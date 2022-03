Hockey: Peillat trumpft gegen Spanien erneut groß auf

Wie bereits beim 2:1 (1:0) am Samstag trug sich Peillat (48.) auch beim zweiten Duell mit Spanien am Sonntag (27.03.2022) in die Torschützenliste ein.

Deutschland gewann verdient 4:2 im Penaltyschießen - und sorgte somit für einen guten Abschluss der Pro-League-Spiele in Mönchengladbach.