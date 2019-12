Video: Handball - der VfL Gummersbach und "seine" Westfalenhalle

Sportschau. . 04:22 Min. . Das Erste.

Im Topspiel der 2. Handball-Bundesliga tritt der VfL Gummersbach in der Westfalenhalle in Dortmund beim ASV Hamm-Westfalen an und damit an einer Spielstätte, wo der VfL seine größten Erfolge feierte. | video