Coronafälle im deutschen Judo-Team - Absage in Georgien

Die deutschen Judokas werden nicht am Grand Slam in Georgiens Hauptstadt Tiflis teilnehmen. Der Deutsche Judo-Bund zog das gesamte Team nach einigen coronabedingten Ausfällen zurück, wie der DJB am Freitag mitteilte.