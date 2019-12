Audio: Dirk Nowitzki: "The German Wunderkind" geht in Ruhestand

Nach 21 Jahren in der NBA hat Dirk Nowitzki im April seine Basketballschuhe an den Nagel gehängt. Bei den Dallas Mavericks spielte er sich in dieser Zeit so tief in die Herzen, dass man dort sogar eine Straße nach ihm benannt hat. | audio