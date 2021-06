Judo-WM: Seidl scheitert am Weltranglistenersten Lombardo

Vor der WM stand er auf Platz 18 der bereinigten Weltrangliste (nur ein Athlet pro Nation), der das Tokio-Ticket bedeuten würde. Die lange Qualifikations-Phase endet mit den Titelkämpfen in Ungarn, die eigentlich bereits 2020 hätten stattfinden sollen und wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden.

Weitere Medaillenchancen

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) schickt in der Budapester Laszlo-Papp-Arena fast alle Tokio-Kandidaten an den Start. Die besten Medaillenchancen hat der DJB traditionell in den mittleren bis halbschweren Klassen, unter anderem durch Theresa Stoll (Großhadern/57 kg) am Dienstag, Dominic Ressel (Kronshagen/81 kg) am Mittwoch und Anna-Maria Wagner (Ravensburg/78 kg) am Freitag.

