Zehnkämpfer Kaul verfehlt Olympia-Norm

Weltmeister Niklas Kaul muss noch um die Olympia-Qualifikation im Zehnkampf bangen. Mit 8.263 Punkten verpasste er am Sonntag (30.05.2021) im österreichischen Götzis die Tokio-Norm und erreichte den fünften Platz.

"Ich wäre besser im Bett geblieben. Dass es so schlecht läuft, hätte ich nicht gedacht", sagte der 23 Jahre alte Mainzer, der im Oktober 2019 mit 8.691 Punkten jüngster Weltmeister der Geschichte geworden war.

Start beim Meeting in Ratingen?

Sollten bei der letzten Olympia-Qualifikation am 19./20. Juni in Ratingen drei deutsche Zehnkämpfer über die Tokio-Norm von 8.350 Punkten kommen, wäre Kaul in Japan nicht dabei. "Deshalb ist zu überlegen, ob ich in Ratingen noch antreten muss", sagte Kaul.

Luft für Leistungssteigerungen gebe es noch, wenngleich er den Stand von Form und Fitness nicht exakt benennen könne. "Es ist schwierig, das einzuschätzen, sonst würde ich 97,37 Prozent sagen", meinte Kaul. "Körperlich bin ich in einer sehr guten Verfassung. Technisch fehlt noch etwas. Es ist nicht der Saisonhöhepunkt, wo es richtig abgehen muss, sondern ein Wettkampf zum Wiederreinkommen gewesen."

Auch Kazmirek schwach

Nicht optimal ist es auch für Kai Kazmirek gelaufen. Der 30 Jahre alte Olympia-Vierte wurde mit 8.190 Punkten im Gesamtklassement Siebter.

Damit hat auch er einen Startplatz bei den Sommerspielen vom 23. Juli bis 8. August nicht sicher.

Kanadier kratzt an historischer Marke

Den Sieg in Götzis holte Damien Warner. Dem 31 Jahre alten Kanadier fehlten bei seinem sechsten Sieg in Serie mit 8.995 Punkten nur fünf Zähler auf die magische 9.000-Punkte Marke. Zuvor hatten diese nur Roman Sebrle (Tschechien/9.026), zweimal der US-Amerikaner Ashton Eaton (9.039 und 9.045) und Kevin Mayer (Frankreich/9.126) geschafft.

dpa | Stand: 30.05.2021, 22:23