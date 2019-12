Ein Rückblick auf das Bundesligajahr 2019

Der FC Bayern München wird erneut Deutscher Meister. Union Berlin steigt erstmals in die Fußballbundesliga auf. Claudio Pizarro ist der älteste Torschütze in der Bundesliga. Hören Sie hier die Höhepunkte des Bundesligajahres 2019 in der Audiocollage.