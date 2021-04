Deutsche Judoka scheitern beim EM-Auftakt früh

Die deutschen Judoka sind am ersten Tag der Europameisterschaften in Lissabon früh ausgeschieden. Beim ersten großen Wettkampf im Olympia-Jahr verloren Maximilian Heyder in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, Annika Würfel in der Kategorie bis 52 Kilogramm sowie Pauline Starke in der Klasse bis 57 Kilogramm am Freitag in der portugiesischen Hauptstadt ihre Auftaktkämpfe. Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm) und Jana Ziegler (bis 57 Kilogramm) scheiterten nach Auftaktsiegen jeweils in der zweiten Runde.

Die Europameisterschaften sind für den Deutschen Judo-Bund, der ohne zahlreiche seiner Top-Athleten in Portugal antritt, ein wichtiger Stimmungstest gut drei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio. Zudem bieten die Wettkämpfe die Möglichkeit, wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation zu sammeln. Anfang Juni steht die Judo- WM in Budapest als letzte Olympia-Generalprobe auf dem Programm.

Stand: 16.04.2021, 21:08