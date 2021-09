Der AP-Jornalist Graham Dunbar berichtete am Freitag auf Twitter, Al-Sabah habe eine Haftstrafe von 30 Monaten erhalten, von denen 16 Monate zur Bewährung ausgesetzt seien. New-York-Times-Reporter Tariq Panja schrieb ebenfalls bei Twitter von 13 Monaten Haft und 18 Monaten auf Bewährung. Beide berichten, Al-Sabah wolle das Urteil anfechten. Panja zitiert ihn mit den Worten: "Ich weiß, dass ich nichts getan habe."

Al-Sabah ist seit 1992 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Ihm und vier weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, ein Schiedsgerichtsverfahren in der Schweiz erfunden sowie Dokumente gefälscht zu haben. Das Ziel Al-Sabahs war es laut Anklageschrift, seine Position in Kuwait zu verbessern. In dem Emirat beschuldigte er führende Politiker, darunter seinen Cousin und ehemaligen Premierminister Scheich Nasser Al-Sabah sowie den Sprecher des Parlaments Jassem Al-Kharafi, des politischen Umsturzversuchs.