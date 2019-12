Es war schon etwas Besonderes, was sich bei der Tischtennis- EM in Nantes an diesem Sonntag im September abgespielt hat. Deutschlands Herren holten sich im Finale gegen Portugal den Titel. Nun könnte man argumentieren, das wäre nichts wirklich Neues - sind die Deutschen auf dem europäischen Kontinent doch seit Jahren oberste Spitze. Allerdings schaffte die Mannschaft ein Turnier ohne Niederlage - ein Novum in 60 Jahren EM -Geschichte.

Ovtcharov zweimal nervenstark

"Wir waren sicherlich der große Favorit, aber das wir so dadurch gehen, war schon toll" , erinnert sich Bundestrainer Jörg Roßkopf im Interview mit der Sportschau zurück. Dabei wäre es schon in der ersten Partie gegen Tschechien fast vorbei gewesen mit dem Rekord. Patrick Franziska siegte gegen Lubomir Jancarik erst im Entscheidungssatz.