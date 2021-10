Pro League als Neuanfang für deutsche Hockey-Teams

Das enttäuschende Abschneiden bei den Olympischen Spielen wurmt Christoph Menke-Salz nach wie vor. "Es beschäftigt uns schon noch" , sagte der Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) vor dem Auftakt der neuen Pro-League-Saison. Zugleich aber betont er: "Wir sehen es nicht als Ballast, sondern wollen es als Ansporn nehmen und Energie daraus ziehen." Die Männer landeten in Tokio auf Platz vier, die Frauen kamen nur bis ins Viertelfinale.

Ohne Hauke und Häner

Zum Start der Pro League müssen beide Teams am Wochenende (16./17.10.2021) für je zwei Spiele in Belgien ran. Vor allem die Männer schlagen in Brüssel ein neues Kapitel auf: Der bisherige Kapitän und Rekordnationalspieler Tobias Hauke und der langjährige Abwehrchef Martin Häner haben durch ihre Rücktritte "große Fußstapfen hinterlassen, die erst durch die jungen Spieler wieder gefüllt werden müssen" , sagte Menke-Salz. Auch Florian Fuchs und Benedikt Fürk haben ihre Karriere beendet. Junge Spieler aus dem erweiterten Olympia-Kader rücken jetzt nach.

Trennung von Al Saadi

Zudem verlässt Trainer Kais al Saadi die Auswahl zum Jahresende. Das war das einvernehmliche Ergebnis einer Analyse des Abschneidens des deutschen Teams in Tokio. Anders als bei Frauen-Coach Xavier Reckinger, der an den DHB bis nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris gebunden ist, wurde der Ende 2021 auslaufende Vertrag des 44-Jährigen nicht verlängert. Wer Nachfolger des Hamburgers Al Saadi wird, ist offen.

In den Spielen gegen Belgien erwartet Menke-Salz dennoch eine Mannschaft, die "sich Chancen herausspielt" und den Olympiasieger ein wenig "ärgern" kann. Auch al Saadi sieht den personellen Umbruch nicht als großes Problem. "Es steht die gleiche Zäsur an wie nach allen Olympischen Spielen" , sagte der scheidende Bundestrainer: "Die Spieler, die lange ihre Knochen hingehalten haben, verabschieden sich in den Ruhestand."

Frauen mit Perspektivteam

Bei den Frauen hat Trainer Reckinger indes vor allem Perspektivspielerinnen nominiert. Das Durchschnittsalter liegt gerade einmal bei knapp 22 Jahren. "Wir wollen die jungen Spielerinnen ins kalte Wasser werfen" , erklärte Menke-Salz, "aber gleichzeitig auch Ergebnisse erzielen".

Der Erneuerungsprozess nach den ersten Olympischen Spielen ohne Medaille seit 21 Jahren hat begonnen. Dabei sind die Veränderungen bei den Männern aktuell größer als bei den Frauen, die schon vor einigen Jahren ihren Verjüngungsprozess begonnen haben.

Blick geht schon nach Paris

"Wir haben uns für den kommenden Olympiazyklus hohe Ziele gesetzt und sind davon überzeugt, dass unsere Mannschaft dazu imstande ist, wenn wir die richtigen Schlüsse aus dem Turnier von Tokio ziehen" , sagte DHB-Vizepräsidentin Katrin Kauschke, die jüngst eine detaillierte Aufarbeitung von Tokio forderte.

Auch DHB-Chef Henning Fastrich forderte. "Beide Teams haben es nicht geschafft, konstant auf höchstem Niveau ihre Leistungen abzurufen, obwohl sie das Potenzial dazu gehabt hätten. Wir müssen nun gemeinsam mit einem Expertenkreis analysieren, woran es gelegen hat und welche Schlüsse daraus für die kommenden drei Jahre bis zu den Spielen in Paris zu ziehen sind" , sagte er.

Insgesamt gut aufgestellt

Insgesamt aber sieht Fastrich sowohl die A- als auch die Nachwuchs-Teams im DHB, der als einzige deutsche Mannschaftssportart in Tokio zwei Mannschaften am Start hatte, gut aufgestellt. "Mit den zweiten Plätzen bei der Europameisterschaft Anfang Juni und den beiden gewonnenen EM-Titeln bei den U19 haben wir 2021 sehr positive Akzente setzen können. An diese Erfolge gilt es anzuknüpfen" , sagte er und machte eine klare Ansage: "Deshalb sage ich: In Paris werden wir zwei Medaillen holen."

Fast alle Top-Nationen dabei

Die Pro League ist dazu ein guter Test. Bei den Männern sind neben Deutschland und Belgien noch Argentinien, England, Indien, die Niederlande und Spanien mit dabei. Bei den Frauen komplettieren die Niederlande, Spanien, Argentinien, Indien, England, die USA und China das Feld. Australien und Neuseeland sind wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen in beiden Ländern nicht dabei.

Seit 2019 gibt es die Liga. Gespielt wird bis Juni 2022 eine Doppelrunde, die besten vier Teams ziehen in ein Finalturnier ein und haben gleichzeitig einen Platz bei einem der Qualifikationsturniere für die Olympischen Spielen sicher.

vdv/sid/dpa | Stand: 15.10.2021, 11:24