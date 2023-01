Hockey-WM Deutschland zieht in WM-Viertelfinale ein Stand: 23.01.2023 14:08 Uhr

Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning besiegte am Montag als Vorrundenzweiter der Gruppe B bei den Titelkämpfen in Indien im "Crossover"-Spiel Frankreich ungefährdet mit 5:1 (4:0).

Die DHB-Auswahl zieht damit in die Runde der letzten acht Teams ein und trifft nun am Mittwoch auf das ebenfalls noch ungeschlagene Team von England (14.30 Uhr). Die Treffer für den zweimaligen Weltmeister gegen den Dritten der Gruppe A erzielten Marco Miltkau (14. Minute), Niklas Wellen (18.), Mats Grambusch (23.), Moritz Trompertz (24.) und Gonzalo Peillat (59.). Den Franzosen gelang durch Francois Goyet nur noch der Anschlusstreffer (57.).

Torwart Alexander Stadler war mit seinen Vorderleuten zufrieden. "Wir haben sehr gut angefangen, was uns in den Spielen davor schwergefallen ist. Das Offensiv-Hockey, welches wir gezeigt haben, war stark und wir haben sofort mit dem Toreschießen begonnen ", sagte der 23-Jährige. "In der zweiten Halbzeit konnten wir das leider nicht aufrechterhalten, was aber auch an starken Franzosen lag." In Gefahr geriet das Weiterkommen nie.

Der Bundestrainer ist zufrieden

"Die Jungs hatten heute extrem viel Lust auf ein Entscheidungsspiel und haben unter dem durchaus hohen Druck in der ersten Halbzeit eine der besten Leistungen des Jahres rausgehauen" , sagte Bundestrainer Andre Henning: "Das spricht für die mentale Stärke dieser Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir das Match smart gemanagt und Kraft fürs Viertelfinale gespart. Ein starker Start in die heiße Phase."

Mit Siegen gegen Japan und Südkorea und einem Remis gegen Olympiasieger Belgien hatte die deutsche Mannschaft den ersten Platz in der Gruppe und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale zunächst verpasst. Die einstmals erfolgsverwöhnte DHB-Auswahl peilt nach zehn Jahren ohne internationalen Titel den dritten WM-Coup nach 2002 und 2006 an.