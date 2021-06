Nach Coming-out: US-Präsident Biden lobt Ex-FFC-Profi Yokoyama

Am Tag zuvor hatte der beim US-Frauen-Proficlub Washington Spirit unter Vertrag stehende Yokoyama sein Coming-out als trans Mann. "In letzter Zeit ist der Begriff LGBTQ in Japan bekannt geworden, und man sieht ihn heutzutage in den Medien", sagte der ehemalige Angreifer des 1. FFC Frankfurt in einem Statement auf dem YouTube-Kanal von Ex-Mitspielerin Yuki Nagasato: "Aber die Dinge werden sich nicht weiterentwickeln, wenn Leute in meiner Position nicht ihre Meinung sagen."

