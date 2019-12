Doch dann setzte es gleich zum Auftakt zwei Niederlagen: Gegen Frankreich und - was zuvor keiner ernsthaft für möglich gehalten hätte - auch gegen den Außenseiter aus der Dominikanischen Republik. Und die WM war bereits vorbei, ehe sie überhaupt richtig begonnen hatte. Das Vorrunden-Aus - besiegelt von einem Team, dessen bester Spieler, Victor Liz, in der Liga Puerto Ricos, bei Leones de Ponce, spielte.

DBB-Präsident Weiss: "Ein Desaster"

Das DBB -Team zeigte zwar im Anschluss eine Reaktion, erreichte über die Platzierungsrunde noch das Minimalziel, die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für Olympia im Juni 2020. Dennoch: Der Schockzustand hält nach wie vor an, beim Verband, bei Vermarktern und in der Liga. "Das Abschneiden war ein Desaster, da gibt es nichts schönzureden. Die Mannschaft ist klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, mit diesen Perspektiven, die sie hat" , sagt DBB -Präsident Ingo Weiss, der sich in China noch vor das Team gestellt und stattdessen die Medien wegen ihrer Berichterstattung attackiert hatte.

Doch zu offensichtlich waren die Probleme, die die deutsche Mannschaft beim Turnier mit sich herumschleppte: Das Spiel war zu sehr auf Dennis Schröder und dessen Qualitäten als Scorer abgestellt. Ein taktischer Plan B, falls der Abschluss über Schröder oder dessen Lieblingsabnehmer Daniel Theis nicht klappte, war nicht zu erkennen.

Zuviel Schröder, zuwenig Geschlossenheit

Es fehlte an der Abstimmung in der Defensive und der mannschaftlichen Geschlossenheit - ein Ausdruck der mangelnden Vorbereitung, aber auch der fehlenden Hierarchie im Team. Als es schlecht lief, vor allem bei dem so katastrophalen Start ins Turnier, gab es offenbar niemanden, der die Mitspieler mitreißen und die Mannschaft wieder auf den richtigen Weg bringen konnte. Spielmacher Schröder, der von Bundestrainer Henrik Rödl auserkorene Anführer, zeigte, dass er der beste deutsche Basketballer ist - blieb aber den Beweis schuldig, dass er eine Mannschaft auch führen kann. Seine Mitspieler, vor allem die starken Distanzschützen, wurden zu wenig in Szene gesetzt.