den Frauen zunächst die Halbfinals an knapp zwei Stunden später das große Finale. Gina Lückenkemper (SCC Berlin) hat das Motto "Titelverteidigung" selbst ausgegeben. Die Britinnen Dina Asher-Smith und Daryll Neita dürften ihre größten Rivalinnen sein. In ihrem "Windschatten" wird auch Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) versuchen, im Finale dabei zu sein. Ihre Teamkollegin Lisa Mayer und Jennifer Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen) peilen im Halbfinale fehlerfreie Rennen an.

Hammerwurf Männer Finale (21.10 Uhr)

Titelverteidiger und Olympiasieger Wojciech Nowicki aus Polen setzte in der Qualifikation mit 79,00 m schon eine Duftmarke. Er befindet sich in Topform und scheint den erneuten Gewinn der EM-Goldmedaille bereits so gut wie sicher in der Tasche zu haben. Merlin Hummel (UAC Kulmbach) war Sechstbester in der Qualifikation und ist auch Fünftbester der EM-Meldeliste. Seine Bestweite in diesem Jahr liegt bei 78,11 m - ruft er die im Finale ab, ist auch eine Medaille möglich.

Dreisprung Frauen Finale (21.21 Uhr)

Dreispringerin Kristin Gierisch (TSV Bayer 04 Leverkusen) hat ihr erstes Ziel bereits erreicht: In ihrer letzten Saison als Aktive steht die Silbermedaillengewinnerin von 2018 noch einmal in einem EM-Finale. Hier will die 33-Jährige über die 14-Meter-Marke springen.

3.000 m Hindernis Frauen Finale (22.04 Uhr)

Nach dem 100-m-Finale hat der Sonntagabend aus deutscher Sicht noch ein Highlight zu bieten: das Finale über 3.000 m Hindernis. Kann sich Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) nach 2016 und 2018 wieder zur europäischen Hindernis-Königin krönen? Konkurrenz hat sie dabei nicht nur aus dem Ausland: Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen) rangiert in der Jahresbestenliste direkt hinter Krause auf Rang zwei. Dritte im DLV-Bunde ist Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier).

800 m Männer Finale (22.27 Uhr)

Im Finale über 800 m der Männer könnte es für EM-Gastgeber Italien wieder Edelmetall geben: Der bis Anfang des Jahres noch für Rumänien laufende Catalin Tecuceanu ist europäischer Jahresschnellster in dieser Saison (1:44,01 Min.). Für den DLV ist kein Läufer am Start - und auch Titelverteidiger Mariano García aus Spanien fehlt.

1.500 m Frauen Finale (22.36 Uhr)

Für Nele Weßel verlief der Vorlauf bereist nervenaufreibend - sie stürzte unverschuldet, als die vor ihr laufende Konkurrentin stolperte und zu Boden ging. Das Wettkampfgericht sprach ihr deshalb einen Platz im Finale zu. Die britische Titelverteidigerin Laura Muir verzichtet auf die EM. Landsfrau Katie Snowden - Zweite der europäischen Jahresliste hinter Muir - möchte das ausnutzen.