Katar 2019: Eine Leichtathletik-WM der Extreme

Im Dezember 2019 wurde Mihambo zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt.

Kaul schafft die Sensation

Die aus deutscher Sicht größte Sensation gelang dem erst 21-jährigen Zehnkämpfer Niklas Kaul. Völlig überraschend sicherte sich der Mainzer die Goldmedaille und machte sich damit zum jüngsten Weltmeister der Geschichte.

Der U23 -Europameister startete als Elfter nach dem ersten Tag eine dramatische Aufholjagd. Mit einer Serie von persönlichen Bestleistungen brachte er sich vor dem abschließenden 1.500-Meter-Lauf in eine nahezu perfekte Ausgangsposition. Als bester Läufer ließ er in 4:15,71 Minuten dann den bis dahin führenden Esten Maicel Uibo hinter sich, der Silber holte. Bronze ging an Damian Warner aus Kanada.

Im Dezember 2019 wurde Kaul zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.

