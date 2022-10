In sozialen Medien gefeiert Iranische Kletterin protestiert ohne Kopftuch Stand: 17.10.2022 13:14 Uhr

Irans Klettermeisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen.

Iranische Medien reagierten mit Empörung auf den Vorfall. "Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird" , schrieb die regierungsnahe Zeitung "Hamshahri" am Montag (17.10.2022).

In den sozialen Medien jedoch wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. "Wir sind stolz auf dich" , hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Rekabi, das Archivfoto oben zeigt sie bei einem Wettkampf 2019, belegte am Ende den vierten Platz.

Zwang seit 1979

Seit der islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland.

Demnach hätte Rekabi eindeutig gegen das Kopftuchgesetz verstoßen. Ihr droht voraussichtlich der Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Laut Beobachtern war ihre Aktion in Seoul auch im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung.

Auslöser der Proteste war der immer noch unaufgeklärte Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Die junge Frau war im vergangenen Monat von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Kopftuch leicht verrutscht war und ein paar Haarsträhnen zu sehen waren.