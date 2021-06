Vor dem Finale - deutsche Hockey-Frauen wollen "Oranje" verstummen lassen

Am Tag vor dem großen Finale trainierte die deutsche Frauen-Hockey-Nationalmannschaft ganz locker. Ein paar Abläufe auffrischen, Strafecken optimieren und einfach im Rhythmus bleiben. Aber danach ging es schnurstracks zurück ins Hotel vor den Fernseher.

"Wir haben unser Training genau so getimt, dass wir pünktlich zum Männer-Finale im Hotel waren" , erzählt Franzisca Hauke im Gespräch mit der Sportschau. Dabei drückte sie ihrem Bruder Tobias und seiner Mannschaft die Daumen. Vergebens: Nach einer starken Leistung mussten sich die Männer den Niederlanden im Penaltyschießen geschlagen geben.

Hauke: "Freuen uns jetzt noch mehr auf das Spiel"

Wenn es am Sonntag (13.06.2021, 12.30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) dann erneut Deutschland gegen die Niederlande heißt, dieses Mal im Finale der Frauen- EM , dann soll das sportliche Abschneiden der Männer kein Vorbild sein. Trotzdem nehmen die Frauen aus der etwas anderen Videoanalyse etwas mit: "Im Fernsehen wurde die Stimmung gut transportiert, sodass wir uns jetzt noch mehr auf das Spiel freuen ", so Hauke.

Deutschland gegen die Niederlande, das ist ein absoluter Klassiker im Hockey. Und wenn die Paarung dann auch noch ein EM-Finale in den Niederlanden ist, dann ist das ein wahres Highlight für alle Beteiligten.

Ausverkauftes Haus in Amstelveen

3.500 verrückte Hockey-Fans werden auch am Sonntag wieder ins Wagener-Stadion in Amstelveen pilgern. "Das ist eine besondere Atmosphäre" , erzählt Hauke begeistert: "Wenn man auf die Tribüne guckt, ist einfach alles orange. Und die holländischen Fans gehen total mit."

Jubel bei den deutschen Frauen

Eine Kulisse, die für deutsche Hockeyspielerinnen alles andere als alltäglich ist. Auch wenn die große Kulisse geschlossen gegen die deutsche Mannschaft sein düfte, überwiegt beim DHB-Team in erster Linie die Freude über Spiele vor Fans. Man wolle das Publikum verstummen lassen, so Hauke: "Die Fans sollen am Ende klatschen, weil wir besser waren."

Niederländerinnen das Maß der Dinge

Forsche Worte von der Hamburgerin, immerhin sind die Niederländerinnen aktuell das Maß aller Dinge im Frauen-Hockey: EM -Gold 2017, WM -Gold 2018, EM-Gold 2019. Und jetzt steht "Oranje" wieder im Finale, wieder gegen Deutschland wie schon 2019 in Belgien. "Aber sie haben auch mehr Druck, sie haben etwas zu verlieren, denn sie müssen den Titel verteidigen" , meint Hauke.

Für ihre Mannschaft spreche, dass sie in den vergangenen beiden Jahren zusammengeblieben und gewachsen sei: "Aus dem letzten Finale haben wir viel gelernt. Damals hatten wir ein bisschen zu viel Respekt, das soll nicht wieder passieren."

Hauke war schon beim EM-Titel 2013 dabei

Hauke ist die erfahrenste Nationalspielerin im Kader von Bundestrainer Xavier Reckinger. Beim 4:1-Halbfinalerfolg über Spanien bestritt Hauke ihr 200. Länderspiel. Als einzige war sie schon 2013 beim bisher letzten deutschen EM-Erfolg dabei.

Deutschland bejubelt einen Treffer gegen Spanien

Entsprechend wird die 31-Jährige in einer insgesamt jungen Mannschaft eine besondere Rolle vor dem Spiel einnehmen. Sie will noch einmal gezielt mit ein paar Mitspielerinnen sprechen: "Ich versuche mit meiner Erfahrung und Ruhe die Aufregung zu nehmen."

Und wenn dann ab 12.30 Uhr das nächste Kapitel in diesem nicht langweilig werdenden Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden geschrieben wird, werden sicherlich auch die Hockey-Männer vor dem Fernseher sitzen.

Stand: 12.06.2021, 23:25