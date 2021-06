Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi drehte das Spiel gegen Frankreich zum Abschluss der Vorrunde dank eines Treffers von Martin Häner nach der 20. Strafecke kurz vor der Schlusssirene und gewann mit 6:5 (3:5). Mit sieben Punkten aus drei Gruppenspielen qualifizierte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dabei auch für die Weltmeisterschaft 2023 in Indien.

Wellen: "Haben es uns selbst schwer gemacht"

Niklas Wellen, einer der Torschützen, bilanzierte nach dem Spielende: "Wir haben es uns selbst unnötigerweise schwer gemacht und zu einfach Tore gefangen. Im Halbfinale können wir uns sowas nicht leisten. Aber die Mentalität war gut, wir sind zurückgekommen."

Dass die Deutschen ganze 20 Strafecken herausholten, hatte Wellen gar nicht so registriert. "Wirklich 20?" , fragte Wellen und konstatierte: "Das sind viele." Es sei grundsätzlich erst einmal gut, sich so viele herauszuspielen, "aber natürlich müssen wir die Quote da noch verbessern."

Frankreich schockt Deutschland früh

In einer furiosen Anfangsphase im Wagener-Stadion in Amstelveen vor 200 Zuschauern gelang den Franzosen durch Nicolas Dumont (2.) und Pieter van Straaten (4.) ein schneller Doppelpack. Zwei erfolgreiche Strafecken von Häner (4., 5.) unmittelbar darauf brachten das Team um Kapitän Tobias Hauke zunächst zurück ins Spiel.

Abwehrarbeit der DHB-Herren ausbaufähig

In der Folge zog Frankreich gegen defensiv teils vogelwilde DHB-Männer durch Tore von Charles Masson (13.), Pieter van Straaten (19.) und Benjamin Marque (22.) aber wieder davon. Auch in der Offensive machte Deutschland aus 16 Strafecken in der ersten Hälfte zu wenig. Wellen (25./Strafecke) und Florian Fuchs (33.) machten das Spiel wieder spannend, ehe Häner eben mit der 20. Strafecke für die Entscheidung sorgte.

Deutsches Frauen-Team würde ein Remis reichen

Den DHB-Frauen reicht gegen Außenseiter Italien am Mittwoch (14.45 Uhr/sportschau.de) ein Unentschieden für den Sprung ins Halbfinale und die direkte WM-Qualifikation. Die EM dient als Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

red/sid/dpa | Stand: 08.06.2021, 16:30